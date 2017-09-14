«Укргазвидобування» після трьохмісячних перемовин найняло фірму, яку нібито представляє Болкісєв

ПАТ «Укргазвидобування» 7 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Теплоенергокомплект» на облаштування Левенцівського газоконденсатного родовища вартістю 24,95 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено встановлення установки адсорбційної осушки газу на УКПГ Левенцівського ГКР з виконанням робіт «під ключ» до 30 вересня в Юр’ївському районі Дніпропетровської області. Левова частка вартості угоди 23,14 млн грн. припадає на устаткування.

Аукціон по цьому тендеру очікуваною вартістю 35,28 млн грн. було проведено ще 3 березня. У торгах взяли участь 10 компаній.

Найдешевші пропозиції на рівні 19 млн грн. зробили ТОВ «П’юріті», «Technex limited», ТОВ «Газтехбуд». Однак вони після аукціону відмовились від участі у закупівлі.

Згодом було також відхилено заявки ТОВ «Термокомплекс» і ПАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» через невідповідність вимогам замовника.

Остання відмова «СМУ-24» датована ще 31 травня. В.о. директора з питань закупівель «Укргазвидобування» Неллі Стельмах повідомила, що фірма сама відмовилась від перемоги через великий обсяг інших замовлень.

Більше ніж через два місяці – 9 серпня – після додаткових переговорів та погоджень «Укргазвидобування» визнало переможцем фірму «Теплоенергокомплект». І ще через місяць після цього з нею було підписано угоду.

Згідно з даними сайту «Інсайдер«, наприкінці квітня представники «Укргазвидобування» проводили переговори з представником «Теплоенергокомплекту» в одному з ресторанів Києва. За даними автора статті і власника сайту Олексія Тамразова (екс-замдиректора «Укргазвидобування»), фірму на переговорах представляв колишній голова «Нафтогазу України» Олександр Болкісєв. Під час перемовин згадувалось прізвище комерційного директора групи «Нафтогаз» Юрія Вітренка, який нібито може складати протекцію фірмі.

У коментарях до тієї статті «Укргазвидобування» повідомило, що по цим торгам ніяких зустрічей не проводилось, було лише офіційне листування.

Разом з тим, у матеріалі викладено аудіфайли з розмовою в ресторані.

За даними «Прозорро», фірма «Теплоенергокомплект» раніше вигравала незначні підряди. Однак у 2017 році компанія отримала вже чотири підряди на 64,43 млн грн.: у лютому від «Київтрансгазу» (21,07 млн грн.) і решту в серпні-вересні – від Донецької ОДА на будівництво газопроводу від Очеретине до Авдіївки (12,42 млн грн.), і в системі «Укргазвидобування» вже два підряди включно з нинішнім (30,94 млн грн.).

Засновниками ТОВ «Теплоенергокомплект» є Олена Шехтман і Євгений Погребний.

Погребний є підписантом київської організації партії «Справжня Україна» Мирослава Якибчука та автором патенту з колишніми гендиректорами УТГ Ярославом Марчуком та Анатолієм Рудником, екс-директором Сумського ЛВУМГ і колишнім головним інженером УТГ Михайлом Беккером, співвласниками фірм «Флоутекгаз» і «ДП Укргазтех» Володимиром Кротевичем і Георгієм Нікітченком. Також особа з такими ПІБ була помічником екс-нардепа від БЮТ Валерія Шаманова.

Шехтман у 2006 р. хотіла висуватись у нардепи, будучи членом Всеукраїнської партії трудящих Якибчука. Вона володіє фірмами «Маркон» з Наталією Погребною і «Шатрищенський цегельний завод» з Іриною Погребною.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Нафтогаз, Обладнання