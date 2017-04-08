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«Львівобленерго» за 44 мільйони переоснастить підстанцію дорогуватим трансформатором

08 Квітня 2017

ПАТ «Львівобленерго» 31 березня за результатами тендеру замовило Львівському управлінню ПАТ «Електро» технічне переоснащення підстанції за 43,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають переоснастити ПС «Львів-8» із заміною силових трансформаторів 25 МВА на 40 МВА (друга черга).

За кошторисом, трансформатор трифазовий із трьома обмотками олійний ТДТН-40000/110-67 У1 коштує 25,16 млн грн. Відтак його питома вартість становить $23,3 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

У жовтні ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» придбало трансформатор меншої потужності ТДТН-25000/150-У1 по $29 тис за МВА. Це було на 20% дорожче за квітневу ціну ПАТ «Київенерго», яке купило трансформатор ТДТН-25000/110-У3 по $23 тис за МВА.

Натомість у листопаді ДП «НАЕК «Укренерго» замовило ПАТ «Запоріжтрансформатор» значно потужніші трансформатори по $7,9-10,7 тис за МВА. Світові ціни коливаються у різних виробників в межах $10-15 тис за МВА.

На заробітну плату піде 894 тис грн., тобто два відсотки від загальної суми контракту. На прибуток підрядника заплановано ще чверть відсотка – 110 тис грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Електросвіт» Сергія Бикова, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Пакет із 16% акцій компанії «Електро» належить ТОВ «Чечва» львів’ян Олексія Михайловича та гендиректора Ярослава Тринцолина. Ще 15% має ТОВ «Електромодерн» голови Тернопільського управління «Електро» Володимира Дмитраша, Петра Дмитраша, Олексія Овода та Олександра Прокопіва, усі з Тернополя.

Крім того, 12% акцій володіє ТОВ «Електро-Закарпаття» Михайла Костака, відомого як директор Закарпатського управління компанії, та Дмитра Славича. Останній також раніше був співзасновником ТОВ «Електро-будсервіс», разом з Сергієм Ковачем, депутатом Закарпатської облради від Партії регіонів, сином колишнього народного депутата Василя Ковача (2012-2014 р.р., обирався від Партії регіонів, 20 лютого 2014 р. з партії вийшов). До обрання в парламент Ковач-старший 13 років поспіль очолював ПАТ «Закарпаттяобленерго».

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