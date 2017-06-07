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Комунальники Донеччини накупили майданчиків для мініфутболу на 70 мільйонів

07 Червня 2017

КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Донецької обласної ради 16 травня за результатами тендеру уклала чотири угоди про придбання ігрових майданчиків зі штучним покриттям на загальну суму 70,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 червня поставлять обладнання для облаштування 85 майданчиків площею 42х22 м із синтетичною травою (100% поліетилен), металевою огорожею, мініфутбольними воротами та поліпропіленовою сіткою. Гарантійний строк становить один рік.

Сума угод на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 70,64 млн грн.

ТОВ «Спорт-Ін» за 36,45 млн грн. поставить 44 майданчики по 826-830 тис грн.

Ще 34,05 млн грн. отримає ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» за 41 майданчик по 830-831 тис грн.

У серпні 2016 року КП «Спорт – Дніпро» Дніпропетровської міської ради замовило ТОВ «Н’ю-Лайн» комплекти із покриття такої ж площі, огорожі, воріт і сітки по 918 тис грн., тобто на 10% дорожче.

Нині ТОВ «Фаворит Спорт» пропонувало на два відсотки нижчі ціни, але його відхилили, оскільки воно відмовилось від підписання договорів через збільшення вартості виробником продукції.

Натомість ТОВ «Еліт Спорт Груп» не допустили до аукціону через аналогічний договір без дати, відсутність додатку з описом окремих частин предмета закупівлі, перекладу сертифікатів і лабораторних досліджень на українську та підтвердження безпечності для дітей і зносостійкості волокна штучного покриття.

Київський «Спорт-Ін» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Віталію Мазуру з Черкащини. Під час двох із чотирьох аукціонів вона єдина знижувала ціну, тоді як на решті ніхто не робив кроків.

Компанія почала вигравати тендери у серпні 2016 року й відтоді отримала підрядів на 40,76 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

Власниками столичної фірми «Дитячі та спортивні майданчики» є уродженець Росії та голова наглядової ради концерну «Інтер Атлетика» Олексій Лебедько, заступник гендиректора концерну Олександр Руденко, заступник голови наглядової ради концерну Олена Івасик та Марія Руденко. Керує компанією Валерій Нарижний.

Лебедько та Івасик разом з Олегом Руденком володіють низкою патентів.

Усього з 2012 року фірма виграла тендерів на 215,21 млн грн.

Нагадаємо, в лютому поліція підозрювала посадовців управління освіти Солом’янської районної в місті Києві держадміністрації і фірми «Дитячі та спортивні майданчики» у розтраті 157 тис грн. бюджетних коштів під час ремонту спортивного майданчика школи №69 по вул. Донецькій. Відтоді нових ухвал по справі у судовому реєстрі не з’являлось.

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