НОВИНИ

21.06.2017

Бочковського судять зовсім не за те, через що арештували на Кабміні

«Прокладка» взяла 68 мільйонів на облаштування Володимирської гірки за суперечливими цінами

Британським юристам відписали ще 20 мільйонів для обслуговування зовнішнього боргу Києва

Комунальники Дніпра за 3 мільйони замовили мініфутбольні поля у півтора рази дорожче від донецьких колег

Прокуратура відкрила чергову справу по оборудкам Нацгвардії з улюбленими ремонтниками

Казенний «Арсенал» купив Skoda Superb у найдорожчій комплектації за 1,2 мільйони

Луцький завод за 85 мільйонів армії відремонтує двигуни для винищувачів Су-27 і МіГ-29

20.06.2017

Яхти Злочевського, Палатного, Рябікіна та інших можновладців (фото, відео)

Із лютого барит для «Укргазвидобування» за 30 мільйонів подешевшав майже на третину

Поліція розслідує як фірма з двома працівниками отримала 2,5 мільйони на ремонт інтернатів Донбасу

Ще 53 мільйони отримає «приватівець» за коштовний ремонт дороги через Ворохту

Суд дозволив Мартиненку виїжджати з Києва, пом’якшивши умови його не перебування у СІЗО

«Вишка» залишила сім’ї Голубченків 21 тисячу гектарів мисливських угідь над Россю

«Альтком» виграв у «труханівців» півмільярда за шляхопровід і розв’язку на Полтавщині

19.06.2017

Прокуратура завела справу на керівництво держлісгоспів по співпраці з транспортниками нардепа БПП

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Комунальники Дніпра за 3 мільйони замовили мініфутбольні поля у півтора рази дорожче від донецьких колег

21 Червня 2017

КП «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради 23 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торгівельний дім «Н’ю-лайн» мініфутбольних полів на 2,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для шкіл №20 і №112 поставлять і змонтують два ігрові майданчики 42х22 м із синтетичною травою Performa 40 mm, огорожею, воротами та сітками по 1,35 млн грн.

У травні КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» замовила в інших фірм аналогічні майданчики з монтажем по 826-831 тис грн. Це щонайменше у півтора рази дешевше від нинішньої ціни.

Ціна угоди дорівнює очікуваній вартості закупівлі та ціні пропозиції єдиного конкурента – ТОВ науково-виробниче підприємство «Променергетика». Обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону. Чому переможцем обрано саме «ТД «Н’ю-лайн», яке подало свою тендерну пропозицію на п’ять днів раніше за суперника, – невідомо. Єдиним критерієм оцінки на тендері замовник визначив ціну.

Власниками дніпровського «ТД «Н’ю лайн» є Ольга Кільова та Павло Кільовий. Останній володів нині ліквідованим ТОВ «ДПТД «Н’ю – Лайн» разом із Вадимом Барабашом.

Торік переможець у суді домігся укладення угоди зі «Спорт-Дніпро» про купівлю мініфутбольних полів на 6,43 млн грн. після відміни тендеру за рішенням АМКУ.

Дніпровське НВП «Променергетика» належить Анатолію Фадеєву та Олександру Петровському, директором є Анатолій Єлісєєв.

Авторитетний бызнесмен Петровський, якого пов’язували з групою «Приват», заснував БО «Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» з Богданом Святославовичем Гулямовим. Віце-президент і підписант цього фонду Яна Іванілова у 2015 році йшла у міськраду Дніпра від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Гулямов був громадським радником міністра молоді та спорту в уряді Арсенія Яценюка, а зараз є президентом баскетбольного клубу «Будівельник». Крім того, волонтера з такими ПІБ у 2015 році Арсен Аваков нагородив пістолетом «Форт 17-03».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Так скільки ж мільйонів «прикурив» Колесніков на «Хюндаях» до Євро-2012?
18 Червня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

21.06.2017

Київ «Прокладка» взяла 68 мільйонів на облаштування Володимирської гірки за суперечливими цінами

Київ Британським юристам відписали ще 20 мільйонів для обслуговування зовнішнього боргу Києва

Дніпро Комунальники Дніпра за 3 мільйони замовили мініфутбольні поля у півтора рази дорожче від донецьких колег

Донецьк Прокуратура відкрила чергову справу по оборудкам Нацгвардії з улюбленими ремонтниками

Київ Казенний «Арсенал» купив Skoda Superb у найдорожчій комплектації за 1,2 мільйони

20.06.2017

Донецьк Поліція розслідує як фірма з двома працівниками отримала 2,5 мільйони на ремонт інтернатів Донбасу

І-Франк Ще 53 мільйони отримає «приватівець» за коштовний ремонт дороги через Ворохту

Київщина «Вишка» залишила сім’ї Голубченків 21 тисячу гектарів мисливських угідь над Россю

Полтава «Альтком» виграв у «труханівців» півмільярда за шляхопровід і розв’язку на Полтавщині

19.06.2017

Чернівці Прокуратура завела справу на керівництво держлісгоспів по співпраці з транспортниками нардепа БПП

І-Франк «Приватівець» за 411 мільйонів відремонтує шматок дороги на Франківщині

Дніпро Депутат подолав чверть мільярда на будівництві житла за 118 мільйонів у передмісті Дніпра

Черкаси Облрада «порошенківця» купує розкішний членовоз Infiniti за 1,4 мільйона

18.06.2017

Полтава Полтавська мерія віддала 5 мільйонів свіжому ФОПу з оточення промерського депутата

Суми Конотопський авіазавод купив вертолітних лопатей на 15 мільйонів у чеського дилера росіян

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ