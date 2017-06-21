Комунальники Дніпра за 3 мільйони замовили мініфутбольні поля у півтора рази дорожче від донецьких колег

КП «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради 23 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торгівельний дім «Н’ю-лайн» мініфутбольних полів на 2,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для шкіл №20 і №112 поставлять і змонтують два ігрові майданчики 42х22 м із синтетичною травою Performa 40 mm, огорожею, воротами та сітками по 1,35 млн грн.

У травні КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» замовила в інших фірм аналогічні майданчики з монтажем по 826-831 тис грн. Це щонайменше у півтора рази дешевше від нинішньої ціни.

Ціна угоди дорівнює очікуваній вартості закупівлі та ціні пропозиції єдиного конкурента – ТОВ науково-виробниче підприємство «Променергетика». Обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону. Чому переможцем обрано саме «ТД «Н’ю-лайн», яке подало свою тендерну пропозицію на п’ять днів раніше за суперника, – невідомо. Єдиним критерієм оцінки на тендері замовник визначив ціну.

Власниками дніпровського «ТД «Н’ю лайн» є Ольга Кільова та Павло Кільовий. Останній володів нині ліквідованим ТОВ «ДПТД «Н’ю – Лайн» разом із Вадимом Барабашом.

Торік переможець у суді домігся укладення угоди зі «Спорт-Дніпро» про купівлю мініфутбольних полів на 6,43 млн грн. після відміни тендеру за рішенням АМКУ.

Дніпровське НВП «Променергетика» належить Анатолію Фадеєву та Олександру Петровському, директором є Анатолій Єлісєєв.

Авторитетний бызнесмен Петровський, якого пов’язували з групою «Приват», заснував БО «Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» з Богданом Святославовичем Гулямовим. Віце-президент і підписант цього фонду Яна Іванілова у 2015 році йшла у міськраду Дніпра від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Гулямов був громадським радником міністра молоді та спорту в уряді Арсенія Яценюка, а зараз є президентом баскетбольного клубу «Будівельник». Крім того, волонтера з такими ПІБ у 2015 році Арсен Аваков нагородив пістолетом «Форт 17-03».

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