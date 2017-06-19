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«Приватівець» за 411 мільйонів відремонтує шматок дороги на Франківщині

19 Червня 2017

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 16 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «ПБС» поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-21 Долина – Хуст за 411,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу відремонтують на ділянці км 0+060 – км 44+983 довжиною 45 км у середньому по 9,14 млн грн. за кілометр. Йдеться про ремонт дорожнього одягу, тротуарів, з’їздів, майданчиків, дощової каналізації, мостів та заміну огородження.

Кошториси не були оприлюднені. У наведеному нижче протоколі узгодження цін на матеріальні ресурси враховано 20% ПДВ, однак невідомо, чи включено вартість доставки.

Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 коштує 2 053 грн./т.

У квітні він продавався гуртом без доставки по 1 490 грн./т.

Бетон В20 М-250 20-40 мм коштує 1 941 грн./куб. м.

Його види можна знайти у відкритих продажу без доставки по 1 099-1 332 грн./куб. м.

Щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш ЩМА 15 коштує 2 563 грн./т.

У травні на тендері Львівської САД вона коштувала 2 030 грн./т. без ПДВ і доставки.

Нинішній договір передбачає гарантійний строк у десять років та забезпечення виконання зобов’язань в розмірі 0,1%. На заробітну плату піде 831 тис грн., тобто півтора відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 165 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 413,08 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» із різницею в ціні у відсоток.

Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко, який обрався від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із фракції. Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який минулого грудня було націоналізовано.

Усього з 2010 року компанія отримала держпідрядів на 6,17 млрд грн.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

«БК «Дорлідер» Хачика Амірханяна раніше належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Фірма знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

п/п

 Найменування матеріальних ресурсів Одиниця

виміру

 Ціна, грн./од. із ПДВ
1 Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла т 34 126,68
2 Оліфа комбінована К-2 т 54 533,57
3 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм т 20 074,00
4 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 42 079,60
5 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт т 11 138,40
6 Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400 т 2 130,47
7 Мастика бітумно-полімерна т 34 533,18
8 Клоччя просочене кг 35,92
9 Тканина мішкова кв. м 49,86
10 Емульсія бітумна, дорожня т 11 760,00
11 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32, 40 мм, III сорт куб. м 3 752,78
12 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт куб. м 3 038,77
13 Муфти для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 300 мм шт. 514,86
14 Дощоприймач чавунний типу ДБ з решіткою шт. 2 989,88
15 Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 300 мм м 421,32
16 Металева перильна огорожа мостова т 37 061,98
17 Металева бар’єрна оцинкована огорожа дорожня т 39 328,85
18 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т 15 689,65
19 Вода куб. м 0,000001
20 Залізобетонна плита днища ПН10 із бетону В15, F200, W6 куб. м 5 096,69
21 Залізобетонна плита перекриття ПД6 із бетону В20, F200, W6 куб. м 5 096,69
22 Блоки лотків Б-6, бетон В22,5; F200; W6 куб. м 4 204,67
23 Блоки лотків Б-5, бетон В22,5; F200; W6 куб. м 4 204,67
24 Блоки лотків Б-9. бетон В22,5; F200; W6 куб. м 4 204,67
25 Блоки лотків Б-1-20-75, бетон В22,5; F200: W6 куб. м 4 051,43
26 Блоки лотків Б-2-20-40, бетон В22,5; F200; W6 куб. м 4 204,67
27 Плити Б-8, бетон В22,5; Б200; W6 куб. м 4 204,67
28 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше куб. м 669,35
29 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 куб. м 524,08
30 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 куб. м 533,84
31 Камінь бутовий М800-1400 куб. м 622,30
32 Суміш піщано-гравійна природна куб. м 446,83
33 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 т 1 824,60
34 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 т 2 052,60
35 Щебенево-мастикові асфальтобетонні суміші (ЩМА 15 ) гарячі і теплі , що застосовуються у верхніх шарах покриттів т 2 562,60
36 Пісок природний, рядовий куб. м 589,12
37 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм куб. м 1 555,82
38 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа куб. м 1 940,96
39 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], W6, крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 200 куб. м 1 940,96
40 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150 куб. м 1 555,82
41 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 куб. м 1 416,25
42 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 куб. м 1 335,52
43 Розчин азбоцементний куб. м 1 220,56
44 Герметик силіконовий водостійкий кг 207,42
45 Камені бетонні бортові БР100.30.18 шт. 180,53
46 Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт. 848,32

 

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