Оточенню Близнюка докинули 14 мільйонів на спорткомплекс з ковзанкою у парку Краматорська

Департамент капітального будівництва Донецької ОДА 5 вересня за неконкуретною процедурою замовив ТОВ «БК Крамміськбуд» додаткові будівельні роботи на 14,09 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено додаткові роботи з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом у парку ім. Пушкіна у Краматорську. В кінці грудня минулого року за результатами тендеру було укладено з ТОВ «БК Крамміськбуд» договір про роботи на цьому об’єкті на суму 54,19 млн грн. Виконання робіт розраховували на 211 днів з терміном дії договору – кінець 2017 року.

Мова про будівництво одноповерхової спортивної споруди по вулиці Дружби біля парку ім. Пушкіна з льодовим полем розміром 30х60 м, трибуною для 433 глядачів та ліфтом для візків, адміністративними та технологічними приміщеннями, роздягальнями і тренерськими кімнатами. На території комплексу мають розмістити два тенісних корти, дитячий майданчик і паркінг, благоустроїти та озеленити територію.

В обґрунтуванні необхідності замовлення додаткових робіт, департамент капбудівництва Донецької ОДА повідомив, що підрядник зіткнувся з недоліками проекту реконструкції і запропонував змінити рішення щодо застосування металевих конструкцій споруди та комунікацій до холодильного обладнання.

Виконання додаткових робіт по 18 позиціях має тривати 126 днів, договір діятиме до кінця 2018 року. Перелік включає випробування паль, оздоблювальні роботи, вогнезахист металевих конструкцій, холодопостачання та придбання устаткування для нього, озеленення територій, обладнання на придбання інвентарю тощо.

Згідно з договірною ціною, на заробітну плату піде 506 тис грн. (3,59% від загальної вартості робіт), у вигляді прибутку компанія отримає 110 тис. грн (0,78%).

За даними експертного звіту від 1 червня 2017 року, загальна кошторисна вартість проекту складає 83,37 млн грн. Витрати покриває обласний бюджет.

Власниками ТОВ «БК Крамміськбуд» є Олександр Морозов (49%), Станіслав Русаненко (49%) та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів Укрмашінвест». Бенефіціарними власниками є Людмила Ульященко та Олена Близнюк, дружина Олексія Близнюка – сина колишнього голови Донецької ОДА, екс-міністра регрозвитку, будівництва та ЖКГ (2011-2012), народного депутата від «Партії регіонів» Анатолія Близнюка (VII скликання).

Людмила Ульященко на громадських засадах допомагає нардепу з фракції БПП Максиму Єфімову (колишній співзасновник «БК Крамміськбуд»), а також є директором з економічних питань та підписантом у ПАТ «Енергомашспецсталь» зі структури «Росатому», генеральним директором якого раніше був депутат Єфімов, а сьогодні є – президентом та акціонером компанії. Додамо, що членом наглядової ради і замгендиректора «Енергомашспецсталі» є старший син Анатолія Близнюка – Сергій Близнюк.

З початку року ТОВ «БК Крамміськбуд» отримало держзамовлень на понад 28 млн грн, торік – на понад 93 млн грн.

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