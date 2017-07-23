НОВИНИ

23.07.2017

Конотопський авіазавод за 26 мільйонів відремонтує протичовновий вертоліт для ВМС

Одесити з допомогою облавтодору розіграли 116 мільйонів на таємний ремонт доріг Кіровоградщини

«Херсонобленерго» замовило запорожцям дорогуватих трансформаторів на 15 мільйонів

22.07.2017

Бахмутські освітяни без тендеру вдвічі переплатили знайомому ФОПу за лінолеум

21.07.2017

«Приватбанк» очолила дружина менеджера «приватівської» авіакомпанії

Керівник «Інформаційних судових систем» заховав від НАЗК нерухомість на березі Десни

Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці 77 мільйонів на тепломережу з коштовними піском, цеглою і асфальтом

Фісталівці через допугоди поставили хворим замість обіцяних німецьких діалізаторів гірші єгипетські

Бахмутським школам замовили гімнастичні мати з подвійною переплатою

«Мирноградвугілля» уклало з підприємцем чергову угоду на 199 999,99 гривень

Краснов розіграв 66 мільйонів залізниці на скріплення з литими клемами – у півтора рази дорожчими, ніж торік

Україна відписала американським юристам ще $5 мільйонів на захист від Росії

Міграційна служба в Маріуполі закупила кондиціонери в півтора рази дорожче ринкової ціни

20.07.2017

Балчун виправдовує безконкурсне призначення керівника Гніванського заводу, після якого Дубневичі поставили завод на межу банкрутства

Одесити розіграли чверть мільярда за дорогий капремонт траси на Полтавщині

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

«Херсонобленерго» замовило запорожцям дорогуватих трансформаторів на 15 мільйонів

23 Липня 2017

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 9 червня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торгово-промислова компанія «Укртрансенерго» трансформаторів на 15,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять один трансформатор ТДНС-10000/35-У1 за 7,10 млн грн. та два трансформатори ТМН-6300/35-У1 по 4,15 млн грн. Їхнім виробником є ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина.

Питома вартість першого становить $27,3 тис, а інших двох – $25,4 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

У березні ПАТ «Львівобленерго» придбало в іншої фірми потужніший трансформатор ТДТН-40000/110-67 У1 по $23,3 тис за МВА.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року «Укренерго» замовило «Запоріжтрансформатору» значно потужніші трансформатори по $7,9-10,7 тис за МВА. Світові ціни коливаються у різних виробників в межах $10-15 тис за МВА.

Нинішній договір передбачає послуги шеф-монтажу, гарантійний строк у три роки та оплату протягом півроку після поставки. Його ціна на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 16,80 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було столичне ТОВ «Фірма «Релеекспорт» киян Степана та Олексія Кушнерчуків із вищою на відсоток остаточною ціною продукції того ж «Запоріжтрансформатора».

Натомість ТОВ «Український Центр Енергоремонт» не допустили до аукціону через невідповідності технічних характеристик пропонованого трансформатора 6,3 МВА, зокрема наявність непередбаченого замовником примусового обдування.

Запорізька «ТПК «Укртрансенерго», створена у вересні 2016 року, виграла тендер уперше. Нині фірму записано на директора Людмилу Шкоду, однак донедавна засновником значився Павло Тен.

Шкода керує ТОВ «Торговельний будинок «Запорізький завод високовольтної апаратури» Вадима Олександровича та Андрія Вадимовича Гашенків, які також володіють ТОВ «АФЦ Інвест», ТОВ «АФЦ Завод», ТОВ «НВО Укренергоактив», ТОВ «Автоформула Центр» і ТОВ «АФЦ Баварія». Останнє свого часу очолював Павло Тен.

Переможець вказав у держреєстрі номер телефону 0612895664, який використовують згадані «Автоформула Центр» і «НВО Укренергоактив».

Раніше Гашенки були кінцевими бенефіціарами КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія» разом із Олександром Вакатовим.

У вересні 2015 р. «ЗЗВА» розіграв підряд «Херсонобленерго» на 1,97 млн грн. із ТОВ «Енергоактив – Груп», яке було прописане разом із «АФЦ Інвест» та «АФЦ Завод».

«Херсонобленерго» належить групі «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Газова справа»: один з обвинувачених затягує процес, «гублячи» своїх адвокатів
11 Липня 2017

Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського
07 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.07.2017

Кіровоград Одесити з допомогою облавтодору розіграли 116 мільйонів на таємний ремонт доріг Кіровоградщини

22.07.2017

Донецьк Бахмутські освітяни без тендеру вдвічі переплатили знайомому ФОПу за лінолеум

21.07.2017

Київщина Керівник «Інформаційних судових систем» заховав від НАЗК нерухомість на березі Десни

Одеса Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці 77 мільйонів на тепломережу з коштовними піском, цеглою і асфальтом

Житомир Фісталівці через допугоди поставили хворим замість обіцяних німецьких діалізаторів гірші єгипетські

Донецьк Бахмутським школам замовили гімнастичні мати з подвійною переплатою

Донецьк «Мирноградвугілля» уклало з підприємцем чергову угоду на 199 999,99 гривень

Донецьк Міграційна служба в Маріуполі закупила кондиціонери в півтора рази дорожче ринкової ціни

20.07.2017

Полтава Одесити розіграли чверть мільярда за дорогий капремонт траси на Полтавщині

Донецьк «Прокладка» продала «Артемсолі» нові саморятівники на 40% дорожче за коштовну стару модель шахтарів

Суми Оточення Фірташа продало «Сумихімпрому» сталі на 59 мільйонів вп’ятеро дорожчої від російської

Луганськ Луганська психлікарня закупила у нового фаворита приліжкові столики по 3 тисячі

Київ Смотрящий «Укрзалізниці» звів третій родинний маєток у Козині площею 1000 «квадратів»

19.07.2017

Київ Апеляція підтвердила законність забудови у Києві помічником Мамчура, врахувавши неіснуючий договір оренди

Харків Фірма, яку підозрювали у привласненні грошей «Електроважмашу», отримає від нього ще 100 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ