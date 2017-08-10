Волноваська міськрада придбала кондиціонери дорожче від ринку у півтора рази

Волноваська міська рада 26 липня за неконкурентною процедурою уклала договір з ФОП Гладишев Сергій Іванович про закупівлю кондиціонерів на суму 16 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозоро».

Було закуплено два кондиціонери Ergo AC-0907CH по 8,00 тис грн./шт. Договір передбачає лише поставку кондиціонерів, в ньому не вказано про зобов’язання підприємця змонтувати та встановити обладнання.

Інтернет магазини пропонують цю марку кондиціонеру за цінами від 4 749 – 5485 грн. Таким чином, різниця між цінами угоди Волноваської міськради і цінами в торгових мережах складає мінімум 46%.

ФОП Гладишев Сергій Іванович зареєстрований підприємцем в 2011 році. Цього року з ним вже було укладено п’ять угод на 220 тис грн. За однією з них – від 20 липня, він поставив КЛПУ «Станція переливання крові» кондиціонери марки Ergo AC-0907CH за ціною 3755 грн./шт.

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