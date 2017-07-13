Чверть мільярда на таємну добудову корпусу Інституту ока піде орендаторці Одеської канатної дороги

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ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова Національної Академії Медичних Наук України» 10 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Юг-Укрстрой» добудову лікувального корпусу в Приморському районі Одеси за 274,74 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають завершити будівництво лікувального корпусу на Французькому бульварі, 49/51, недобудованого принаймні з 1993 року. Також влаштують перехідну галерею, зовнішні мережі та проїзди, організують дорожній рух, озеленять територію. Гарантійний строк на несучі та загороджувальні конструкції становить десять років, на інші роботи – три роки.

З усіх коштів 189,44 млн грн. відведено на устаткування, меблі та інвентар. Таким чином, саме будівництво обійдеться у 85,30 млн грн.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Послуги будівельної техніки надаватиме ТОВ «Креін Юкреін» Олександра Цигаріна. Крім того, у назвах файлів деяких документів пропозиції переможця згадано ПП «Моноліт».

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 56,59 млн грн., решта – у наступному році.

На заробітну плату піде 8,33 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відписали ще відсоток – 2,55 млн грн.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 280,66 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Арт Проект-2010» із вищою на третину відсотка ціною після аукціону.

Натомість дві інші фірми не допустили до торгів. ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» не підтвердило відповідність кваліфікаційним критеріям та не принесло підписаний проект договору з печаткою. ТОВ «Промагробуд-Р» не подало копії свідоцтва або витягу про реєстрацію платника податку, статуту і довідки про навчання персоналу охороні праці, а також довідку про захист довкілля та листи-згоди на основні умови договору та виправлення арифметичних помилок.

«Юг-Укрстрой» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Світлані Донченко. Вона та власниця «Моноліту» Любов Резнікова входять до складу засновників ТОВ «Пасажирська канатна дорога», що орендувало на 49 років єдину в Одесі канатну дорогу.

Директором і співзасновником «Пасажирської канатної дороги» є чоловік Резнікової – Юрій Резніков, із сім’єю котрого Донченко прописана в одній квартирі. Резніков володіє будиночком і басейном на міському пляжі «Отрада». Також «Пасажирська канатна дорога» орендує прилеглий комунальний пляж по 650 грн./місяць. Улітку 2015 року активісти знесли паркан на пляжі після того, як там побили журналістів місцевого телебачення, які розслідували тему вільного доступу на пляжі міста.

Засновником «Арт Проект-2010» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Андрій Андреєвський, а керівником – Андрій Каратай.

Андреєвський володіє ТОВ «Гранд Отель» з Олександром Сиріцьким, працівницею КУ «Одеський обласний клінічний медичний центр» Любов’ю Тарпан та екс-депутатом Одеської міськради і підприємцем Русланом Тарпаном («Інкор-Груп»).

Каратай раніше керував нині ліквідованим ПП «Комерційна фірма «Будінвест Групп», яке належало Тетяні Овчаренко через ПП «Спартак». Зараз до складу засновників «Спартака» входить той же Руслан Тарпан із сестрою Наталією Тарпан.

Фірма-суперник зареєстрована за адресою пров. Воронцовський буд.13 кв.23. До липня 2016 року там само було прописане ТОВ «Арт Білдінг Групп», яким володіє Олексій Гілка через ТОВ «Арт Інвест».

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