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«Укртрансгаз» купив софту «Шлюмберже» для підземних сховищ газу на 11 мільйонів

Туалет у парку Слов’янська будуватиме ФОП без документів на власну техніку

30.09.2017

Інститут крові за 42 мільйони купив ліки для онкохворих за цінами реєстру МОЗ

Брат прокурора сил АТО має бар і кав’ярню в центрі Ужгорода (фото)

«Мирноградвугілля» дозволило знайомим фірмам розіграти 9 мільйонів на буровому обладнанні

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29.09.2017

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Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
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Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

12,8 мільярда минулого тижня

01 Жовтня 2017

Газ «Нафтогазу» для «Укртрансгазу», конденсатори «Турбатома» для «Енергоатома», дизель Адамовського для залізниці, дороги Полтавщини, Закарпаття, Волині, Львівщини, Буковини.

З 24 по 30 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 16,28 тисяч закупівель на загальну суму 18,57 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 12,76 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. ПАТ «Укртрансгаз» 10 938,82 ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування
2. ДП «НАЕК «Енергоатом» 487,88 ПАТ «Турбоатом» Комплект обладнання конденсаторів турбіни К-1000-60/1500-2 для енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС, виробництва ПАТ «Турбоатом»
3. Служба автомобільних доріг у Полтавській області 386,80 ТОВ «Ростдорстрой» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 6+000 – км 32+000 (окремими ділянками), Полтавська область
4. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 256,54 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Поточний середній ремонт  ділянки автомобільної дороги  державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, на ділянці км 223+503 – км 243+503 у Закарпатській області
5. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 233,00 ТОВ «Трейд коммодіті» Дизельне паливо
6. Служба автомобільних доріг у Волинській області 126,44 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква км 65+000-73+500 (45233142-6 Ремонт доріг)
7. ДП «Завод «Електроважмаш» 93,45 ТОВ «Ферротрейдінг» Електричні проводи
8. Служба автомобільних доріг у Львівській області 82,99 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 0+000 – км 6+139 Дрогобицького району Львівської області
9. ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 82,03 PAV Card GmbH матеріал для виготовлення бланків документів
10. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області 76,51 ТОВ «Компанія «Євродор» Поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 311+764 – км 317+564 (в.т.ч. проектні)

 

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