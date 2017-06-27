П’ять місяців 2017-го: результати боротьби з хабарниками

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28.04.2017
27 Червня 2017
За перші п’ять місяців цього року кількість засуджених хабарників порівняно з аналогічним періодом минулого року майже не змінилася. Натомість, зросла кількість укладених угод з прокурором, а також виправдних осіб.
У минулому і в цьому роках за січень-травень суди винесли по 124 вироки за обвинуваченням чиновників в отриманні хабара. Єдине, у цьому році ці вироки стосувалися 146 осіб, а торік – 138-ми.
Натомість дещо змінилася географія винесених вироків (Див. Таблиця 1). Незмінним лідером залишається Львівська область. Разом з тим найсуттєвіше впали показники у Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях, а найбільше виросли – у Волинській, Запорізькій та Харківській.
Таблиця 1 (за кількістю вироків)
У цьому році зросла кількість вироків, якими хабарників засуджено до реального позбавлення волі. Разом з тим ще більше зросла кількість виправдань порівняно з цим же періодом минулого року (Див. Таблиця 2).
При цьому кількість осіб, звільнених від покарання, зменшилася. Так, у 2016 за вказаний період 17 осіб були засуджені до умовного терміну (двоє отримали 3 роки позбавлення волі умовно, 15 осіб – 5 років умовно). А у цьому році за цей же період від реального ув’язнення було звільнено 9 осіб. З них – 1 людина була звільнення від покарання за хворобою, і 8 – отримали по 5 років умовно.
Таблиця 2 (за кількістю засуджених осіб)
|Вид покарання
|2017 (01.01-31.05)
|Загалом
|2016 (01.01-31.05)
|Загалом
|Вирок набув силу
|Вирок не набув силу
|Вирок набув силу
|Вирок не набув силу
|Штраф
|49
|19
|68
|58
|2
|60
|Позбавлення волі
|4
|24
|28
|5
|11
|16
|Виправдано
|2
|28
|30
|7
|7
|14
|Звільнено від покарання
|4
|5
|9
|16
|1
|17
|Арешт
|4
|1
|5
|5
|1
|6
|Скасовані вироки* (справу відправлено на новий розгляд)
|–
|6
|6
|–
|25
|25
|Всього
|63
|83
|146
|91
|47
|138
* Цікаво, що з ухвалених торік у перші п’ять місяців вироків 20 рішень стосовно 25 осіб у подальшому були скасовані. З них щодо 9 осіб були – виправдувальні, 9 – реальне позбавлення волі, 4 – умовне, а 3 – штрафи. По цих 20 вироках триває новий розгляд, і по жодній справі він ще не закінчився.
Із ухвалених у перші місяці цього року вироків вже скасовано 3 рішення стосовно 6 осіб. Це виправдувальні вироки, які апеляційні суди скасували і відправили на новий розгляд: стосовно двох інспекторів прикордонної служби відділу «Чонгар», начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Переяслав-Хмельницької ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл Віктора Шпанюка, а також трьох фігурантів справи по отриманню хабара на митниці (заступника начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Святошин» Київської митниці, старшого держінспектора цього поста та митного брокера).
За перші п’ять місяців цього року зросла кількість укладених обвинуваченими угод про визнання винуватості з прокурором. Торік за цей період було укладено 39 угод, а у цьому році – 51.
Зростання відбулося за рахунок угод з призначеними по них штрафами, хоча у процентному співвідношенні – це ті ж 87-88% від загальної кількості угод. При цьому такою самою залишилася кількість призначених арештів (3-4 особи) і звільнень від покарання за рахунок призначення умовного терміну ув’язнення (1 особа. У 2016-му по угоді 5 років умовно отримав начальник сектору Вінницької установи виконання покарань №1 Сергій Ключник; у 2017-му – аналогічне покарання отримав голова Старосільської сільради (Львівська обл.) Михайло Івашків).
Разом з тим серед цьогорічних угод з’явилися дві угоди, за якими засуджені отримали по 2 роки позбавлення волі із забороною обіймати посади. Правда, вони вже практично відбули ув’язнення, оскільки суд відповідно до «закону Савченко» зарахував їм майже рік перебування в СІЗО з розрахунку «день за два». Йдеться про заступника начальника відділу та патрульного прикордонної служби «Гребеники» Котовського прикордонного загону, які отримали $900 за допомогу особам незаконно ввезти в Україну з Придністров’я спирт.
У цьому році посадовці найвищого рівня (Категорії «А»), яких зловили на хабарі, вироки за перші п’ять місяців не отримали. Торік такий вирок на початку року був – 10 років за вимагання і отримання 367 тис грн хабара отримав колишній заступник голови Державної інспекції сільського господарства України Ігор Немировський. Однак у подальшому покарання для цього екс-чиновника було полегшено. У квітні цього року суд апеляційної інстанції зменшив Немировському термін ув’язнення до 3 років. При цьому залишено в силі конфіскацію частини майна, заборону займати посади і позбавлення рангу держслужбовця. За даними відкритих джерел, полегшений апеляцією вирок Немировському набув сили.
Детальніше інформацію про те, які покарання отримали чиновники співвідносно до їхніх посад дивіться у Таблиці 3.
Таблиця 3
|Суб’єкт* (посада)
|Вид покарання
|2017
01.01-31.05
|2016
01.01-31.05
|А
|Позбавлення волі
|понад 2 роки – до 5 років включно
|–
|1
|В
|Виправдано
|9
|5
|Звільнено від покарання
|5 років позбавлення волі умовно
|4
|7
|Звільнено від покарання через хворобу
|1
|–
|Позбавлення волі
|понад 2 роки – до 5 років включно
|11
|8
|понад 5 років – до 10 років включно
|1
|2
|Штраф
|більше 20 тис грн
|–
|1
|Скасовані вироки (справу відправлено на новий розгляд)
|1
|6
|С
|Виправдано
|21
|9
|Арешт
|5
|6
|Звільнено від покарання
|5 років позбавлення волі умовно
|4
|10
|Позбавлення волі
|до 2 років включно
|4
|–
|понад 2 роки – до 5 років включно
|7
|4
|понад 5 років – до 10 років включно
|5
|1
|Штраф
|10000-19999 грн
|26
|39
|більше 20 тис грн
|42
|20
|Скасовані вироки (справу відправлено на новий розгляд)
|5
|19
|Всього
|146
|138
* Суб’єкти злочину розподілені по категоріях: «А» – службові особи, що займають особливо відповідальне становище; «В» – службові особи, що займають відповідальне становище; «С» – службові особи (всі решта службовців; також сюди включені приватні особи, які не є службовими особами, однак виступають посередни ками у корупційних злочинах).
Практично не змінилася картина з розмірами хабарів, за які засуджують хабарників. 52-54% отриманих хабарів – це суми від 1 тис грн. до 10 тис грн. Детальніше див. у Таблиці 4.
Таблиця 4
|Розмір хабара
|Кількість вироків
|2017 01.01-31.05
|2016 01.01-31.05
|Менше 1 тис грн
|6
|14
|Від 1 тис грн до 10 тис грн
|71
|65
|Від 10 тис грн до 100 тис грн
|39
|37
|Понад 100 тис грн
|8
|8
За перші п’ять місяців 2017 року були винесені вироки, у яких фігурували суми хабарів від 102 тис грн до майже 500 тис грн:
Решта вироків у колонці «понад 100 тисяч» стосуються сум від 102 до 120 тис грн. Зокрема, був виправданий Гайворонський міський голова Роман Волуйко, по 5 років позбавлення волі з конфіскацією отримали заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Володимир Кочерга і голова Сможенської сільради (Львівська обл.) Михайло Тацинець. Крім того, по 5 років умовно отримала група службовців з Львівщини, обвинувачених у вимаганні $21 тис від особи за виділення ділянки в оренду, а саме: голова Великоглібовицької сільради Анатолій Іванський, спеціаліст-землевпорядник цієї сільради Іван Хамуляк та депутати сільради брати Іван та Богдан Климишини.
Стосовно найбільших хабарів 2016 року детальніше читайте тут.
Ірина Шарпінська, «Наші гроші»
Tеги | Важливо, Корупція, Прокуратура, Суди