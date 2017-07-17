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Фірми з російськими зв’язками поділили 83 мільйони «Укргазвидобування» на буріння

17 Липня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» з 3 квітня по 31 травня за результатами тендеру уклало шість угод про сервісні послуги по інженерному супроводу бурових долот на загальну суму 83,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • ДП «Ньютек Юкрейн» дадуть 68,77 млн грн. за супровід при спорудженні чотирьох свердловин Єфремівського, двох свердловин Котелевського та по одній – Шебелинського та Яблунівського ГКР.

Фірма належить американській компанії «Perfect Drilling Management, Inc.» громадянина США Марка Садихова. Він є президентом групи «НьюТек Сервисез» із головним офісом у Москві, яка об’єднує  низку компаній з Росії та Штатів.

За даними «Corporation Wiki», у менеджмент материнської компанії також входить Сергій Малигін – віце-президент «НьюТек Сервисез» зі злиття і поглинання.

Раніше Садихов і Малигін були віце-президентами групи «Інтегра».

Заступник директора з виробництва дочірньої компанії Тарас Дирів деякий час працював у ПП «Українська сервісна бурова компанія-1», в якого «Укргазвидобування» орендує гвинтові вибійні двигуни за 13,90 млн грн.

У 2011 р. «Ньютек Юкрейн» виграла тендерів нинішнього замовника на 2,50 млн грн., а з грудня 2016 р. – на 98,22 млн грн.

  • ТОВ «Ендейвер» отримає 14,48 млн грн. за послуги при спорудженні двох свердловин Ланнівського ГКР.

Компанією зі статутним капіталом 1 тис грн. керує Дмитро Піддубний – син директора департаменту екології Полтавської ОДА Ігоря Піддубного.

У 2014 р. засновниками були кіпрська «Прайм Індейве Холдінгс Лімітед» і вірґінська «Цинмер Холдінгс Лтд». Зараз засновником є Володимир Василів – власник ТОВ «Ендейвер Сервісез» зі статутним капіталом 1 тис грн., яким керує Дмитро Прохоренко.

Колись Василів очолював ТОВ «Сміт Сервісез Юкрейн», яке днями виграло 9,32 млн грн. на бурові долота для «Укргазвидобування». Нині фірмою керує Роман Козьмін, а засновником є кіпрський офшор «Гровестек Інвестментс Лімітед», на який було записано ліквідоване торік російське ТОВ «Сміт Сервісез».

За даними держреєстру Росії, однойменне ТОВ «Ендейвер» належить Сергію Кирилюку, Денису Малютіну і Костянтину Курносову. Останній раніше очолював російське ТОВ «Сміт Інтернешнл Сі-Ай-Ес».

Загалом із червня 2016 р. «Ендейвер» отримав підрядів на 25,49 млн грн., виключно в нинішнього замовника.

Вказані газоконденсатні родовища знаходяться у Харківській і Полтавські областях. За договорами, виконавець мусить бути виробником бурових доліт або мати ексклюзивні права на їх поставку в Україну. Долота повинні бути новими, заводського виконання.

Сума угод на 27% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 113,38 млн грн.

За окремими лотами ТОВ «Ді-Пі Сервіс» Наталії Денисенко і Тараса Головчака та ТОВ «Перша українська хімічна компанія» Євгена Титюка пропонували до трьох разів нижчі ціни. Однак їх відхилили за невідповідність вимогам тендерної документації або не подані вчасно оригінали документів.

Торги за іншими сімома лотами довелось скасувати через відхилення усіх пропозицій.

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