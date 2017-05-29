«Торецьквугілля» на підставі листа СБУ викинуло «Максмед» з тендеру по деревині на 7 мільйонів

ДП «Торецьквугілля» 15 березня відхилило дві переможні пропозиції ТОВ «Максмед Інтернешнл» щодо поставки деревини хвойних порід на 7,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма виграла аукціони за двома з шести лотів. Їй планували замовити 6 500 куб. м рудничних стійок Ф7-18 см по 1 180 грн. за кубометр.

Через день після визначення переможця на адресу тендерного комітету надійшов лист від Служба безпеки України про надання «Максмед Інтернешнл» неправдивих відомостей щодо виконання аналогічних договорів. Самі договори не потрібно було подавати у складі пропозиції, оскільки замовник їх не вимагав. Однак фірма вказала у довідці про досвід дві угоди на поставку деревини у 2016 році:

з ТОВ «Темо Груп» вартістю 1,22 млн грн.

з ТОВ «Палета України» вартістю 675 тис грн.

СБУ повідомило, що, за даними ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС в Донецькій області, торік між цими компаніями не встановлено фінансово-господарських операцій.

Відтак тендерний комітет відхилив заявку «Максмед Інтернешнл» і уклав угоди з наступними за ціною учасниками. Столичному ТОВ «Санбум» киянина Андрія Кальмуцького і донеччанки Віри Захаричевої дали 4,72 млн грн. за стійки по 1 180 грн., а торецькому ТОВ «Торговельний дім «Ріф» Джемала Касрашвілі та Елдері Табагарі з Горлівки – 2,70 млн грн. за стійки по 1 080 грн. за кубометр.

Пошук у держреєстрі за назвами обох контрагентів фірми «Максмед Інтернешнл» не дає результатів, а їхні коди ЄДРПОУ в довідці про досвід не вказані. Проте існують підприємства з майже ідентичними назвами і такими ж адресами – ТОВ «Палета Україн а » Олени Вагіної і Дмитра Дмитрюкова та ТОВ «Темо – Груп п » Михайла Сухіна, Надії Бойко і Павла Васильєва. Останній донедавна очолював ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Державного агентства лісових ресурсів України.

Київський «Максмед Інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. віднедавна зареєстровано на Юлію Павліченко. Вона відома як екс-керівник ДП «Укрекоресурси» і заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України (у стані припинення).

Юлія Павліченко також володіє ТОВ «Українська локомотивобудівна компанія» з Вячеславом Якубовським, колишнім помічником нардепа від Партії регіонів Володимира Бандурова (зараз – «Воля народу»).

Зараз «Максмед Інтернешнл» прописаний у бізнес-центрі «Євразія» на вул. Жилянській, 75. У цій же будівлі але на іншому поверсі знаходиться громадська приймальня народного депутата від БПП Олександра Грановського.

Раніше засновником «Максмед Інтернешнл» був Володимир Кашпоров із Донецька, співзасновник донецького юридичного ТОВ «Кеш та партнери» і ДОМО «Патріотичний рух молодих юристів Донбасу».

У 2012 р. засновником суперника був Вячеслав Бочаров із Бердичева, а в 2008 р. – Карен Джаноян з Єревану, який володіє одеським фармацевтичним ТОВ «Максмед-Од».

Наразі з системи «Прозорро» відомо, що «Максмед Інтернешнл» з різним успіхом оскаржує понад півсотні тендерів на загальну суму понад 5,5 млрд грн. Оскаржувані торги стосуються здебільшого «Укрзалізниці», однак серед них є замовники також із системи «Нафтогазу», обленерго та інші.

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