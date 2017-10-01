Туалет у парку Слов’янська будуватиме ФОП без документів на власну техніку

КП «Парк культури і відпочинку» Слов’янської міської ради (Донецька обл.) 4 вересня за неконкуретною процедурою уклало договір із ФОП Хоченков Костянтин Олексійович на будівництво вуличного туалету за 1,39 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро» .

Замовник не опублікував до договору кошторис матеріалів та вартості робіт, що не дозволяє порівняти ціни ремонту парка з ринковими цінами.

Прописаний у Слов’янську Костянтин Хоченков зареєстрував ФОП у квітні 2016 року. З серпня 2016 року з Хоченковим було укладено 7 договорів на загальну суму 3,86 млн грн.

У тендері ФОП Хоченков Костянтин Олексійович вже отримував підряди від слов’янського КП «Парк культури і відпочинку”. 25 квітня 2017 року з ним було укладено договір у обхід тендерної процедури на реконструкцію вхідної групи парку на суму 282 тис грн.

В серпні Хоченков переміг в тендері на капітальний ремонт лабораторії ДОЦСНІД в Слов’янську. Тоді підприємець не зміг надати документи на свою техніку, заявивши, що вони загублені.

Незважаючи на порушення тендерних вимог з ФОП Хоченков Костянтин Олексійович було укладено договір на 875 тисяч гривень.

ФОП Хоченков при реєстрації вказав номер телефону +380502095629. Ідентичний номер в ЄДР вказав інший підприємець зі Слов’янська – Будюхін Григорій Васильович, який також зареєструвався минулого року. З 15 конкурентних торгів, у яких приймав участь ФОП Хоченков, 10 разів він перетинався з ФОП Будюхін. Одного разу Хоченков навіть конкурував з ФОП Будюхіна Флорика Володимирівна, яка є дружиною Григорія Будюхіна.

Трійця ФОПів Хоченков-Будюхін-Будюхіна постійно отримують замовлення ремонту інтернатах регіону, які підпорядковуються Донецькій ОДА.

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