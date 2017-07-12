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Оточення екс-голови Івано-Франківської САД отримало ще 115 мільйонів на дороги Франківщини

12 Липня 2017

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 7 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Інтер Буд» поточний дрібний ремонт автодоріг і штучних споруд державного та місцевого значення на 115,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч послуги надаватимуть у чотирьох районах: Коломийському, Верховинському, Косівському і Снятинському. Йдеться про земляні роботи, розбирання, ямковий ремонт і вкладання асфальтобетонного покриття, встановлення огородження, знаків і напрямних стовпчиків, влаштування водовідведення, укріплення берегів і узбіч тощо.

За підсумковою відомістю ресурсів з ПДВ, кубометр природного піску коштує 291 грн., бетону В25 М350 10-20 мм – 780 грн., щебеню 5-10 мм М1000 – 624 грн.

Нині без доставки і ПДВ ринкова ціна піску в середньому не перевищує 100 грн./куб. м, що майже втричі дешевше. Натомість такий бетон продають дорожче – по 1 141-1 306 грн./куб. м. Щебінь на тендері Івано-Франківської САД щодо інших районів коштував 350 грн./куб.

Тонна бітуму нафтового дорожнього БНД-60/90 і БНД-90/130 коштує 10 860 грн., оцинкованого бар’єрного огородження – 11 460 грн., холодного асфальтобетону – 2 100 грн.,  крупнозернистого гарячого асфальтобетону – 2 342 грн, дрібнозернистого гарячого асфальтобетону – 2 530 грн.

Нещодавно на виграному ТОВ «ПБС» тендері Івано-Франківської САД такий бітум коштував дещо дорожче – 11 138 грн./т із ПДВ. Оцинковане бар’єрне огородження з невідомими характеристиками тоді було вдвічі дорожчим – 39 329 грн./т із ПДВ.

Гарантійний строк на штучні споруди становить 5 років, на суцільний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, влаштування поверхневих обробок та інших шарів зносу для підвищення шорсткості, поліпшення рівності покриттів і вирівнювання поперечного профілю (у т. ч. на мостах) – 3 роки, на ремонт і відновлення зношених верхніх шарів цементобетонних, асфальтобетонних та інших покриттів (у т. ч. за технологією регенерації та профілювання) та інші роботи, крім ямкового ремонту, – рік.

На заробітну плату піде 667 тис грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 154 тис грн.

Ціна угоди на  нижча від очікуваної вартості закупівлі в млн грн.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Дорожнє підприємство «Алькор».

ТОВ «Шляхбуд-Лім» і ДочП «Івано-Франківський облавтодор» пропонували щонайменше у півтора рази нижчі ціни, але потім відмовились підписувати договір.

ТОВ «Шляховик» не допустили до аукціону, бо воно не підтвердило наявність фрези.

Франківський «Інтер Буд» зі статутним капіталом 5 тис грн. належить Івану Гнатковському. Він також володіє ТОВ «ПМК-22», яким керує Микола Проців – екс-голова Івано-Франківської САД протягом чотирьох місяців у 2015 році.

Брат Миколи Проціва – Петро Проців володіє ПП «Брати КІП». Воно фігурує у кримінальних справахстосовно спорудження дерев’яних укріплень на Донеччині та в розслідуваннях місцевих ЗМІ щодо підрядів на розчищення та регулювання русел карпатських річок.

Гнатковський керував ДочП «Несто» ПАТ «Івано-Франківський лісокомбінат» (у стані припинення), основним акціонером якого було ТОВ «ЄТГ-Карпати» Володимира Сергійовича Черкасюка і кіпрської фірми «Бесклаво Трейдінг Лімітед» («Besclavo Trading Limited»). Черкасюк є членом наглядової ради ПрАТ «Газінвест» росіянки Олени Карасевiч, керівником ТОВ «Компанія «Євроінвестбуд» Богдана Будзуляка та співзасновником ТОВ «Газ-Ойл Карпати» з Анна Богданівною Черкасюк. Остання, за даними «ZIK», є дочкою Будзуляка.

Із квітня «Інтер Буд» отримав замовлень Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА на 4,36 млн грн. та аналогічний підряд Івано-Франківської САД щодо інших районів на 97,29 млн грн.

«Шляхбуд-Лім» зі статутним капіталом 550 грн. належить Ростиславу Мокловичу, який володіє ТОВ «Рос Енерго Груп» разом з Іваном Михайлівим. Останній відомий як аспірант Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, випускниками якого є вищезгадані Будзуляк із дочкою.

Фірмою «Шляховик» володіє низка фізосіб, серед яких Любов Романівна Проців.

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