Хабарі-2016. Кого посадили і за що?

Минулого року остаточний вирок і ув’язнення отримало лише п’ять хабарників з 362. Найвища посада – начальник колонії.

«Наші гроші» продовжують займатись марудною роботою і підраховувати цифри із Реєстру судових рішень. Бо під хвилями піару усіх правоохоронних органів – хочеться мати під ногами грунт із фактів.

У цьому матеріалі ми не даємо оцінок, лише ділимось спостереженнями. Але маємо надію, що вони будуть корисними не лише для вузьких спеціалістів. Отож.

Ми проаналізували, чим закінчились всі історії про хабарі, які потрапили до зали суду у 2016 році.

Про всяк випадок зазначимо дві важливі речі:

Слово «вирок» – це не обов’язково запроторення у в’язницю. Оскільки вирок буває і виправдальним. Загалом – це просто рішення суду; Фраза «вирок не набув сили» означає, що перша інстанція прийняла рішення, однак справа знаходиться в апеляції. Відтак достеменно сказати, чим закінчиться процес не можна, а підозрюваний знаходиться на свободі.

А тепер статистика.

У 2016 році було винесено 335 вироків по статті про отримання неправомірної вигоди стосовно 362 осіб. Станом на 16 лютого набули силу 217 вироків (222 осіб). Більшість засуджених отримали неправомірну вигоду після 1 березня 2014 року.

Позбавлені волі

Вироки з реальним позбавленням волі набули стосовно п’яти людей – менше півтора відсотка від загальної кількості вироків.

Найбільший строк – 5 років і 1 місяць у військовослужбовця 28 окремої механізованої бригади Збройних Сил України Олексія Мештешуга. У травні-червні 2015 року він став посередником між своїм командиром і перевізниками, що незаконно провозили вантажі на окуповані території на Донбасі (платили до 70 тис грн за одну вантажівку. Загалом проїхало більше 10 вантажівок. Мештешуг з цієї схеми мав отримати близько 50 тис грн). Мештешуг уклав угоду із прокурорами Головної військової прокуратури, у якій прописано співпрацю у викритті злочинів, пов’язаних з незаконним переміщенням заборонених вантажів до тимчасово окупованої території України.

5 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна, позбавленням рангу і забороною займати посади на три роки також відбуває голова с. Новошмідтівка (Миколаївська обл.) Людмила Пащенко, обвинувачена в отриманні $10 тис хабара за безперешкодне надання в оренду комунального майна – свердловини системи водопостачання. У суді вона щиро розкаялася у вчиненому та пояснила, що дійсно у зв’язку з важким матеріальним становищем взяла хабар.

Набув чинності вирок також стосовно податкового інспектора з Одеси Артема Гурського, який у 2012 році всіляко затягував закриття ФОПа і встиг отримати від нього близько 4 тис грн хабарів. Стосовно Гурського здійснювалося спеціальне досудове розслідування і спеціальне судове провадження, оскільки він з липня 2013 року переховується. Гурський перебуває в міжнародному розшуку.

За ґратами опинився начальник Миколаївської виправної колонії (Львівська обл.) Іван Волчанський, який отримав 3 роки за те, що у 2015-му вимагав $5 тис за вирішення питання про умовно-дострокове звільнення засудженої особи. Волчанський повністю визнав свою вину. З 31 липня 2015 року він сидить в СІЗО, і по «закону Савченко», рахуючи день попереднього ув’язнення за два дні покарання, фактично свій строк відбув.

Також фактично вже відбув присуджені 2 роки і 4 місяці позбавлення волі старший оперуповноважений карного розшуку харківської міліції Андрій Опанасець, який спільно із колегою незаконно затримали особу, а потім взяли хабар за її звільнення. Опанасець розкаявся у вчиненому, повністю відшкодував потерпілим заподіяну їм шкоду. Крім того, він раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину та вагітну дружину. До того ж, потерпілий прохав не призначати міліціонеру суворе покарання. Зважаючи на це все, суд призначив Опанасцю пом’якшене покарання: 2 роки і 4 місяці позбавлення волі із забороною обіймати будь-які посади в правоохоронних органах строком на 3 роки без конфіскації майна, але з позбавленням спеціального звання «капітан міліції». Опанасець був у СІЗО з 6 жовтня 2010 до 6 жовтня 2011 рр і з 18 квітня 2016 року, тобто фактично строк ув’язнення по «закону Савченко» вже відбув.

Між тим ще не набули чинності вироки, по яких є засуджені і до більших термінів:

Микола Мотрук, суддя Іллінецького районного суду Вінницької області. Засуджений до 10 років з конфіскацією майна і забороною займати посади за вимагання близько 5 тис грн хабарів у 2012 році. Вину не визнав, від дачі показань відмовився.

Ігор Немировський, заступник Голови Державної інспекції сільського господарства України. Засуджений до 10 років з конфіскацією майна, забороною займати посади і позбавленням рангу за отримання 375 тис грн за сприяння фірмі у видачі дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву. Вину не визнав.

Володимир Бурлаченко, заступник начальника – начальник слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області. Засуджений до 9 років з конфіскацією майна і забороною займати посади за отримання 500 тис грн хабара за закриття кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від податків. Вину не визнав.

Андрій Сухінін, прокурор міста Краматорська Донецької області, і Роман Гапєєв, його заступник. Засуджені до 8 років з конфіскацією майна і забороною займати посади. Обвинувачуються в тому, що у листопаді 2014 – квітні 2015 рр систематично отримували хабарі (загалом близько 118 тис грн) від місцевих підприємців за непризначення перевірок їх діяльності. Свою вину категорично не визнають.

Андрій Шведа, заступник начальника управління – начальник першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м.Краматорську (Донецька обл.). Засуджений до 8 років з конфіскацією майна, забороною займати посади і позбавленням звання за отримання $20 тис у грудні 2014-го за закриття кримінального провадження по ухиленню від сплати податків. Вину не визнав.

Микола Супрун, голова Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області. Засуджений до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, забороною займати посади і позбавленням рангу за сприяння у виділенні землі під АЗС. Вину не визнав.

Ще три особи отримали по 6 років позбавлення волі, 24 особи – по 5 років і 5 осіб – від 2 до 4 років. Серед засуджених, зокрема, двоє суддів (суддя Ківерцівського райсуду Волинської обл. Іван Підгорний і суддя Житомирського райсуду Житомирської обл. Сахібжамал Баренко), начальники відділів Державної міграційної служби Львівської області, м. Жовті Води (Дніпропетровська обл.) і Покровська (Донецька обл.).

Крім того, вироки з строками ув’язнення, які, однак, ще не набули сили, отримали заступники начальників Управлінь Держпраці у Хмельницькій та Волинській обл.; голова Шевченківської селищної ради (Донецька обл.) Юлія Крива і сільський голова с. Підгір’я (Івано-Франківська обл.) Роман Роспопа; начальник відділу Державної виконавчої служби у Святошинському районі м. Києва Дмитро Лихацький, начальник відділу Держземагентства в Ярмолинецькому районі Хмельницької області Руслан Волошин та інші.

Загалом в таблиці усі ці дані виглядають так:

Вид покарання Суб’єкт злочину Вирок набув силу Загалом Так Ні Позбавлення волі Категорія А – 2 2 Категорія B 1 24 25 Категорія С 4 13 17 Всього 5 39 44

Штрафи

Штрафи отримали більше половини засуджених. В основному штрафи йшли з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права займати посади: зі 194 оштрафованих хабарників 182 позбавлені права обіймати посади на строк від 1 року. Крім того, ще двоє засуджених разом зі штрафом додатково позбавлені рангу державного службовця (старший державний виконавець Тальнівського райуправління юстиції у Черкаській області Сергій Білий і головний спеціаліст з Держінспекції сільського господарства в Рівненській області В’ячеслав Гусарук).

Також варто відзначити, що 109 осіб, яким присуджено штраф, уклали угоду про визнання винуватості із прокуратурою. В тому числі і перший заступник начальника територіального органу ДАБІ України у Львівській області Ігор Гуменчук (чиновник категорії B), який отримав 193 тис грн і $2500 за незастосування штрафних санкцій за порушення містобудівного законодавства. У підсумку відповідно до угоди він отримав пом’якшене покарання, а саме: штраф 60 тис грн, хоча стаття передбачала позбавлення волі до 12 років. Решта угод, по яких засуджені отримали штрафи, укладено з чиновниками категорії «С» і посередниками.

Вид покарання Суб’єкт злочину Вирок набув силу Загалом Так Ні Штраф Категорія B 1 – 1 Категорія С 174 16 190 Посередники 3 – 3 Всього 178 16 194

Звільнені від покарання (умовне позбавлення волі)

Усі звільнені від покарання, окрім екс-начальника управління розкриття злочинів, пов’язаних із застосуванням зброї, Одеського міського управління внутрішніх справ Вячеслава Петренка, отримали умовні терміни позбавлення волі. Петренко, обвинувачений в систематичному отриманні хабарів за надання інформації членам банди, уник ув’язнення, конфіскації майна і заборони займати посади через наявність низки хвороб.

1-2 роки позбавлення волі умовно отримали троє осіб (директор Браїлівської школи Людмила Зіньковська, в.о. начальника реєстраційної служби в Острозі Галина Іванова і оперуповноважений з Дніпра Каміл Теймуров).

Решта – засуджені до 3-5 років в’язниці умовно. Серед них, зокрема, суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Андрій Бурлака, 5 сільських голів – с. Калюжне Сумської обл. Павло Глудик, с. Ротмістрівка Черкаської обл. Тетяна Вечорик, с.Мельники Черкаської обл. Світлана Компанієць, с. Василівка Одеської обл. Ігор Цуканов та с. Василівка Дніпропетровської обл. Михайло Бабін.

Крім того, умовний термін позбавленням волі отримали екс-мер Ізяслава Хмельницької обл. Ігор Кондратюк і в.о. міського голови Арциза Одеської обл. Валентина Петрова. Таке ж покарання у начальника головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області Юрія Сисьмія, начальника сектору Держслужби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Житомирській області Валерія Щепанського, в.о. начальника Головного управління юстиції у Тернопільській області Ярослава Пікуля та ін.

Вид покарання Суб’єкт злочину Вирок набув силу Загалом Так Ні Звільнено від покарання Категорія B 11 6 17 Категорія С 8 9 17 Посередники 1 – 1 Всього 20 15 35

Виправдані

Загалом у 2016 році було виправдано 40 осіб, обвинувачених в отриманні хабарів. Щодо шести з них вироки уже набули сили. Йдеться про трьох інспекторів міліції, двох держінспекторів з охорони навколишнього середовища і завідувача неврологічного відділення «Українського науково-дослідницького інституту промислової медицини» (Дніпропетровська обл.).

Разом з тим поки що не набули сили виправдувальні вироки, зокрема, стосовно таких осіб: голови Оржицького райсуду Полтавської обл. Євгенія Смілянського, судді Соснівського райсуду м.Черкаси Сергія Пироженка, старшого прокурора прокуратури Суворовського району м. Одеси Емми Михайлової, начальника відділу правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Закарпатської області Олега Поповича, сільського голови с. Буща (Рівненська обл.) Василя Безушка, начальника Головного управління ветеринарної медицини в Чернігівській області Віктора Кульбака, начальника відділу державної виконавчої служби Компаніївського райуправління юстиції Кіровоградської області Ігора Проша, заступника начальника Державної інспекції сільського господарства в Київській області Євгена Ігнатенка, директора КП «Житній ринок» Ігоря Цеханського, в.о. гендиректора ДП «Агроінвест» Лариси Зубко, декана Ізмаїльського державного гуманітарного університету Лілії Куліненко та ін.

Вид покарання Суб’єкт злочину Вирок набув силу Загалом Так Ні Виправдано Категорія B 2 12 14 Категорія С 4 21 25 Посередники – 1 1 Всього 6 34 40

Справи, відправлені на новий розгляд

Судами апеляційних та касаційних інстанцій було скасовано 33 вироки стосовно обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди, винесених у 2016 році. Серед них було 10 виправдувальних вироків, 14 вироків, за якими службовці були засуджені до 5-7 років в’язниці, а також 4 – штрафи і 5 – умовного позбавлення волі.

Серед скасованих виправдувальних вироків – справа екс-голови Петриківської РДА Петра Лісного. У 2007 він видав розпорядження про передачу в оренду на 49 років підприємству «Легіонер» 52 га землі. Надалі, за версією слідства, Лісний разом з директором підприємства подарували фірму зацікавленій особі за хабар у $400 тис.

Також скасовані виправдувальні вироки стосовно мера Кілії Одеської обл. Максима Переверзєва, обвинуваченого в отриманні $2 тис за розміщення МАФа на пляжі, а також стосовно сільського голови с. Залишани Київської обл. Володимира Середюка, обвинуваченого в отриманні 90 тис грн за відведення ділянок.

Крім того, апеляційним судом скасовано вирок стосовно судді Ківерцівського районного суду Волинської області Світлани Поліщук і прокурора Ківерцівського району Володимира Мойсеєця, обвинувачених в отриманні $5500 за зміну обвинувачення (виключення статті про зґвалтування) і призначення винному покарання без позбавлення волі. Прокурор був засуджений до 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна і забороною працювати в прокуратурі на 3 роки. У свою чергу, суддя була виправдана, оскільки її участь у змові на отримання хабара не довели. Зараз справа на новому розгляді.

Також, зокрема, по-новому розглядається справа стосовно колишнього начальника відділу податкової міліції ДПІ Балаклійського району Харківської області, обвинуваченого у вимаганні від підприємця спочатку хабара за повернення товару, а потім щомісячних сум у розмірі 1500 грн за безперешкодну діяльність. Апеляція скасувала присуджені йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною працювати в правоохоронних органах на 3 роки і відправила справу на новий розгляд.

Вид покарання Суб’єкт злочину Вирок набув силу Загалом Так Ні Вирок скасовано, справу відправлено на новий розгляд Категорія А – 1 1 Категорія B – 12 12 Категорія С – 18 18 Посередники – 2 2 Всього – 33 33

Отож більше половини засуджених отримали штрафи, в основному від 17 до 25,5 тис грн. 40 осіб були виправдані, 13 – засуджені до арешту, 34 особи засуджені умовно, а 44 – до реального позбавлення волі. Однак при цьому треба зважати на те, що не всі вироки набули силу (детальніше див. Таблицю 1).

Таблиця 1. Види покарання осіб, які були засуджені по ст. 368 КК України у 2016 році

№ з/п Види покарання Загалом вирок набув сили1 Всього так ні 1 Усього засуджено осіб 222 140 362 2 Штраф – всього, в тому числі 178 16 194 до 1 тис грн 0 0 0 1000-9999 грн 1 0 1 10000-19999 грн 94 5 99 більше 20 тис грн 83 11 94 3 Позбавлення волі на певний строк – усього,

у тому числі 5 39 44 до 2 років включно 0 1 1 понад 2 роки – до 5 років включно 4 27 31 понад 5 років – до 10 років включно 1 11 12 4 Обмеження волі2 – усього, у тому числі 1 0 1 до 2 років включно 0 0 0 понад 2 роки – до 5 років включно 1 0 1 6 Арешт3 11 2 13 7 Інші міри покарання (громадські роботи) 0 0 0 8 Виправдано 6 34 40 10 Звільнено від покарання – усього, у тому числі 20 15 35 з випробуванням 19 15 34 внаслідок акта амністії 0 0 0 з інших підстав4 1 0 1 11 Звільнено від кримінальної відповідальності 0 0 0 12 Кримінальне провадження закрито або зупинено5 1 1 2 13 Вирок скасовано і справу відправлено на новий розгляд 0 33 33 14 Додаткові покарання конфіскація майна 5 37 42 позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 202 70 272 штраф 3 1 4 позбавлення військового, спеціального звання, рангу або кваліфікаційного класу 12 24 36 15 Відшкодування завданої шкоди на користь держави або підприємства державної чи комунальної власності/спецконфіскація (грн) 255186 1762133 20173196 16 Призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України (“пом’якшене” покарання) 7 3 10 17 Покарання по корупційній статі поглинуте більшим покаранням по іншій некорупційній статті АБО по корупційній статті виправдано, та особу все одно засуджено, але по іншій статті 4 0 4 1 Станом на 16 лютого 2017 року. 2 Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці. Встановлюється на строк від 1 до 5 років. Обмеження волі відрізняється від позбавлення волі тим, що у першому випадку засуджені мають право користуватися комп’ютерами, мобільними телефонами тощо, короткочасно виїжджати за межі виправного центру у передбачених випадках, носити цивільний одяг, мати без обмежень короткострокові побачення і т.д. До 3 років обмеження волі у 2016 році був засуджений молодший сержант Сумського слідчого ізолятора Артем Мироненко, який купив і намагався пронести для затриманого в СІЗО канабіс. 3 Особи, засуджені до арешту, відбувають покарання, як правило, за місцем засудження в арештних домах, а військовослужбовці – на гауптвахтах. На засуджених до арешту поширюються права, обов’язки, заборони і обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. Арешт встановлюється на строк від 1 до 6 місяців. 4 Екс-начальника одного з управлінь Одеського міського управління внутрішніх справ Вячеслава Петренка звільнено від відбування основного і додаткового покарання у зв’язку із хворобами (на підставі ст.84 ККУ) 5 1 провадження закрито у зв’язку зі смертю обвинуваченого (Вячеслава Карабаджака, екс-заступника начальника райуправління Держпродспоживслужби на Кіровоградщині); 1 провадження стосовно доцента Вінницького національного аграрного університету Олени Головні закрито апеляційним судом у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (зараз справа в касаційній інстанції) 6 За даними судових вироків, із засуджених стягнуто на користь держави 397617 грн, 46752 дол, 11000 євро та 3500 росій ських рублів. Вироки набули чинності стосовно 87578 грн, 4450 дол, 1500 євро та 500 рублів. Валюту переведено по курсу НБУ станом на 16.02.2017.

Крім того, у вказаній сумі не враховано конфісковане на користь держави майно: 12 мобільних телефонів, 1 ноутбук, 1 фотоапарат, 1 акваріум, 1 квартира, 2 автомобілі та 5 кг сирцю бурштину. Вироки набули сили стосовно 5 мобільних телефонів і бурштину.

По 22-24 вироки стосовно хабарників винесли суди м. Києва, Львівської, Одеської і Харківської областей. У решті областей було ухвалено в межах 10-18 вироків. Разом з тим у шести областях було увалено менше 10 вироків: Тернопільська – 8 вироків, Миколаївська, Чернівецька і Чернігівська – по 7, Житомирська – 6 і Полтавська – 5.

Хто покараний

До категорії А, тобто службовців, які займали особливо відповідальне становище, належить троє засуджених: двоє голів РДА – Бобровицької РДА Микола Супрун і Петриківської РДА Петро Лісний, і колишній заступник Голови Державної інспекції сільського господарства України Ігор Немировський. Стосовно них вироки не набули законної сили: два з них в апеляції, а один – на новому розгляді.

До категорії B, тобто службовців, які займали відповідальне становище, належить 70 засуджених. Серед них, зокрема, 7 суддів, 5 прокурорів, 15 голів міст, сіл і селищ, 8 високопосадових правоохоронців і 6 високопосадових податківців. Серед них вироки набули стосовно 16 осіб.

Решта 289 засуджених – це службовці середньої та дрібної ланки (категорія С), а також 7 приватних осіб (пособники і посередники). Серед них вироки набули силу стосовно 206 осіб.

Таблиця 2. Види покарань для окремих категорій чиновників і службовців

Суб’єкти злочину Галузь Вид покарання Вирок набув силу Загалом так ні А Інше Позбавлення волі 0 2 2 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 0 1 1 Всього для категорії “А” 0 3 3 B Судді Позбавлення волі 3 3 Виправдано 2 2 Звільнено від покарання 1 1 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 1 1 Прокурори Позбавлення волі 2 2 Виправдано 2 2 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 1 1 Представники МВС, СБУ Позбавлення волі 2 2 Виправдано 2 2 Звільнено від покарання 3 3 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 1 1 Сільські голови Позбавлення волі 1 1 2 Виправдано 1 1 Звільнено від покарання 2 3 5 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 2 2 Міські голови Звільнено від покарання 2 2 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 1 1 Селищні голови Позбавлення волі 2 2 Державна фіскальна служба (податківці) Позбавлення волі 4 4 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 2 2 Інше Позбавлення волі 10 10 Виправдано 2 5 7 Звільнено від покарання 3 3 6 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 4 4 штраф 1 1 закрито 1 1 Всього для категорії “B” 16 54 70 С Державна виконавча служба Позбавлення волі 1 1 Звільнено від покарання 1 1 Арешт 1 1 Штраф 15 15 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 1 1 Державна прикордонна служба Звільнено від покарання 1 1 Виправдано 1 1 Арешт 6 6 Штраф 17 1 18 Державна фіскальна служба (митники) Звільнено від покарання 1 1 Арешт 1 1 Штраф 15 3 18 Виправдано 2 2 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 2 2 Представники МВС, СБУ Позбавлення волі 1 5 6 Звільнено від покарання 3 4 7 Арешт 2 2 Штраф 25 3 28 Виправдано 3 3 6 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 6 6 Інше* Позбавлення волі 4 7 11 Звільнено від покарання 5 3 7 Арешт 2 1 3 Штраф 105 9 124 Виправдано 1 16 17 Закрито 1 1 Вирок скасовано, справа на новому розгляді 11 11 Всього для категорії “С” 206 83 298 Всього 222 140 362 * До “Інше” службовців категорії “С” відносяться 16 податківців, 18 лікарів, 23 представників освіти, 11 представників Державної пенітенціарної служби, 6 керівників комунальних підприємств, 7 військовослужбовців Збройних сил України, 11 представників Держслужби з найдзвичайних ситуацій, 7 державних реєстраторів і т.д.

Розміри хабарів

56% хабарів, за які особи були засуджені у 2016 році, – це суми від 1 тис грн до 10 тис грн; 31% – це суми від 10 тис грн до 100 тис грн. У той же час майже 8% – це дрібні хабарі сумою до 1 тис грн. Решта понад 4% – суми до 300 тис грн.

Крім того, є четверо обвинувачених в отриманні сум від 300 тис грн до 2 млн грн:

2 млн грн – в отриманні цієї суми обвинувачується колишній голова Петриківської РДА Дніпропетровської обл Петро Лісний, який восени 2016 року був виправданий, але на даний час цей вирок скасовано і справу передано на новий розгляд;

500 тис грн – заступник начальника Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області Володимир Бурлаченко – засуджений до 9 років позбавлення волі, однак вирок ще набув сили, оскільки триває апеляційний розгляд;

375 тис грн – колишній заступник Голови Державної інспекції сільського господарства України Ігор Немировський – засуджений до 10 років позбавлення волі, справа в апеляції;

300 тис грн – заступник начальника управління ДПІ у м.Краматорську (Донецька обл.) Андрій Шведа – засуджений до 8 років позбавлення волі, справа в апеляції.

«Наші гроші»

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