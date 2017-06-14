Суд зменшив хабарнику з Держсільгоспінспекції вирок з 10 до 3 років

Апеляційний суд Кіровоградської області змінив вирок колишньому заступнику голови Державної інспекції сільського господарства України Ігорю Немировському, зменшивши термін позбавлення волі з 10 до 3 років. Про це свідчить ухвала суду від 5 квітня цього року.

Апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції призначив Немировському занадто суворе покарання. Суд визнав доведеність вини Немировського, однак вирішив застосувати ч. 1 ст. 69 КК України і призначити екс-чиновнику покарання у розмірі нижчому, ніж встановлено статтею (ч.4 ст.368 ККУ), по якій його засуджено.

Апеляційний суд врахував пом’якшуючі обставини, а також суттєве зменшення обсягу обвинувачення.

Щодо останнього, то апеляційний суд виключив з мотивувальної частини вироку обвинувачення Немировського кваліфікуючу ознаку про вимагання. Так, апеляційний суд зазначив, що ініціатором давання хабара були службовці обласної держінспекції, які спрямували директора фірми до Немировського, а не він сам. Їм участь у цьому злочині не інкримінується. При цьому суд вказав, що директор фірми сам намагався обійти установлену процедуру і отримав дозвіл з третього разу в жовтні 2014 року.

Пом’якшуючими обставинами суд визнав наявність на утриманні неповнолітніх дітей і батьків похилого віку, ряд тяжких захворювань, зокрема цукровий діабет 2 типу (інсулінозалежний), є єдиним годувальником сім’ї.

Крім того, апеляційний суд вказав, що пройшов значний час з моменту отримання хабара, Немировський будь-яких порушень громадського порядку не допускав та на даний час не представляє небезпеки для суспільства.

Також колегія суддів зазначила, що від скоєного тяжких наслідків не настало, він раніше не судимий. При цьому суд відзначив, що Немировський «висловив щирий жаль з приводу вчиненого, зазначивши, що жалкує з приводу того, що вступив у позаслужбові відносини» з директором фірми.

Таким чином, Немировський засуджених до 3 років в’язниці, йому заборонено займати посади в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. Також йому призначено конфіскацію частини майна і позбавлено 5 рангу посади держслужбовця. У строк відбування ув’язнення йому зараховано 8 днів (перебував під вартою з 02.08.2014 по 06.08.2014, пораховано день за два).

Прокуратура не подавала касаційну скаргу на рішення апеляційного суду. За даними «Судової влади», ухвала апеляційного суду набула сили.

Нагадаємо, на початку серпня 2014 року Немировський отримав від директора ТОВ ВКФ «Велта» 357 тис грн хабара за сприяння у прийнятті керівництвом обласної держінспекції позитивного рішення про видачу фірмі дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву із земельної ділянки площею 51 га.

Директор фірми вирішував це питання саме з Немировським після того, як отримав відмову в обласній держінспекції, після чого начальник управління за контролем, використанням і охороною земель цієї інспекції направив його «вирішувати це питання» до Немировського.

Вирок Немировському, по якому він отримав 10 років ув’язнення, Кіровський районний суд м. Кіровограда виніс 09.02.2016. Обласна прокуратура подала апеляційну скаргу, вимагаючи для Немировського 11 років з конфіскацією всього майна. При цьому прокурор наголошували на тому, що Немировський тікав, намагався позбутися грошей по дорозі, вчиняв інші дії для уникнення відповідальності; під час судового розгляду надавав неправдиві та суперечливі свідчення, намагався впливати на свідків, у вчиненому не розкаявся та не сприяв досудовому розслідуванню.

Захист екс-чиновника також подавав апеляційну скаргу, просячи скасувати вирок і закрити провадження.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Агро, Корупція, Суди