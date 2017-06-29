П’ять місяців 2017-го. Лише одна реальна «посадка» за привласнення бюджетних коштів

У 2017 році зросла кількість службовців, які отримали вирок у вигляді позбавлення волі за корупційною 191 ст. Кримінального Кодексу України (зловживання службовим становищем, що призвело до привласнення, розтрати майна або заволодінні ним). Щоправда як у 2016, так і у 2017 роках вирок з реальним позбавленнями волі набув сили лише щодо працівників «Ощадбанку».

Загалом у перші п’ять місяців цього року по цій корупційній статті (лише у випадках, коли мова йшла про бюджетне майно та кошти) вирок отримали 77 осіб. Це на 27 або 25% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді їх отримали 104 особи.

Зокрема, суттєво скоротилася кількість вироків щодо голів дільничних виборчих комісій, їх заступників, секретарів або членів ДВК, яких здебільшого штрафували або призначали умовний термін за привласнені чи розтрачені бюджетні кошти.

Торік таких засуджених було 25, цього річ лише 1.

У 2017 році змінилася область, в якій суди винесли найбільше вироків стосовно людей, засуджених за ст. 191 КК України. Якщо торік у вказаний період такою областю була Львівська (12 вироків), то за 5 місяців цього року «лідером» стала Херсонська область – 7 вироків.

У 2016 році після Львівщини йшли Полтавська, Донецька, Дніпропетровська, Чернівецька, Херсонська, (5-8 вироків), решта 1-4, а у 2017 році після Херсонщини йшли Львівщина, Донеччина, Одещина, Івано-Франківщина, Київ (4-6 вироків), решта 1-3.

Торік по кримінальній статті не винесли жодного вироку у Черкаській області, а цьогоріч – у Чернівецькій та Рівненській областях.

Позбавлення волі

У минулому році реальне позбавлення волі строком 4 роки отримала лише одна особа – завідуюча операційної частини філії Кельменецького відділення №6796 «Ощадбанку» Олена Каптюг. У 2006-2012 роках вона заволоділа коштами вкладників банку у іноземній валюті (7 тис євро та $ 3 тис).

У 2017 році подібне покарання, яке набуло законної сили, теж отримала лише одна людина. Суд призначив 5,5 років позбавлення волі старшому контролеру касира відділення № 10008/052 філії Івано-Франківського облуправління «Ощадбанку». У 2009-2015 рр. вона привласнила кошти, які знаходились на депозитних рахунках вкладників банку (1,55 млн грн., $56 тис та 12 тис євро).

Торік позбавленням волі були покарані ще чотири особи, але апеляція скасувала ці рішення і відправила їх на новий розгляд до судів першої інстанції.

За п’ятимісячний період цього року вироки у вигляді позбавлення волі отримали 9 осіб, але вони поки не набули сили:

5 років отримав Оситнязький сільський голова (Кіровоградська область) Павло Шикло. У 2015 році він заплатив підряднику TOB «Борис-груп» зайвих 237 тис грн . за ремонт сільських вулиць.

. за ремонт сільських вулиць. 5 років позбавлення волі отримала Сядринська сільська голова (Чернігівська область) Світлана Прокопчук. У 2014 році вона привласнила бюджетні кошти та майно на 46 тис грн.

3 роки отримав сільський голова с. Олександрівка Сумської області Роман Бойчук. У 2011-2015 роках він привласнив кошти сільради у сумі 67 тис грн. та автівку ВАЗ 21070.

та автівку ВАЗ 21070. 5 років отримав начальник відділу освіти Варвинської РДА Володимир Кутовий. У 2015 році він розтратив 230 тис грн . бюджетних коштів, переплативши їх ТОВ «ІБК «Укртехспецбуд-ТД» за ремонт школи.

. бюджетних коштів, переплативши їх ТОВ «ІБК «Укртехспецбуд-ТД» за ремонт школи. 1 рік позбавлення волі отримав начальник комунального підприємтсва «Березанський комбінат комунальних підприємств». У кінці 2013-початку 2014 років під час Євромайдану він заплатив 2,5 тис грн коштів комбінату за автобусні перевезення водіям, хоча вони офіційно не були працевлаштовані.

коштів комбінату за автобусні перевезення водіям, хоча вони офіційно не були працевлаштовані. 9 років отримала керуюча ТВБВ № 1026/0657 філії ГУ по м. Києву та Київській області «Ощадбанку» Ганна Квітка. Вона привласнила 229 тис грн ., які призначалися на видачу відновленої кредитної лінії приватній особі, про що той не знав.

., які призначалися на видачу відновленої кредитної лінії приватній особі, про що той не знав. 7 років отримала бухгалтер з розрахунку заробітної плати комунального закладу охорони здоров’я «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» Юлія Тітова (Булєєва), яка розтратила 371 тис грн ., нарахувавши їх родичам, які не працювали в закладі.

., нарахувавши їх родичам, які не працювали в закладі. 5 років отримав директор ТОВ «Бургаз» Богдан Рубашний. 10 років тому він привласнив 142 тис грн . бюджетних коштів Рогатинської міської ради під час ремонтно-будівельних робіт.

. бюджетних коштів Рогатинської міської ради під час ремонтно-будівельних робіт. 5 років отримала завідувач відділення «Ощадбанку» у Львівській області, яка за разом зі старшим касиром заволоділа коштами вкладників банку на загальну суму 1,87 млн грн.

Примітно, що у 2016 році апеляційні суди скасували 10 вироків по цій статті стосовно 13 осіб і повернули їх на новий розгляд, а цього річ поки жодне рішення не було скасовано.

Звільнені від покарання (умовне позбавлення волі)

За перші п’ять місяців 2016 року було звільнено від покарання у зв’язку з отриманням умовного терміну 52 особи, а у 2017 році – 41. Це фактично однаковий показник, який складає 50% від загальної кількості вироків за порівнювальні періоди.

Торік було засуджено до 3-5 років в’язниці умовно 27 осіб, цього річ більше – 29. 1-2 роки умовно у 2016 році отримали 25 людей, у 2017 році менше – 12.

Зокрема, торік умовний термін отримав сільський голова Старокутської сільської ради Івано-Франківської області Григорій Лаврук, який заплатив 90 тис ППФ «Явір» за капітальний ремонт вулиці, хоча ремонтні роботи не проводилися.

А у 2017 році суд призначив умовний термін позбавлення волі колишньому голові Маньковецької сільради (Барський район Вінницької обл.) Миколі Зброжеку та приватному підприємцю Надії Єлькіній, які у 2013 році розтратили 50 тис грн. бюджетних коштів, виділених на придбання обладнання для реконструкції водогону у селі.

Покарання по корупційній ст. 191КК України у вигляді звільнення від покарання (умовне позбавлення волі) за період з січня по травень включно 2016 і 2017 років:

Вид покарання Суб’єкт злочину* 2017 Загалом 2016 Загалом Вирок набув силу Вирок не набув силу Вирок набув силу Вирок не набув силу Звільнено від покарання Категорія А – – – – – – Категорія В – 3 3 3 1 4 Категорія С 9 17 26 42 1 43 Приватні особи 8 4 12 5 – 5 Всього 17 24 41 50 2 52

* Суб’єкти злочину розподілені по категоріях: «А» – службові особи, що займають особливо відповідальне становище; «В» – службові особи, що займають відповідальне становище; «С» – службові особи (всі решта); «Приватні особи» – службовці, які розікрали бюджетні кошти, але є приватними особами (в основному представники комерційних структур, підприємці), співучасники.

Виправдані

У процентному відношенні у 2016 і 2017 роках суди виправдали однакову кількість звинувачуваних у привласненні бюджетних коштів від загальної кількості вироків. Йдеться про 12%.

Цього річ виправдувальних вироків було 9. Поки жоден з них не набрав законної сили. А торік виправдали 12 осіб. Причому не набрав силу лише один вирок.

У 2016 і 2017 роках переважно виправдали дрібних службовців. Щоправда, у кожному порівнювальному періоду був один сільський голова.

Штрафи

У 2017 році за ст. 191 КК менше штрафували, ніж у 2016. Цього річ таке покарання отримали 5 осіб, в той час як торік 14.

В основному суд призначав покарання у вигляді штрафу дрібним службовцям. Єдиний виняток – на початку 2016 року був оштрафований на 1700 грн голова Нагуєвицької сільської ради Львівської області Михайло Чапля, який фальшував табелі обліку робочого часу працівників сільради.

Хто покараний

За ст. 191 КК за 5 місяців 2016 та 2017 років не засудили жодного службовця, який відноситься до категорії А (мають особливо відповідальне становище).

До категорії B (займали відповідальне становище), у 2017 році належали 9 засуджених, у 2016 їх було менше – вісім (у процентному відношенні менше на 4%). За обидва порівнювальні періоди майже всі засуджені – це сільські голови (окрім них ще селищний голова та два представника МВС).

Процент службовців цієї категорії у цьому році склав 12% від усіх вироків, торік 8%.

Зокрема, у 2016 році умовний термін отримали голова Морозівської сільради Луганської області Сергій Данильченко, який у 2013 році безкоштовно віддав невстановленим особам автомобіль сільради ЛуАЗ-969 М «Волинь» 1992 року випуску вартістю 9 тис грн., а також Пісківський сільський голова (Рівненська область) Юрій Кожарко. Останній у 2013 році заволодів бульдозером сільради вартістю 16 тис, який потім продав на металобрухт.

Крім того, торік суд призначив умовний термін і амністував начальника Братського РВ УМВС України в Миколаївській області, підполковника міліції Сергія Рябова, який у 2013 році привласнив 19 тис грн. на заміні вікон приміщення ізолятора для тимчасового тримання громадян.

У 2017 році умовний термін отримали Савчинський сільський голова (Вінницька область) та керівник МКСП «Шляхобуд», які у 2013 році підписали акти виконаних робіт вартістю 4 тис грн. щодо ремонту дороги, який не був виконаний. А Золотоколодязькому сільському голові (Донецька область) Миколі Рижинкову суд призначив 1 рік обмеження волі за привласнення коштів місцевого бюджету у сумі 11 тис грн.

Решта засуджених – це службовці середньої та дрібної ланки (категорія С), а також приватні особи.

Відшкодування шкоди

За вироками, де особи були звинувачені за зловживання службовим становищем, що призвело до привласнення чи розтрати майна, за 5 місяців 2016 року доведена судом загальна сума завданої державі шкоди становить 31,05 млн грн.

Це на 21,18 млн грн. більше, ніж за 5 місяців 2017 років, коли подібний показник склав 9,87 млн грн.

Згідно з рішеннями судів засуджені мають виплатити на користь держави або державних чи комунальних підприємств приблизно однакову суму: за 2016 рік – 4,43 млн грн., за 2017 – 4,46 млн грн.

Блог від: Віктор Волокіта

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