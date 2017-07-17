«Енергоатом» проведе через литовців закупівлю російських запчастин на чверть мільярда

ДП «НАЕК «Енергоатом» 14-29 червня за результатами тендерів повідомило про намір укласти шість угод з UAB «Nordetanolis» (Литва) про придбання запасних частин на загальну суму 6,62 млн євро, або 237,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До лютого 2018 року поставлять запчастини виробництва ЗАТ «Виробниче об’єднання «Дизель-Енерго» (Росія) до резервних дизельних електростанцій систем, важливих для безпеки (РДЕС СВБ) Хмельницької, Запорізької та Рівненської АЕС.

Найдорожчим є циліндр в зборі кр. «Дизель-Енерго» 78-014-020, кр. ДП «Русский Дизель» 68-014-014 по 27 292 євро, або 806 тис грн. за штуку.

Ліва і права кінцеві секції кр. «Дизель-Енерго» 78-022-049-01 і 78-022-048-01, кр. ДП «Русский Дизель» 80-022-049-01 і 80-022-048-01 коштують по 27 062 євро, або 800 тис грн. за штуку.

Вказані найменування запчастин призначені для Хмельницької АЕС, а саме – для дизеля 78Г виробництва того ж російського заводу «Дизель-Енерго».

Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості в 239,82 млн грн.

Литовська фірма «Nordetanolis» нещодавно виграла перший тендер в Україні на поставку акумуляторів для «Енергоатома» на 594 тис євро. Нею керує Андрій Кравченко (народився 19 лютого 1966 р.). Фірма має чотирьох застрахованих працівників і займається експортом, імпортом та матеріалами для електромонтажу.

Єдиним конкурентом була компанія «Raido Trading» (Латвія) білорусів Казіміра Гріневица та Сергія Косцова, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціонів. Суперник почав отримувати підряди «Енергоатома» у квітні 2016 року й відтоді отримав їх на 17,52 млн євро.

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