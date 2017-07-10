Суд залишив Міноборони 4 мільйони гарантії «прокладки» Адамовського за зірвані поставки бензину

Вищий господарський суд України відмови в позові ТОВ «Трейд коммодіті», яке вимагало укласти додаткову угоду з Міністерством оборони та повернути їй 4,47 млн грн. гарантії.

Таку постанову суд прийняв 5 липня.

В травні 2016 року «Трейд коммодіті» уклало угоду з ПАТ «Банк Восток» про надання гарантії на 4,48 млн грн. Гарантія була дійсною до 2 лютого 2017 року і була надана для укладання договору з Міноборони нафтопродуктів.

Сам договір було укладено 18 травня 2016 року, за цим документом фірма повинна була до 1 вересня поставити 4,5 тис тонн бензину А-80-А-ДЗ на суму 89,55 млн грн.

На початку червня «Трейд коммодіті» звернулося до Міноборони з проханням підвищити ціни на бензин через подорожчання на світових ринках нафти та нафтопродуктів. На підтвердження фірма надала довідку Дніпропетровської торгово-промислової палати. В середині серпні Міністерство уклало додаткову угоду за якого ціни було збільшено, але її загальна вартість не змінилася через зменшення обсягу закупівлі. При цьому, термін виконання угоди залишився той самий.

За тиждень до закінчення угоди «Трейд коммодіті» звернулося до Міноборони з пропозицією укласти ще одну додаткову угоду про перенесення терміну повного виконання зобов’язання по поставці товару, але міністерство відмовилося.

В обумовлений строк було поставлено тільки 55% обіцяного бензину.

В суді фірма стверджувала, що узгодження першої додаткової угоди про підвищення цін тривало майже три місяці, а тому вона не встигла в строк поставити все обіцяне паливо. Саме ця обставина не дозволила повністю виконати умови угоди, якою було передбачено, що в разі її порушення гарантія не повертається.

Суд першої інстанції вирішив, що «Трейд коммодіті» повинно було передбачити можливість зриву строків поставки коли укладало першу угоду про збільшення ціни. А тому, визнав її винним у зриві поставок, а кошти гарантії присудив Міноборони. Апеляційний суд визнав, що фірма порушила угоду, але в підсумку поставила весь товар, тому їй потрібно повернути кошти гарантії.

Вищий господарський суд повторно розглянув справу і вирішив, що «Трейд комодіті» порушило договір, а тому не існує можливості укладання нової допугоди про перенесення строків поставок та повернення йому 4,47 млн грн гарантії.

Покровителем «Трейд коммодіті» є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського». «Трейд коммодіті» на початку 2016 року оформило великий кредит в банку «Південний» на загальну суму понад чверть мільярда гривень. В цьому ж банку кредитується і Грановський, який офіційно спростовує свою причетність до трейдера.

З 2015 року «Трейд коммодіті» стала одним з найбільших поставщиків палива для армії.

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