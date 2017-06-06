Сім’я донецького екс-заммера Севастополя виграла 94 мільйони на сміттєзвалище у Краматорську

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КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» Донецької обласної ради 30 травня за результати тендеру замовило ТОВ «Хозхімсервіс» будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів у Краматорську за 94,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року по вул. Танкістів, 176 скинуть воду зі ставка, перенесуть господарсько-побутову каналізацію, розпланують територію, влаштують режимо-спостережні свердловини, водозабірну камеру, колодязь із засувкою, ставок-накопичувач фільтрату, майданчик складування ТПВ, водовідвідні лотки, бистроток, колекторно-дренажну мережу, виробничо-побутову будівлю з інженерними мережами, автодороги та з’їзди у три секції, благоустроять та озеленять територію.

Кошторисні ціни загальнобудівельних матеріалів загалом відповідають ринку.

Крім того, бентонітовий мат «Actimat 30» коштує 84 грн./кв. м, геотекстиль щільністю 300 г/кв. м – 18 грн./кв. м, гладка геомембрана HDPE «Геохрон» 1,5 мм – 90 грн./кв. м.

Машино-година роботи бульдозера потужністю 79 кВт (108 к. с.) коштує 206 грн., а екскаватора одноківшового дизельного на пневмоколісному ходу з ковшем 0,5 куб. м – 188 грн.

На заробітну плату піде 1,55 млн грн., тобто півтора відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще трохи більше двох відсотків – 2,17 млн грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 94,53 млн грн.

Єдиним конкурентом із майже такою ж різницею в ціні було ТОВ «Віртум Строй», причому обидва учасники не зробили жодного кроку під час аукціону.

Маріупольським «Хозхімсервісом» володіють донеччани Алла Євгенівна і Давід Олегович Кізіменки, керує нею Марк Олегович Кізіменко.

Батько останніх двох Олег Олександрович Кізіменко колись очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 р. був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби. За даними місцевих ЗМІ, після анексії Криму Росією Кізіменко-старший лишився на тій же посаді при так званому губернаторі Сергію Меняйлі, а в 2015 р. був звільнений.

Київський «Віртум Строй» зареєстровано на Миколу Хруставчука за адресою масової реєстрації по вул. Вільямса Академіка, будинок 6-Д, офіс 43. Керує ним Олег Рожков.

Донедавна директором був Руслан Логінов – власник ТОВ «Агенція антикризових рішень» і ТОВ «Віртуальний офіс», що спеціалізуються на реєстраціях, ліквідаціях підприємств та наданні юридичних адрес. Він є пенсіонером МВС, монархістом та інвалідом 3 групи, що в липні 2012 року консультувався в центрі зайнятості з питання того, як би йому отримати одноразову допомогу по безробіттю на відкриття адвокатської справи. У серпні 2012 року Логінов таки став житомирським адвокатом, а торік особа з такими ПІБ претендувала на посаду місцевого судді.

Засновниками «Віртум Строй» за часів директорства Логінова значились ТОВ «Енердж Сістем» Олександра Терлецького і ТОВ «Томрест» Юрія Кириченка, а бенефіціарами – Терлецький та Олександр Машталяр.

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