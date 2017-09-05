В Слов’янську технагляд за роботами ФОПа на 3 мільйона здійснює його бізнес-партнерка без сертифіката

КП «Парк культури і відпочинку» Слов’янської міськради (Донецька обл.) 14 серпня за неконкуретною процедурою уклало угоду з ФОП Маркевич Іван Іванович на капітальний ремонт будівлі на суму 270 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Буде відремонтована будівля музичної естради в Шовковичному парку.

Одночасно з угодою з ФОП Маркевич комунальники уклали угоду щодо технічного нагляду за цими роботами з ФОП Лещенко Людмила Сергіївна на суму 5,41 тис грн.

Раніше КП «Парк культури і відпочинку» вже замовляв технічний нагляд ФОП Лещенко за роботами ФОП Маркевич. Так, в травні «Парк культури і відпочинку» за результатами тендеру уклав договір з ФОП Маркевич на будівництво розважальних та спортивних майданчиків в Шовковичному парку на 2,88 млн грн. На тому тендері пропозиції Маркевича була найдорожчою, але організатор дискваліфікував пропозиції інших трьох його конкурентів.

Спочатку конкурсний комітет на тиждень продовжив термін подання пропозицій, в цей додатковий час було зареєстровано документи Маркевича. Також під час розгляду пропозицій учасник тендеру ПП «Ларчик» вказав, що має з ФОП Маркевич на послуги транспортних засобів. Але у відповідь на запит тендерного комітету Маркевич заперечив укладання договору з «Ларчик».

Крім того, на підтвердження досвіду тоді підприємець подав договір з Військовою частиною 3035 Національної гвардії м. Слов’янськ на капітальний ремонт внутрішньої огорожі військового містечка №1 за 126 тис грн. Хоча в парку були передбачені роботи з встановлення різних майданчиків, лавочок, облаштування доріжок і тротуарів, будівництво водовідведення.

Технічний нагляд за роботами в парку в травні також було віддано ФОП Лещенко за неконкуретною процедурою, сума угоди склала 30,8 тис грн. Хоча на той момент діяло рішення Слов’янської міськради про проведення тендерів на суми від 10 тис грн.

При цьому в реєстрі про видані кваліфікаційні сертифікати для здійснення технагляду інформація про наявність такого документа у ФОП Лещенко відсутня.

Відмітимо, що під час участі в липневому тендері Управління ЖКГ Слов’янської щодо ремонту тротуару ФОП Лещенко вказала, що уклала договір з ФОП Маркевич Валентина Федорівна на послуги механізмів. Остання – дружина згаданого ФОП Маркевича.

Відновлення парку «Шовковичний» – спільний проект Слов’янської міської ради, USAID та UCBI. Ще в 2016 році міськрада проголосувала за виділення 3,29 млн грн на відновлення парку, ці кошти були витрачені на роботи ФОП Маркевич з технаглядом ФОП Лещенко.

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