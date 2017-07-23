«Херсонобленерго» замовило запорожцям дорогуватих трансформаторів на 15 мільйонів

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 9 червня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торгово-промислова компанія «Укртрансенерго» трансформаторів на 15,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять один трансформатор ТДНС-10000/35-У1 за 7,10 млн грн. та два трансформатори ТМН-6300/35-У1 по 4,15 млн грн. Їхнім виробником є ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина.

Питома вартість першого становить $27,3 тис, а інших двох – $25,4 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

У березні ПАТ «Львівобленерго» придбало в іншої фірми потужніший трансформатор ТДТН-40000/110-67 У1 по $23,3 тис за МВА.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року «Укренерго» замовило «Запоріжтрансформатору» значно потужніші трансформатори по $7,9-10,7 тис за МВА. Світові ціни коливаються у різних виробників в межах $10-15 тис за МВА.

Нинішній договір передбачає послуги шеф-монтажу, гарантійний строк у три роки та оплату протягом півроку після поставки. Його ціна на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 16,80 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було столичне ТОВ «Фірма «Релеекспорт» киян Степана та Олексія Кушнерчуків із вищою на відсоток остаточною ціною продукції того ж «Запоріжтрансформатора».

Натомість ТОВ «Український Центр Енергоремонт» не допустили до аукціону через невідповідності технічних характеристик пропонованого трансформатора 6,3 МВА, зокрема наявність непередбаченого замовником примусового обдування.

Запорізька «ТПК «Укртрансенерго», створена у вересні 2016 року, виграла тендер уперше. Нині фірму записано на директора Людмилу Шкоду, однак донедавна засновником значився Павло Тен.

Шкода керує ТОВ «Торговельний будинок «Запорізький завод високовольтної апаратури» Вадима Олександровича та Андрія Вадимовича Гашенків, які також володіють ТОВ «АФЦ Інвест», ТОВ «АФЦ Завод», ТОВ «НВО Укренергоактив», ТОВ «Автоформула Центр» і ТОВ «АФЦ Баварія». Останнє свого часу очолював Павло Тен.

Переможець вказав у держреєстрі номер телефону 0612895664, який використовують згадані «Автоформула Центр» і «НВО Укренергоактив».

Раніше Гашенки були кінцевими бенефіціарами КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія» разом із Олександром Вакатовим.

У вересні 2015 р. «ЗЗВА» розіграв підряд «Херсонобленерго» на 1,97 млн грн. із ТОВ «Енергоактив – Груп», яке було прописане разом із «АФЦ Інвест» та «АФЦ Завод».

«Херсонобленерго» належить групі «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

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