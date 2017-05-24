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Китайцям за мільярд замовили днопоглиблення морпорту «Южний» – на 16% дешевше від попередників

24 Травня 2017

Адміністрація морського порту «Южний» 18 травня за результатами тендеру замовила компанії «China Harbour Engineering company Ltd.» (Китай) днопоглиблення на $39,76 млн, або 1,06 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2018 року створять водні підходи, операційну акваторію та маневрові зони біля причалів (перша черга, перший пусковий комплекс). Обсяг днопоглиблення складає 4,39 млн куб. м, відтак воно коштує в середньому 242 грн. за кубометр. Ґрунт відвозитимуть на середню відстань 20,4 км.

Нагадаємо, у листопаді 2015 року підчистку дна від наносів на внутрішній акваторії порту «Южний» замовляли на 14% дорожче – по 283 грн. за кубометр. Це було в кілька разів дорожче від усіх контрактів на днопоглиблення, які укладали портовики навіть за часів Януковича. Проте у серпні 2016 року дія того договору була достроково припинена. Ціна нинішнього тендеру менша на 16%.

Китайська «China Harbour Engineering company Ltd.» («CHEC») є інжиніринговим підрядником і дочірньою компанією «China Communications Construction Company» («CCCC»). Серед її підрядів – будівництво портів Гвадар у Пакистані, Хамбантота у Шрі-Ланці, Лолабе в Камеруні, Південь в Ізраїлі.

В Україні «CHEC» виграла тендер уперше. За даними пропозиції, вона орендує три грейферні земснаряди, три самохідні баржі з розкривним днищем і три самохідні шаланди з розкривним днищем.

Конкурентами були ДочП «Ван Оорд Україна», «Jan De Nul n.v.» (Бельгія), «Boskalis International B.V.» (Нідерланди) і «LTD Novadeal» (Кіпр). З усіх учасників лише переможець і кіпрський офшор жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

«Ван Оорд Україна» голландської «Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.» і ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» кіпрської «Tasdori Limited» скаржились в АМКУ на дискримінацію. Однак перша фірма запізнилась зі строками подання, а на момент розгляду скарги другої фірми замовник сам усунув наявні порушення.

Із січня АМПУ очолює Райвіс Вецкаганс із Латвії. Його попередником був Андрій Амелін, який раніше очолював одне з підприємств дружини впливового нардепа від «Народного фронту» Андрія Іванчука. Торік у серпні СБУ просило суд арештувати Амеліна по справі про розтрату 3,5 млн грн. на закупівлі палива. Однак його залишили на свободі під заставу 1,4 млн грн.

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