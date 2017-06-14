НОВИНИ

14.06.2017

Пенсійний туризм у Донецькій області різко зменшився

НАБУ зайнялось військовою формою «Варан» за 62 мільйони, яку приймали без контролю з боку «бірюковців»

Суд зменшив хабарнику з Держсільгоспінспекції вирок з 10 до 3 років

Суддя пройшов відбір до Верховного Суду, не вказавши в декларації 6 люксових авто

Кубів готується забрати у Авакова реєстрацію авто та видачу водійських посвідчень

«Укртрансгаз» акцептував італійські щогли на 15 мільйонів, яких італійці нібито взагалі не виробляють

Мільйон на фестиваль блогерів у Дніпрі освоїть департамент Філатова, який купує коштовні горщики для дитсадків

Фармзакупівлі Луганщини: паноптикон комунальної «Фармації Північ»

13.06.2017

Адамовський працює за табличкою Грановського у «Євразії», де також прописаний головний троль «Укрзалізниці»

Тесть Насірова розширить головний термінал аеропорту «Бориспіль» за 120 мільйонів

Протеже Кононенка без торгів бере 16 мільйонів «Первомайськвугілля» за вуглезбагачення

Поліція нарахувала скромні 15% дерибану на тендерах в Полтаві між політичними соратниками мера

До грудня «Альтком» відремонтує аварійний черкаський міст через Дніпро за 121 мільйон

Пожежники Ляшка намагалися через суд позбавитися штрафів за невиконання контракту на 370 мільйонів

Поліція відкрила справу через відсутність в декларації мера Лимана готеля, кафе та 15 ділянок

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Суд зменшив хабарнику з Держсільгоспінспекції вирок з 10 до 3 років

14 Червня 2017

Апеляційний суд Кіровоградської області змінив вирок колишньому заступнику голови Державної інспекції сільського господарства України Ігорю Немировському, зменшивши термін позбавлення волі з 10 до 3 років. Про це свідчить ухвала суду від 5 квітня цього року.

Апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції призначив Немировському занадто суворе покарання. Суд визнав доведеність вини Немировського, однак вирішив застосувати ч. 1 ст. 69 КК України і призначити екс-чиновнику покарання у розмірі нижчому, ніж встановлено статтею (ч.4 ст.368 ККУ), по якій його засуджено.

Апеляційний суд врахував пом’якшуючі обставини, а також суттєве зменшення обсягу обвинувачення.

Щодо останнього, то апеляційний суд виключив з мотивувальної частини вироку обвинувачення Немировського кваліфікуючу ознаку про вимагання. Так, апеляційний суд зазначив, що ініціатором давання хабара були службовці обласної держінспекції, які спрямували директора фірми до Немировського, а не він сам. Їм участь у цьому злочині не інкримінується. При цьому суд вказав, що директор фірми сам намагався обійти установлену процедуру і отримав дозвіл з третього разу в жовтні 2014 року.

Пом’якшуючими обставинами суд визнав наявність на утриманні неповнолітніх дітей і батьків похилого віку, ряд тяжких захворювань, зокрема цукровий діабет 2 типу (інсулінозалежний), є єдиним годувальником сім’ї.

Крім того, апеляційний суд вказав, що пройшов значний час з моменту отримання хабара, Немировський будь-яких порушень громадського порядку не допускав та на даний час не представляє небезпеки для суспільства.

Також колегія суддів зазначила, що від скоєного тяжких наслідків не настало, він раніше не судимий. При цьому суд відзначив, що Немировський «висловив щирий жаль з приводу вчиненого, зазначивши, що жалкує з приводу того, що вступив у позаслужбові відносини» з директором фірми.

Таким чином, Немировський засуджених до 3 років в’язниці, йому заборонено займати посади в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. Також йому призначено конфіскацію частини майна і позбавлено 5 рангу посади держслужбовця. У строк відбування ув’язнення йому зараховано 8 днів (перебував під вартою з 02.08.2014 по 06.08.2014, пораховано день за два).

Прокуратура не подавала касаційну скаргу на рішення апеляційного суду. За даними «Судової влади», ухвала апеляційного суду набула сили.

Нагадаємо, на початку серпня 2014 року Немировський отримав від директора ТОВ ВКФ «Велта» 357 тис грн хабара за сприяння у прийнятті керівництвом обласної держінспекції позитивного рішення про видачу фірмі дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву із земельної ділянки площею 51 га.

Директор фірми вирішував це питання саме з Немировським після того, як отримав відмову в обласній держінспекції, після чого начальник управління за контролем, використанням і охороною земель цієї інспекції направив його «вирішувати це питання» до Немировського.

Вирок Немировському, по якому він отримав 10 років ув’язнення, Кіровський районний суд м. Кіровограда виніс 09.02.2016. Обласна прокуратура подала апеляційну скаргу, вимагаючи для Немировського 11 років з конфіскацією всього майна. При цьому прокурор наголошували на тому, що Немировський тікав, намагався позбутися грошей по дорозі, вчиняв інші дії для уникнення відповідальності; під час судового розгляду надавав неправдиві та суперечливі свідчення, намагався впливати на свідків, у вчиненому не розкаявся та не сприяв досудовому розслідуванню.

Захист екс-чиновника також подавав апеляційну скаргу, просячи скасувати вирок і закрити провадження.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.06.2017

Харків Пенсійний туризм у Донецькій області різко зменшився

Кіровоград Суд зменшив хабарнику з Держсільгоспінспекції вирок з 10 до 3 років

Дніпро Мільйон на фестиваль блогерів у Дніпрі освоїть департамент Філатова, який купує коштовні горщики для дитсадків

Луганськ Фармзакупівлі Луганщини: паноптикон комунальної «Фармації Північ»

13.06.2017

Київщина Тесть Насірова розширить головний термінал аеропорту «Бориспіль» за 120 мільйонів

Донецьк Протеже Кононенка без торгів бере 16 мільйонів «Первомайськвугілля» за вуглезбагачення

Полтава Поліція нарахувала скромні 15% дерибану на тендерах в Полтаві між політичними соратниками мера

Черкаси До грудня «Альтком» відремонтує аварійний черкаський міст через Дніпро за 121 мільйон

12.06.2017

Київ Фірма з 15% долею екс-замголови СБУ отримає півмільярда на паркінг в аеропорту «Бориспіль»

Харків Ще 68 мільйонів отримала «прокладка» трамвайників Кернеса, маючи карну справу за аналогічний підряд

Львів Одеситам докинули ще чверть мільярда на додатковий ремонт дороги на Львівщині за таємними цінами

Донецьк Донецькі медики замовили GPS для швидких за 3 мільйони замість системи зама Черновецького за 59 мільйонів

Вінниця Після контррозвідки СБУ «діалізну» справу забрали військові прокурори і теж збудились на вінницьку закупівлю

Миколаїв Два мільйони на рекламу Миколаївської ОДА пішли рекламістам автосалону голови «Укроборонпрому»

09.06.2017

Чернігів В справі про оборудки з будівництвом школи арештували майно помічника нардепа Микитася

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ