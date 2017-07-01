Прикордонники без торгу замовили «Датагруп» супутникового обладнання і софту на 66 мільйонів

Військова частина 2428 Державної прикордонної служби України 27 червня уклала угоду з ПрАТ «Датагруп» про модернізацію системи супутникового зв’язку за 65,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Додаткову закупівлю в того ж постачальника провели за переговорною процедурою для сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами від нього. Саме «Датагруп» із 2011 року розгорнула і супроводжувала систему супутникового зв’язку та систему визначення місцеположення кораблів, катерів та літаків ДПСУ.

Цьогоріч поставлять обладнання і софт для центральної станції супутникового зв’язку, IP-телефонії та системи відеоконференцзв’язку. Гарантійний строк становить два роки.

Передбачено виплату авансу в розмірі 70% протягом 20 днів після укладення угоди і виставлення рахунку. Постанова Кабміну №117 дозволяє таку передоплату на строк до трьох місяців під час закупівель для забезпечення недоторканності державного кордону.

Фірму «Датагруп» заснували у 2001 р. Олександр Кардаков, Олександр Данченко, ЗАТ «Інком» того ж Кардакова навпіл з Сергієм Скуртовим, а також ЗАТ «ІКС-Україна».

Наразі у «Smida» офіційним власником значиться кіпрська компанія «Датагруп Холдинг Лiмiтед», заснована 2008 р. Два роки директором цієї фірми, згідно кіпрського реєстру, був Кардаков, пізніше ці функції перевели на кіпріота Георгіа Хрисостоміду.

Власниками «Datagroup Holding Limited» є три вірґінські офшори – «Prestige Advisors INC.», «Mendax Invest & Finance INC.», «Custos Invest & Finance INC».

Директором «Датагруп» до кінця 2014 р. був Олександр Данченко. Після того, як він став народним депутатом від «Самопомочі», компанію очолив Максим Смілянець. Нині ж, за даними держреєстру, директором є Михайло Шелемба, а кінцевий бенефіціар відсутній.

Торік у серпні Антимонопольний комітет дозволив купити половину акцій «Датагруп» тодішньому міноритарію – заснованій екс-міністром фінансів Наталією Яресько інвесткомпанія «Horizon Capital». У вересні прес-служба останньої повідомила про отримання операційного контролю над «Датагруп» – понад 70% акцій.

Найменування товару/послуги Ціна, грн. з ПДВ Комплект обладнання для модернізації центральної станції супутникового зв’язку ДПСУ 14 855 184,00 Антена супутникового зв’язку АС 7,8 11 985 210,00 Обладнання для модернізації системи супутникового зв’язку кораблів Морської охорони ДПСУ 3 005 127,00 Обладнання для модернізації системи супутникового зв’язку: центру комутації потоків, ІР-телефонії (основний майданчик), ІР-телефонії (РУ), ІР-телефонії (ООДК), Обладнання для модернізації відеоконференцзв’язку. 31 873 110,90 Послуги з модернізації системи супутникового зв’язку: центру комутації потоків, ІР-телефонії (основний майданчик), ІР-телефонії (РУ), ІР-телефонії (ООДК), відеоконференцзв’язку. 1 383 644,64 Монтаж, налаштування та пусконалагоджувальні роботи 499 998,00 Програмна продукція для модернізації системи супутникового зв’язку ДПСУ центру комутації потоків, IP-телефонії (основний майданчик), IP-телефонії (РУ), IP-телефонії (ООДК), відеоконференцзв’язку. 2 097 721,46 (без ПДВ) Усього: 65 700 000,00

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Зв’язок