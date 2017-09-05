Головний ветеринар Чернігівщини і начальник з району отримали по 6 і 5 років за побори з підлеглих

Начальник Головного управління ветеринарної медицини Чернігівщини Віктор Кульбако та начальник Управління ветмедицини Прилуцького району Анатолій Кірієнко засуджені до 6 та 5 років ув’язнення з конфіскацією майна відповідно за організацію поборів з підлеглих. Про це свідчить вирок Апеляційного суду Чернігівської області від 22 серпня.

Апеляція новим вироком скасувала виправдувальний вирок суду першої інстанції від 25 квітня 2016 року.

За даними слідства, Кульбака через Кірієнка вимагав від підлеглих щоквартально 2000 грн та 25 літрів пального з кожного за ненакладення на них стягнень та за сприяння у проходженні служби.

Про схему збору грошей СБУ повідомив керівник управління ветмедицини Ічнянського району. У липні 2015-го Кульбако та Кірієнко були затримані.

Кульбако своєї вини не визнав. Він стверджував, що гроші здавалися добровільно і виключно для надання допомоги учасникам АТО. Кірієнко дав суду аналогічні пояснення.

Їхні свідчення підтвердили і 12 начальників районних управлінь, які заявили, що ніяких хабарів під час здачі ними квартальних звітів від них не вимагали, а вони не надавали. Усі вони заявили, що мова йшла лише про гроші для учасників АТО.

Апеляційний суд, на відміну від суду першої інстанції, критично поставився до цих свідчень, вказавши, що оскільки ці свідки працюють в системі Держветфітослужби Чернігівщини, безпосередньо підпорядковані Кульбаку, прямо залежать від нього по службі, тому і давали показання на користь свого безпосереднього керівника.

Крім того, суд зауважив, що більшість з цих свідків повідомили, що надавали на потреби АТО значно нижчі суми, ніж ті, які звучали у записаних у ході стеження телефонних розмовах. Вони також не змогли пояснити, про які гроші і яке пальне там йде мова.

При цьому у вказаних розмовах жодного разу не говорилося про допомогу на потреби АТО. А відтак, на думку суду, записані телефонні розмови доводять вимагання Кірієнком та Кульбакою з районних керівників грошей та бензину.

Колегія суддів також взяла до уваги свідчення керівника Ічнянського управління ветмедицини, який детально розповів про схему поборів, організовану Кульбаком з червня 2006 року (саме у 2006-му Кульбако очолив обласну ветслужбу). Свідок також заявив, що бачив, як інші начальники районних управлінь давали Кірієнку конверти з грошима. На думку колегії суддів, показання цього свідка прямо викривають обох обвинувачених в інкримінованих їм діях.

При цьому Апеляційний суд прийшов до висновку, що місцевий суд необґрунтовано надав перевагу показанням одних свідків, залишивши поза увагою твердження інших. Так, місцевий суд не врахував покази свідка, яка розповіла, що керівник управління ветмедицини у Куликівському районі вимагав у неї гроші для подальшої їх передачі Віктору Кульбаку. Суд вирішив, що ця інформація не підтверджує факт отримання обвинуваченими хабарів, оскільки свідок не була очевидцем подій, які викладені в обвинувальному акті. У той же час, зауважила колегія суддів, при ухваленні виправдувального вироку суд врахував показання інших свідків, які заявили, що у них не вимагали хабарів.

Необґрунтованим Апеляційний суд визнав і твердження першого суду, що факт знаходження грошей в кабінеті Кульбака не може свідчити про отримання ним хабара. Як підкреслила колегія суддів, в його кабінеті було виявлено саме мічені купюри, які незадовго до цього були вручені правоохоронцями керівнику Ічнянського управління ветмедицини для передачі саме в якості хабара.

Апеляційний суд також прийшов до висновку, що місцевий суд безпідставно відкинув та не врахував при ухваленні вироку ряд доказів. Зокрема, місцевий суд визнав недопустимим доказом протокол обшуку кабінету Кульбака через те, що учасникам обшуку не роз’яснили їхні права, а також через відсутність у протоколі посилання на підстави проведення обшуку без ухвали слідчого судді. Однак, як зауважила колегія суддів, законність та обґрунтованість проведення обшуку вже перевірялася.

Колегія суддів також визнала законним проведення стеження та прослуховування чиновників, оскільки для цих слідчих дій було надано відповідний судовий дозвіл.

У результаті Апеляційний суд прийшов до висновку, що невмотивоване неврахування Деснянським судом показань ряду свідків та деяких доказів обвинувачення призвели до невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи, що вплинуло на винесення вироку. Колегія суддів вирішила, що суд прийняв захисні позиції Кульбака та Кірієнка, на основі яких обґрунтував свій виправдувальний вирок, не врахувавши при цьому доводів обвинувачення та не навівши мотиви залишення їх без уваги.

У підсумку Апеляційний суд ухвалив стосовно Віктора Кульбака та Анатолія Кірієнка обвинувальний вирок. Окрім позбавлення волі і конфіскації всього майна, їм також заборонено права займати адміністративні посади на три роки і позбавлено рангів держслужбовців.

У засуджених є три місяці для подачі касації.

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