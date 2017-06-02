У Полторака готують мирову угоду з оточенням нардепа БПП по скандальній забудові

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Міністерство оборони створило робочу групу для розроблення проекту мирової угоди з ТОВ «Фортабуд» щодо будівництва житлового комплексу в Києві на земельній ділянці площею 12,24 га.

Про це стало відомо під час засідання Господарського суду м. Києва, передає журналіст «Наших грошей».

В 2002 році Міністерство оборони вилучило з Київського квартирно-експлуатаційного управління на баланс підпорядкованого міністерству «28 управління начальних робіт» 12,24 га за адресою Бориспільська,18-26, що в районі столичної станції метро «Червоний хутір». Кадастровий номер вказаної ділянки – 8000000000:63:389:0056, призначення – землі оборони.

На початку 2016 року «28 управління начальних робіт» уклало угоду з «Фортабуд» на будівництво житлового комплексу «Чарівне місто», де було обіцяно виділити квартири військовослужбовцям.

На початку березня 2017 року заступник Генерального військового прокурора звернулася до суду з позовом про визнання недійсним правочину. Прокуратура стверджувала, що передача цієї ділянки під забудову приватній компанії не була погоджена з Кабінетом міністрів.

Засідання суду в цій справі декілька разів переносили. 1 червня представник Міноборони запропонував також перенести засідання через те, що в міністерстві готується мирова угоду. Цю пропозицію підтримав представник прокуратури. Суддя призначив наступний розгляд справи на 6 липня.

В містобудівному кадастрі Києва вказано, що містобудівні вимоги та дозвільні документи на будівництво по Бориспільській 18-26 нині перевіряються.

Засновниками «Фортабуд» є Роман Вербовий та ТОВ «Дарницяжитлобуд», власниками останньої є Олена Лєпєхова та Василь Шомонка. «Фортабуд» створена в жовтні 2015 року, з початку минулого року її очолює Вікторія Гречана.

ЖК «Чарівне місто» є в переліку проектів з доступного житла Державної будівельної корпорації «Укрбуд». Але офіційно генпідрядник , проектувальник, девелопер та фірма-забудовник в цьому проекті приватні.

Так, генпідрядником є ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс», яке записане на белізьку «Ніретта бізнес лтд», проектуальник цього житлового комплексу – ТОВ «Укрбуд девелопмент». Ця компанія записана на англійську «Базерт дівелопмент елелпі», директором фірми є Олег Майборода. Він багато років працював разом з членами родини Максима Микитася – президента держкорпорації «Укрбуд», народного депутата від БПП. Структури корпорації вже потрапляли в скандали про будівництво в столиці нелегальних будинків.

Квартири в ЖК «Чарівне місто» вже продаються на ринку.

Урядова постанова від 2011 року передбачає обрання інвестора для будівництва військовослужбовцям на відкритому конкурсі. Про проведення такого конкурсу для вибору забудовника ЖК «Чарівне місто» інформація відсутня.

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