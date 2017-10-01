12,8 мільярда минулого тижня

Газ «Нафтогазу» для «Укртрансгазу», конденсатори «Турбатома» для «Енергоатома», дизель Адамовського для залізниці, дороги Полтавщини, Закарпаття, Волині, Львівщини, Буковини.

З 24 по 30 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 16,28 тисяч закупівель на загальну суму 18,57 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 12,76 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. ПАТ «Укртрансгаз» 10 938,82 ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування 2. ДП «НАЕК «Енергоатом» 487,88 ПАТ «Турбоатом» Комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС, виробництва ПАТ «Турбоатом» 3. Служба автомобільних доріг у Полтавській області 386,80 ТОВ «Ростдорстрой» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 6+000 – км 32+000 (окремими ділянками), Полтавська область 4. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 256,54 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, на ділянці км 223+503 – км 243+503 у Закарпатській області 5. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 233,00 ТОВ «Трейд коммодіті» Дизельне паливо 6. Служба автомобільних доріг у Волинській області 126,44 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква км 65+000-73+500 (45233142-6 Ремонт доріг) 7. ДП «Завод «Електроважмаш» 93,45 ТОВ «Ферротрейдінг» Електричні проводи 8. Служба автомобільних доріг у Львівській області 82,99 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 0+000 – км 6+139 Дрогобицького району Львівської області 9. ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 82,03 PAV Card GmbH матеріал для виготовлення бланків документів 10. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області 76,51 ТОВ «Компанія «Євродор» Поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 311+764 – км 317+564 (в.т.ч. проектні)

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