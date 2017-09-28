Запорізька АЕС після листів з СБУ закупила російських запчастин на 2,4 мільйона євро, навіть не імітуючи відкриті торги

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 11 вересня уклав угоду з фірмою «Raido Trading» (Латвія) про придбання запасних частин для енергоблоку №1 на 2,44 млн євро, або 75,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада поставлять 5 908 шт. запчастин до дизель-генераторної установки АСД-5600 для 1РДЕС-1, 1РДЕС-3. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Виробником запчастин і самого дизель-генератора є ЗАТ «Виробниче об’єднання «Дизель-Енерго» (Росія), якого офіційно представляє «Raido Trading».

Найдорожче коштують циліндри у зборі кр. 78-014-020 – по 27 117 євро за штуку. У червні атомники за результатами тендеру замовляли їх компанії UAB «Nordetanolis» (Литва) майже на відсоток дорожче – по 27 292 євро за штуку.

Стрижні шатуна кр. 78-038-019 коштує 8 344 євро за штуку, а кр. 78-038-017 – 8 176 євро за штуку. У червні їхня ціна складала відповідно 8 398 грн. за штуку і 8 229 грн. за штуку.

Гарантійний строк експлуатації становить півтора роки, а зберігання – два роки.

Нинішню додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для забезпечення уніфікації. Замовник посилався на лист Державної інспекції ядерного регулювання України про те, що дизель 78Г дизель-генератор АСД-5600 можна ремонтувати лише із залученням спеціалістів виробника РДЕС. Крім того, у липні російське «ВО «Дизель-Енерго» відмовилось укладати прямий договір з «Енергоатомом» через взаємовідносини між країнами і запропонувало звернутися до «Raido Trading». За протоколом переговорів, фірма знизила ціну та погодилась відмовитися від акредитивної форми розрахунків на користь оплати протягом місяця після поставки.

Також «Raido Trading» згадується як офіційний представник російського «ВО «Дизель-Енерго» у листі на адресу т. в. о. гендиректора ЗАЕС Юрія Кульби від голови Управління СБУ в Запорізькій області Олександра Шмітька, який є у розпорядженні «Наших грошей».

У листі СБУ вказується на те, що залучення для ремонту дизель-генераторів інших підрядників окрім представника російського виробника, шкодить економічним інтересам держави в особі ЗАЕС. Спецслужба вказувала на спробу атомників провести з 2014 року ремонт силами українських підрядників, зокрема ТОВ «Мотортех».

Відтак ЗАЕС нині провело закупівлю у «Raido Trading» по переговорній процедурі «з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами». Раніше атомники купували російські запчастини хоча б на формально відкритих торгах.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 76,53 млн грн.

«Raido Trading» належить білорусам Казіміру Гріневицу та Сергію Косцову. Вона почала отримувати підряди «Енергоатома» у квітні 2016 року й відтоді отримала їх на 19,96 млн євро. На липневих переговорах щодо нинішнього замовлення її представляв Ярослав Петрович Тищенко, відомий як заступник директора ТОВ «Інтерарм Інвест», яким володіє Петро Тищенко. Останнє неодноразово конкурувало зі згаданим «Nordetanolis», самою «Raido Trading», «Arako spol. s. r. o» (Чехія), «NP Trade GmbH» (Німеччина) тощо.

Найменування Кількість, шт. Ціна, євро/шт. Сума, євро Циліндр у зборі 78-014-020 36 27 117 975 205 Стрижень шатуна 78-038-019 36 8 344 300 391 Стрижень шатуна 78-038-017 36 8 176 294 352 Тронк поршня у зборі 78-040-020 72 5 993 431 469 Вставка поршня 78-040-112 72 1 687 121 455 Кільце поршневе маслознімне 89-040-036 72 1 298 93 450 Кільце поршневе компресійне 89-040-026 72 1 160 83 526 Палець поршневий 78-040-016 72 908 65 388 Повзунок ущільнювальний 78-040-017 72 328 23 651 Пружина повзунка 78-040-019 72 214 15 381 Гайка 78-040-132 288 71 20 503 Штифт 10×30-02404 72 28 1 986 Шпилька спеціальна 78-014-026 72 26 1 873 Шайба стопорна 78-040-133 576 10 5 720 Штифт 47Д-038-120 288 8 2 431 Штифт 8×25-02400 144 2 225 Прокладка 78-068-218 864 1 864 Кільце ущільнювальне 78-014-014 812 1 812 Шплінт 4×36-02405 576 1 449 Шплінт 4×32-02405 576 1 449 Кільце ущільнювальне 78-014-015 288 1 288 Прокладка гумова 78-014-207 144 1 144 Кільце ущільнювальне 78-014-131 144 1 144 Прокладка 78-068-027 144 1 144 Кільце ущільнювальне 78-208-048 144 1 144 Кільце ущільнювальне 78-014-155 72 1 72 Прокладка 78-014-216 72 1 72 Кільце ущільнювальне 78-012-350 20 1 20

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