Вінниця дала 7 мільйонів на сквер «Ліверпуль» із «Бітлами» за 1,7 мільйона

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради 10 серпня за результатами тендеру замовив ПП «Актив-Строй» капітальний ремонт зони благоустрою за 6,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч по вул. Соборній, 51а влаштують новий сквер «Ліверпуль», а саме благоустрій, мережі електроосвітлення, зв’язку і водопостачання.

Також там встановлять декоративну інсталяцію з фігурами учасників гурту «The Beatles» сера Пола МакКартні, Джона Леннона, Рінго Стара і Джорджа Гаррісона, «жовтою субмариною» та хвилями вартістю 1,70 млн грн.

За підсумковою відомістю ресурсів, ще 761 тис грн. піде на клінкерну бруківку із невідомими характеристиками по 1 003 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Переможець подав сертифікат на продукцію «Joosten Kessel B. V.» (Нідерланди), виданий «CRH Kleinkier Sp. z o. o.» (Польща), різновиди якої на ринку коштують 923-2 074 грн./кв. м.

Паркові світильники Norlys 1504GR +USB на 462 тис грн. коштують 42 тис грн./шт. Без позначки +USB такі світильники продаються в інтернет-магазині по 13 828 грн./шт.

Гранітна плитка покостовка із невідомими характеристиками на 256 тис грн. обійдеться у 1 230 грн./кв. м. У відкритих джерелах подібну можна знайти по 850 грн./кв. м.

На індивідуальні металоконструкції по 98 460 грн./т виділено 137 тис грн.

Крім того, 106 тис грн. відведено на лави по 13 250 грн./шт.

Природний рядовий пісок на 61 тис грн. коштує 700 грн./куб. м, що всемеро дорожче від середньої ринкової ціни в 100 грн./куб. м.

На заробітну плату піде 424 тис грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже відсоток – 45 тис грн.

Ціна угоди на 0,03% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Альфаметрік» Ігоря Осипенка і Сергія Костюка, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Усього з 2010 року суперник виграв тендерів на 34,85 млн грн.

Вінницький «Актив-Строй» зі статутним капіталом 100 грн. належить Руслану Цимбалюку і Дмитру Олексієнку. Із травня він виграв тендерів на 13,10 млн грн.

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