П’ять місяців 2017-го: результати боротьби з хабарниками

За перші п’ять місяців цього року кількість засуджених хабарників порівняно з аналогічним періодом минулого року майже не змінилася. Натомість, зросла кількість укладених угод з прокурором, а також виправдних осіб.

У минулому і в цьому роках за січень-травень суди винесли по 124 вироки за обвинуваченням чиновників в отриманні хабара. Єдине, у цьому році ці вироки стосувалися 146 осіб, а торік – 138-ми.

Натомість дещо змінилася географія винесених вироків (Див. Таблиця 1). Незмінним лідером залишається Львівська область. Разом з тим найсуттєвіше впали показники у Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях, а найбільше виросли – у Волинській, Запорізькій та Харківській.

Таблиця 1 (за кількістю вироків)

У цьому році зросла кількість вироків, якими хабарників засуджено до реального позбавлення волі. Разом з тим ще більше зросла кількість виправдань порівняно з цим же періодом минулого року (Див. Таблиця 2).

При цьому кількість осіб, звільнених від покарання, зменшилася. Так, у 2016 за вказаний період 17 осіб були засуджені до умовного терміну (двоє отримали 3 роки позбавлення волі умовно, 15 осіб – 5 років умовно). А у цьому році за цей же період від реального ув’язнення було звільнено 9 осіб. З них – 1 людина була звільнення від покарання за хворобою, і 8 – отримали по 5 років умовно.

Таблиця 2 (за кількістю засуджених осіб)

Вид покарання 2017 (01.01-31.05) Загалом 2016 (01.01-31.05) Загалом Вирок набув силу Вирок не набув силу Вирок набув силу Вирок не набув силу Штраф 49 19 68 58 2 60 Позбавлення волі 4 24 28 5 11 16 Виправдано 2 28 30 7 7 14 Звільнено від покарання 4 5 9 16 1 17 Арешт 4 1 5 5 1 6 Скасовані вироки* (справу відправлено на новий розгляд) – 6 6 – 25 25 Всього 63 83 146 91 47 138

* Цікаво, що з ухвалених торік у перші п’ять місяців вироків 20 рішень стосовно 25 осіб у подальшому були скасовані. З них щодо 9 осіб були – виправдувальні, 9 – реальне позбавлення волі, 4 – умовне, а 3 – штрафи. По цих 20 вироках триває новий розгляд, і по жодній справі він ще не закінчився. Із ухвалених у перші місяці цього року вироків вже скасовано 3 рішення стосовно 6 осіб. Це виправдувальні вироки, які апеляційні суди скасували і відправили на новий розгляд: стосовно двох інспекторів прикордонної служби відділу «Чонгар», начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Переяслав-Хмельницької ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл Віктора Шпанюка, а також трьох фігурантів справи по отриманню хабара на митниці (заступника начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Святошин» Київської митниці, старшого держінспектора цього поста та митного брокера).

За перші п’ять місяців цього року зросла кількість укладених обвинуваченими угод про визнання винуватості з прокурором. Торік за цей період було укладено 39 угод, а у цьому році – 51.

Зростання відбулося за рахунок угод з призначеними по них штрафами, хоча у процентному співвідношенні – це ті ж 87-88% від загальної кількості угод. При цьому такою самою залишилася кількість призначених арештів (3-4 особи) і звільнень від покарання за рахунок призначення умовного терміну ув’язнення (1 особа. У 2016-му по угоді 5 років умовно отримав начальник сектору Вінницької установи виконання покарань №1 Сергій Ключник; у 2017-му – аналогічне покарання отримав голова Старосільської сільради (Львівська обл.) Михайло Івашків).

Разом з тим серед цьогорічних угод з’явилися дві угоди, за якими засуджені отримали по 2 роки позбавлення волі із забороною обіймати посади. Правда, вони вже практично відбули ув’язнення, оскільки суд відповідно до «закону Савченко» зарахував їм майже рік перебування в СІЗО з розрахунку «день за два». Йдеться про заступника начальника відділу та патрульного прикордонної служби «Гребеники» Котовського прикордонного загону, які отримали $900 за допомогу особам незаконно ввезти в Україну з Придністров’я спирт.

У цьому році посадовці найвищого рівня (Категорії «А»), яких зловили на хабарі, вироки за перші п’ять місяців не отримали. Торік такий вирок на початку року був – 10 років за вимагання і отримання 367 тис грн хабара отримав колишній заступник голови Державної інспекції сільського господарства України Ігор Немировський. Однак у подальшому покарання для цього екс-чиновника було полегшено. У квітні цього року суд апеляційної інстанції зменшив Немировському термін ув’язнення до 3 років. При цьому залишено в силі конфіскацію частини майна, заборону займати посади і позбавлення рангу держслужбовця. За даними відкритих джерел, полегшений апеляцією вирок Немировському набув сили.

Детальніше інформацію про те, які покарання отримали чиновники співвідносно до їхніх посад дивіться у Таблиці 3.

Таблиця 3

Суб’єкт* (посада) Вид покарання 2017 01.01-31.05 2016 01.01-31.05 А Позбавлення волі понад 2 роки – до 5 років включно – 1 В Виправдано 9 5 Звільнено від покарання 5 років позбавлення волі умовно 4 7 Звільнено від покарання через хворобу 1 – Позбавлення волі понад 2 роки – до 5 років включно 11 8 понад 5 років – до 10 років включно 1 2 Штраф більше 20 тис грн – 1 Скасовані вироки (справу відправлено на новий розгляд) 1 6 С Виправдано 21 9 Арешт 5 6 Звільнено від покарання 5 років позбавлення волі умовно 4 10 Позбавлення волі до 2 років включно 4 – понад 2 роки – до 5 років включно 7 4 понад 5 років – до 10 років включно 5 1 Штраф 10000-19999 грн 26 39 більше 20 тис грн 42 20 Скасовані вироки (справу відправлено на новий розгляд) 5 19 Всього 146 138

* Суб’єкти злочину розподілені по категоріях: «А» – службові особи, що займають особливо відповідальне становище; «В» – службові особи, що займають відповідальне становище; «С» – службові особи (всі решта службовців; також сюди включені приватні особи, які не є службовими особами, однак виступають посередни ками у корупційних злочинах).

Розміри хабарів

Практично не змінилася картина з розмірами хабарів, за які засуджують хабарників. 52-54% отриманих хабарів – це суми від 1 тис грн. до 10 тис грн. Детальніше див. у Таблиці 4.

Таблиця 4

Розмір хабара Кількість вироків 2017 01.01-31.05 2016 01.01-31.05 Менше 1 тис грн 6 14 Від 1 тис грн до 10 тис грн 71 65 Від 10 тис грн до 100 тис грн 39 37 Понад 100 тис грн 8 8

За перші п’ять місяців 2017 року були винесені вироки, у яких фігурували суми хабарів від 102 тис грн до майже 500 тис грн:

498 тис грн – директор міського комунального підприємства «Основаніє» Сергій Бугрім обвинувачений у шантажуванні і отриманні «відкатів» від керівників фірм, які обслуговують ліфти у житлових будинках Запоріжжя. Визнано невинуватим і виправдано судом першої інстанції, наразі справа в апеляції.

470 тис грн – двоє оперуповноважених міліції Запорізької області обвинувачені у вимаганні хабара за вплив на слідчого і суддю для призначення особі, в якої вони виявили наркотики, меншого покарання. Виправдані у зв’язку з недоведеністю, наразі справа в апеляційній інстанції.

300 тис грн – начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Переяслав-Хмельницької ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Віктор Шпанюк обвинувачений у вимаганні від ФОПа хабара за ненарахування максимальної суми штрафних санкцій за результатами проведення позапланової невиїзної перевірки. Суд першої інстанції вправдав Шпанюка у зв’язку з недоведеністю, однак апеляційний суд цей виправдувальний вирок скасував і відправив справу на новий розгляд.

300 тис грн – старший слідчий Управління СБУ у Львівській області Павло Попович обвинувачений у вимаганні і отриманні хабара від начальника відділу еміграційної роботи Управління з питань громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України ГУ Державної міграційної служби України у Львівській області за вирішення питання щодо непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. У лютому цього року засуджений до 7,5 років позбавлення волі із позбавленням права займати посади, конфіскацією майна і позбавленням військового звання. Це найважче покарання за перші п’ять місяців цього року серед визнаних судом винним в отриманні хабарів. У липні апеляційний суд розглядатиме скарги Поповича і його захисника на вирок.

Решта вироків у колонці «понад 100 тисяч» стосуються сум від 102 до 120 тис грн. Зокрема, був виправданий Гайворонський міський голова Роман Волуйко, по 5 років позбавлення волі з конфіскацією отримали заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Володимир Кочерга і голова Сможенської сільради (Львівська обл.) Михайло Тацинець. Крім того, по 5 років умовно отримала група службовців з Львівщини, обвинувачених у вимаганні $21 тис від особи за виділення ділянки в оренду, а саме: голова Великоглібовицької сільради Анатолій Іванський, спеціаліст-землевпорядник цієї сільради Іван Хамуляк та депутати сільради брати Іван та Богдан Климишини.

Стосовно найбільших хабарів 2016 року детальніше читайте тут.

Ірина Шарпінська, «Наші гроші»

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