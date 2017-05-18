Університет Драгоманова здає доньці ректора приміщення за заниженою в 20 разів ціною

«Інститут екології, економіки та права» орендує в центрі Києва приміщення Національного педагогічного університету імені Драгоманова за 3,5 грн./кв м на місяць, що в 20 разів від плати інших орендарів.

Про це йдеться в розслідуванні максима Опанасенка для «Слідство. Інфо».

Одним з семи співзасновників «ІЕЕП» є Тетяна Андрущенко. Це дочка ректора університету ім. Драгоманова Віктора Андрущенка. Ще одним співзасновником приватного вузу є колишній нардеп від Партії регіонів Олексій Журавко, який нині переховується в Росії через звинувачення у фінансуванні тероризму.

«ІЕЕП» орендує майже 1,5 тисячі квадратних метрів приміщень державного педагогічного університету.

Віктор Андрущенко каже, що питаннями ціноутворення оренди їх нерухомості займається Фонд державного майна. Перший заступник міністра освіти та науки Володимир Ковтунець також стверджує, що ректор на це питання не впливає, ним займається майнова комісія Міносвіти.

Але навпроти орендованого приміщення інститутом дочки ректора винаймає корпус «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні», який платить на місяць 67 грн./кв м. Тобто, майже в 20 разів більше.

Віктор Андрущенко вже 14 років поспіль ректор найбільшого педагогічного вузу України. В селі Шпильки під Києвом у нього є новий будинок площею 1269 кв м.

У власності Андрущенків ще три квартири в Києві та 9 земельних ділянок в Київській області. В електронній декларації ректор вказав лише одну автівку – Suzuki sx4 2012 року, яку записав на дружину – викладачку Тетяну Андрущенко.

Заощадження сім’я зберігає у готівці – 300 тис грн, 8 тис євро та $20 тис.

Також викладацькою діяльністю займається і дочка Андрущенка – Тетяна, зять працює на державній службі. Це голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, який також є професором НПУ ім. Драгоманова.

Ващенко разом з дружиною володіє 5 квартирами в Києві, одним недобудованим житлом та будинком на 300 кв м в котеджному містечку Голосіївського району столиці.

У університеті Драгоманова також працюють родичі впливових політиків.

Сестра дружини президента Марини Порошенко – Алла Чернецька очолює факультет іноземної філології. Дружина секретаря РНБО Олександра Турчинова – Ганна Турчинова завідує в університеті кафедрою іноземних мов природничих факультетів.

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