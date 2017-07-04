Білоруські автобуси для Києва за півмільярда подорожчали на 12% проти минулого року

КП «Київпастранс» 30 червня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «МАЗтранссервіс» про закупівлю автобусів на загальну суму 528,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч мають поставити 100 автобусів низькопідлогових міських не раніше 2017 р. в.:

70 автобусів МАЗ 203069 на 100 пасажирів і 28 місць по 4,63 млн грн.

30 зчленованих автобусів МАЗ 215069 на 167 пасажирів і 38 місць по 6,83 млн грн.

Усі вони будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями, матимуть двигуни Євро 5, функцію кнілінгу, кондиціонери в салоні та кабіні, систему відеонагляду, автоматичну протипожежну систему, інформаційну систему, маршрутні покажчики і звуковий інформатор. Гарантійний строк становить два роки.

У жовтні 2016 року ця сама фірма продала «Київпастрансу» такі автобуси відповідно по 4,15 млн грн. і 6,07 млн грн. Це приблизно на 12% дешевше від ціни нинішнього тендеру.

Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 535,00 млн грн.

За більший лот із переможцем змагалось лише ДочП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», а за менший – ТОВ «Авто-Регіон».

ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» не допустили до аукціону через відсутність штатного розпису та документу щодо обрання керівника. Також воно не підтвердило, що виробник авторизував чи сертифікував центр технічного обслуговування в Києві. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, проте адмінколегія погодилась із замовником та не задовольнила скаргу.

Компанію «МАЗтранссервіс» записано на ТОВ «Укрпастех» Романа і Павла Шевченків, яке останнім часом часто конкурує з «Богдан Моторс».

«Богдан» та Мінський автомобільний завод (МАЗ, Білорусь) у березні 2016 р. уклали угоду про спільне виробництво вантажівок подвійного призначення у Черкасах.

Торік у грудні стало відомо, що КДБ Білорусі провів затримання керівництва низки машинобудівних підприємств країни. Серед затриманих за отримання хабара від комерційних структур були затримані представники ВАТ «МАЗ».

Співвласником «Богдан Моторс» раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБОУ. Вона очолила Топ-10 постачальників транспорту України у 2014-2016 рр.., друге місце якого зайняв теперішній переможець.

Київською фірмою «Авто-Регіон» володіє і керує Дмитро Гайдамаха. Усього з 2011 року вона виграла тендерів на 75,84 млн грн.

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