«Укргазвидобування» роздало 91 мільйон за сервісні послуги для родовищ Харківщини і Полтавщини

ПАТ «Укргазвидобування» з 29 березня по 7 червня за результатами тендеру уклало 12 угод про сервісні послуги по інженерному супроводу гвинтових вибійних двигунів у Харківській і Полтавській областях на загальну суму 90,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У ТОВ «Везерфорд Україна» за 77,06 млн грн. орендували 63 різних двигуна Hyperline / Frontline.

Із них 19 призначені для Березівського ГКР, 11 – для Комишнянського ГКР, 10 – для Яблінувського ГКР, 10 – для Шебелинського ГКР, 9 – для Котелевського ГКР, 4 – для Єфремівського ГКР.

Київське підприємство представляє в Україні компанію «Weatherford International Ltd», яка значиться кінцевим бенефіціаром. Засновниками є кіпрські офшори «Везерфорд Глобал Продактс Лімітед» і «Лінкбірд Лімітед». Із липня 2016 р. директором є Наталія Рудевич, а до неї керівниками були Дмитро Солнишкін (також керував ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна») і Віталій Мельник.

У ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» за 13,90 млн грн. орендували 18 різних двигунів Tianhe: по 6 для Ланнівського ГКР, Мелихівського ГКР, Яблінувського НГКР.

Власниками полтавської фірми є місцеві жителі Віктор Мазнєв, Світлана Кеба, Юрій Капустян та Едуард Гнітько. Останні двоє володіють ТОВ «Ін Вуд» та є помічниками на громадських засадах нардепа від «Свободи» Юрія Бублика з Полтавщини.

Юрій Капустян володіє ТОВ «Енерготренд» одноосібно та ТОВ «Торговий дім «Полтавамаш» із Володимиром Савельєвим і Сергієм Дігтяром. Також він керує СФГ «Схід» Василя Капустяна та ТОВ «Квант Пром» Анатолія Гнітька, Василя і Людмили Капустянів.

Мазнєву також належить ТОВ «Українська сервісна бурова компанія» і ПП «Валма».

На торгах за окремими лотами ТОВ «Джиуфізікс Енд Дріллінг Сервісіз», ТОВ «Аякс Групп» і ТОВ «Веллспрінг Енерджі» пропонували на 0,06-21% нижчі ціни, але їх відхилили через якісь невідповідності вимогам тендеру.

Крім того, в деяких торгах брало участь ТОВ «Сміт Сервісез Юкрейн».

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