«Приватівець» за 411 мільйонів відремонтує шматок дороги на Франківщині

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
19 Червня 2017
Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 16 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «ПБС» поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-21 Долина – Хуст за 411,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2018 року трасу відремонтують на ділянці км 0+060 – км 44+983 довжиною 45 км у середньому по 9,14 млн грн. за кілометр. Йдеться про ремонт дорожнього одягу, тротуарів, з’їздів, майданчиків, дощової каналізації, мостів та заміну огородження.
Кошториси не були оприлюднені. У наведеному нижче протоколі узгодження цін на матеріальні ресурси враховано 20% ПДВ, однак невідомо, чи включено вартість доставки.
Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 коштує 2 053 грн./т.
У квітні він продавався гуртом без доставки по 1 490 грн./т.
Бетон В20 М-250 20-40 мм коштує 1 941 грн./куб. м.
Його види можна знайти у відкритих продажу без доставки по 1 099-1 332 грн./куб. м.
Щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш ЩМА 15 коштує 2 563 грн./т.
У травні на тендері Львівської САД вона коштувала 2 030 грн./т. без ПДВ і доставки.
Нинішній договір передбачає гарантійний строк у десять років та забезпечення виконання зобов’язань в розмірі 0,1%. На заробітну плату піде 831 тис грн., тобто півтора відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 165 тис грн.
Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 413,08 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» із різницею в ціні у відсоток.
Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко, який обрався від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із фракції. Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який минулого грудня було націоналізовано.
Усього з 2010 року компанія отримала держпідрядів на 6,17 млрд грн.
Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.
Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.
«БК «Дорлідер» Хачика Амірханяна раніше належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Фірма знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.
|№
п/п
|Найменування матеріальних ресурсів
|Одиниця
виміру
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|1
|Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла
|т
|34 126,68
|2
|Оліфа комбінована К-2
|т
|54 533,57
|3
|Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм
|т
|20 074,00
|4
|Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42
|т
|42 079,60
|5
|Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт
|т
|11 138,40
|6
|Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400
|т
|2 130,47
|7
|Мастика бітумно-полімерна
|т
|34 533,18
|8
|Клоччя просочене
|кг
|35,92
|9
|Тканина мішкова
|кв. м
|49,86
|10
|Емульсія бітумна, дорожня
|т
|11 760,00
|11
|Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32, 40 мм, III сорт
|куб. м
|3 752,78
|12
|Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт
|куб. м
|3 038,77
|13
|Муфти для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 300 мм
|шт.
|514,86
|14
|Дощоприймач чавунний типу ДБ з решіткою
|шт.
|2 989,88
|15
|Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 300 мм
|м
|421,32
|16
|Металева перильна огорожа мостова
|т
|37 061,98
|17
|Металева бар’єрна оцинкована огорожа дорожня
|т
|39 328,85
|18
|Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм
|т
|15 689,65
|19
|Вода
|куб. м
|0,000001
|20
|Залізобетонна плита днища ПН10 із бетону В15, F200, W6
|куб. м
|5 096,69
|21
|Залізобетонна плита перекриття ПД6 із бетону В20, F200, W6
|куб. м
|5 096,69
|22
|Блоки лотків Б-6, бетон В22,5; F200; W6
|куб. м
|4 204,67
|23
|Блоки лотків Б-5, бетон В22,5; F200; W6
|куб. м
|4 204,67
|24
|Блоки лотків Б-9. бетон В22,5; F200; W6
|куб. м
|4 204,67
|25
|Блоки лотків Б-1-20-75, бетон В22,5; F200: W6
|куб. м
|4 051,43
|26
|Блоки лотків Б-2-20-40, бетон В22,5; F200; W6
|куб. м
|4 204,67
|27
|Плити Б-8, бетон В22,5; Б200; W6
|куб. м
|4 204,67
|28
|Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше
|куб. м
|669,35
|29
|Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800
|куб. м
|524,08
|30
|Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800
|куб. м
|533,84
|31
|Камінь бутовий М800-1400
|куб. м
|622,30
|32
|Суміш піщано-гравійна природна
|куб. м
|446,83
|33
|Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2
|т
|1 824,60
|34
|Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1
|т
|2 052,60
|35
|Щебенево-мастикові асфальтобетонні суміші (ЩМА 15 ) гарячі і теплі , що застосовуються у верхніх шарах покриттів
|т
|2 562,60
|36
|Пісок природний, рядовий
|куб. м
|589,12
|37
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм
|куб. м
|1 555,82
|38
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа
|куб. м
|1 940,96
|39
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], W6, крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 200
|куб. м
|1 940,96
|40
|Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150
|куб. м
|1 555,82
|41
|Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
|куб. м
|1 416,25
|42
|Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
|куб. м
|1 335,52
|43
|Розчин азбоцементний
|куб. м
|1 220,56
|44
|Герметик силіконовий водостійкий
|кг
|207,42
|45
|Камені бетонні бортові БР100.30.18
|шт.
|180,53
|46
|Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
|шт.
|848,32
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