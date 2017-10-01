12,8 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
01 Жовтня 2017
Газ «Нафтогазу» для «Укртрансгазу», конденсатори «Турбатома» для «Енергоатома», дизель Адамовського для залізниці, дороги Полтавщини, Закарпаття, Волині, Львівщини, Буковини.
З 24 по 30 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 16,28 тисяч закупівель на загальну суму 18,57 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 12,76 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ПАТ «Укртрансгаз»
|10 938,82
|ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
|Природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування
|2. ДП «НАЕК «Енергоатом»
|487,88
|ПАТ «Турбоатом»
|Комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС, виробництва ПАТ «Турбоатом»
|3. Служба автомобільних доріг у Полтавській області
|386,80
|ТОВ «Ростдорстрой»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 6+000 – км 32+000 (окремими ділянками), Полтавська область
|4. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
|256,54
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, на ділянці км 223+503 – км 243+503 у Закарпатській області
|5. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|233,00
|ТОВ «Трейд коммодіті»
|Дизельне паливо
|6. Служба автомобільних доріг у Волинській області
|126,44
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква км 65+000-73+500 (45233142-6 Ремонт доріг)
|7. ДП «Завод «Електроважмаш»
|93,45
|ТОВ «Ферротрейдінг»
|Електричні проводи
|8. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|82,99
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 0+000 – км 6+139 Дрогобицького району Львівської області
|9. ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»
|82,03
|PAV Card GmbH
|матеріал для виготовлення бланків документів
|10. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області
|76,51
|ТОВ «Компанія «Євродор»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 311+764 – км 317+564 (в.т.ч. проектні)
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