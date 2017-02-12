Суд звільнив від покарання голову села, який нібито розтратив 50 тисяч на забезпеченні селян водою

Суд призначив умовний термін позбавлення волі колишньому голові Маньковецької сільради (Барський район Вінницької обл.) Миколі Зброжеку та приватному підприємцю Надії Єлькіній, які розтратили 50 тис грн. бюджетних коштів, виділених на придбання обладнання для реконструкції водогону у селі. Про це свідчить вирок Барського районного суду Вінницької області від 27 січня.

У 2013 році Зброжек замовив Єлькіній водонапірну башту Рожновського об’ємом 15 куб м за 50 тис грн. Це обладнання збиралися використати під час реконструкції водогону в селі Маньківці, яка забезпечила б селян якісною питною водою.

Того ж року сторони уклали акти виконаних робіт, сільрада перерахувала усю суму підприємцю, хоча водонапірну башту вона не поставила. Таким чином сільський голова та приватний підприємець розтратили кошти і заподіяли державі шкоду на 50 тис грн.

У суді Зброжек та Єлькіна свою вину не визнали. Сільський голова розповів, що башта коштувала 72 тис грн. Сільрада перерахувала за неї 50 тис грн., але не вистачало ще 22 тис грн. Ці кошти назбирала громада села, після чого у 2015 році водонапірна башта була встановлена. Щоправда наразі вона не використовується через проблеми з якістю труб.

Єлькіна розповіла, що у 2013 році її батько, який був засновником ТОВ «Аулот», що реконструювало водогін у Маньківці, попросив її укласти договір купівлі-продажу башти з сільрадою, оскільки у його фірми не було дозволу на закупівлю товару. Вона отримала 50 тис грн., однак башту не купила, оскільки її ціна становила 72 тис грн. Коли ж селяни назбирали додаткові 22 тис грн., то вона придбала у ТОВ «Схід-будконструкція» башту, яка була поставлена у село.

Зрожек і Єлькіна запевнили, що не мали умислу розтратити бюджетні кошти. Придбання та встановлення башти затягувалося, але, за їх словами, згодом кошти були використані за цільовим призначенням, тому в їх діях нема кримінального правопорушення.

Не дивлячись на невизнання провини, суд вважає їх вину доведеною доказами: показаннями свідків, висновками експертиз, документацією щодо закупівлі башти тощо.

Зброжек отримав 3 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком 3 роки та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 роки за ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном). За ст. 366 (складання, видача неправдивих документів) суд оштрафував його на 3400 грн., але звільнив від цього покарання через закінчення строків давності.

Єлькіна отримала 1 рік позбавлення волі умовно з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 1 рік за ст. 191. За ст. 358 (підроблення посвідчення або іншого документу) вона оштрафована на 1700 грн., але як і Зброжек звільнена від цього покарання.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції 27 січня.

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