НОВИНИ

01.07.2017

Вовк через суд намагається заблокувати НАБУ доступ до документів НКРЕКП

Прикордонники без торгу замовили «Датагруп» супутникового обладнання і софту на 66 мільйонів

Конотопський авіазавод купив американського обладнання для вертольотів на 33 мільйони

«Енергоатом» замовив литовцям французьких акумуляторів для Рівненської АЕС на півмільйона євро

Робітникам піде піввідсотка з 281 мільйона на ремонт львівської траси за таємними цінами

30.06.2017

Поліція розслідує, як кум голови виконавчої служби Mін’юсту задешево скупився через «СЕТАМ» Мінюсту

«Нафтогаз» почали рвати перед президентськими виборами?

Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

Госпіталь в Святогорську подробив на «допороги» 9 мільйонів на ремонт окремих приміщень, який мають освоїти за три дні

Оточення Сольвара виграло третину мільярда на супровід імпортного вугілля для «Центренерго»

АМКУ покарало «Таланлегпром» за старовинну змову і армійському монополісту загрожує бан

Суд повернув приватній фірмі печатку департаменту «Укрзалізниці», якою можна посвідчувати якість запчастин для УЗ

Помічник Білоуса, що завалив приватизацію ОПЗ на користь Фаворова, стає ексклюзивним продавцем карбаміду

Львівський «Електронтранс» за 301 мільйон продав Києву в півтора рази дорожчі трамваї, ніж два роки тому

Мер Чернігова вибрав інвестором міського пляжу сина партнера, інвестиції за якого зробить міський бюджет

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Прикордонники без торгу замовили «Датагруп» супутникового обладнання і софту на 66 мільйонів

01 Липня 2017

Військова частина 2428 Державної прикордонної служби України 27 червня уклала угоду з ПрАТ «Датагруп» про модернізацію системи супутникового зв’язку за 65,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Додаткову закупівлю в того ж постачальника провели за переговорною процедурою для сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами від нього. Саме «Датагруп» із 2011 року розгорнула і супроводжувала систему супутникового зв’язку та систему визначення місцеположення кораблів, катерів та літаків ДПСУ.

Цьогоріч поставлять обладнання і софт для центральної станції супутникового зв’язку, IP-телефонії та системи відеоконференцзв’язку. Гарантійний строк становить два роки.

Передбачено виплату авансу в розмірі 70% протягом 20 днів після укладення угоди і виставлення рахунку. Постанова Кабміну №117 дозволяє таку передоплату на строк до трьох місяців під час закупівель для забезпечення недоторканності державного кордону.

Фірму «Датагруп» заснували у 2001 р. Олександр Кардаков, Олександр Данченко, ЗАТ «Інком» того ж Кардакова навпіл з Сергієм Скуртовим, а також ЗАТ «ІКС-Україна».

Наразі у «Smida» офіційним власником значиться кіпрська компанія «Датагруп Холдинг Лiмiтед», заснована 2008 р. Два роки директором цієї фірми, згідно кіпрського реєстру, був Кардаков, пізніше ці функції перевели на кіпріота Георгіа Хрисостоміду.

Власниками «Datagroup Holding Limited» є три вірґінські офшори – «Prestige Advisors INC.», «Mendax Invest & Finance INC.», «Custos Invest & Finance INC».

Директором «Датагруп» до кінця 2014 р. був Олександр Данченко. Після того, як він став народним депутатом від «Самопомочі», компанію очолив Максим Смілянець. Нині ж, за даними держреєстру, директором є Михайло Шелемба, а кінцевий бенефіціар відсутній.

Торік у серпні Антимонопольний комітет дозволив купити половину акцій «Датагруп» тодішньому міноритарію – заснованій екс-міністром фінансів Наталією Яресько інвесткомпанія «Horizon Capital». У вересні прес-служба останньої повідомила про отримання операційного контролю над «Датагруп» – понад 70% акцій.

Найменування товару/послуги Ціна, грн. з ПДВ
Комплект обладнання для модернізації центральної станції супутникового зв’язку ДПСУ 14 855 184,00
Антена супутникового зв’язку АС 7,8 11 985 210,00
Обладнання для модернізації системи супутникового зв’язку кораблів Морської охорони ДПСУ 3 005 127,00
Обладнання для модернізації системи супутникового зв’язку: центру комутації потоків, ІР-телефонії (основний майданчик), ІР-телефонії (РУ), ІР-телефонії (ООДК), Обладнання для модернізації відеоконференцзв’язку. 31 873 110,90
Послуги з модернізації системи супутникового зв’язку: центру комутації потоків, ІР-телефонії (основний майданчик), ІР-телефонії (РУ), ІР-телефонії (ООДК), відеоконференцзв’язку. 1 383 644,64
Монтаж, налаштування та пусконалагоджувальні роботи 499 998,00
Програмна продукція для модернізації системи супутникового зв’язку ДПСУ

центру комутації потоків, IP-телефонії (основний майданчик), IP-телефонії

(РУ), IP-телефонії (ООДК), відеоконференцзв’язку.

 2 097 721,46

(без ПДВ)
Усього: 65 700 000,00

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Нафтогаз» почали рвати перед президентськими виборами?
30 Червня 2017

В Черкасах апеляція повністю виправдала «хабарника», зіпсувавши статистику СБУ-ГПУ
30 Червня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

01.07.2017

Суми Конотопський авіазавод купив американського обладнання для вертольотів на 33 мільйони

Рівне «Енергоатом» замовив литовцям французьких акумуляторів для Рівненської АЕС на півмільйона євро

Львів Робітникам піде піввідсотка з 281 мільйона на ремонт львівської траси за таємними цінами

30.06.2017

Черкаси В Черкасах апеляція повністю виправдала «хабарника», зіпсувавши статистику СБУ-ГПУ

Дніпро Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

Донецьк Госпіталь в Святогорську подробив на «допороги» 9 мільйонів на ремонт окремих приміщень, який мають освоїти за три дні

Одеса АМКУ покарало «Таланлегпром» за старовинну змову і армійському монополісту загрожує бан

Київ Львівський «Електронтранс» за 301 мільйон продав Києву в півтора рази дорожчі трамваї, ніж два роки тому

Чернігів Мер Чернігова вибрав інвестором міського пляжу сина партнера, інвестиції за якого зробить міський бюджет

29.06.2017

Харків Топ-5 ремонтників житла у Балаклії після вибуху військового арсеналу

Одеса Люди соратника Кононенка отримали пости в Чорноморському порту

Київ «Київпастранс» дав партнеру Порошенка півмільярда на тролейбуси з автономним ходом

Київ Менеджерка Адамовського займеться зведенням спортцентру на Ватутіна за чверть мільярда від канадського сусіда Філіпенка

28.06.2017

Київ Пшонка вимагатиме компенсацію за розграбування його особняка (фото)

27.06.2017

Суми Одесити без торгу отримали третину мільярда на ремонт шматка траси на Сумщині

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ