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12.01.2017

Євробачення: скільки заробляють креативні та звичайні менеджери конкурсу

03 Травня 2017

У «Прозорро» оприлюднено дані щодо оплати послуг найманих менеджерів Євробачення на загальну суму 5,63 млн грн.

Найдорожчим виявився Стюарт Барлоу, якого призначили шоу-продюсером від наглядової ради «Євробачення» Європейської мовної спілки. З ним укладались угоди двічі – напередодні Нового року на 1,35 млн грн. за послуги, які він мав надати в останні три дні 2016 року, та ще 2,40 млн грн. йому виділено на роботу з 9 березня по 14 травня.

Гонорар креативного продюсера Євробачення Олега Боднарчука складе у двадцять разів меншу суму – 124 тис грн.. Креативний супервайзер Сергій Проскурняк заробить 373 тис грн.

Послуга Виконавець Сума, грн. Код закупівлі
Послуги шоу-продюсера з 9 березня по 14 травня Barlow TV UG 2 400 000 UA-2017-02-03-002090-b
послуги шоу-продюсера з 28 по 31 грудня Barlow TV UG 1 350 000 UA-2016-12-22-003331-b
Послуги менеджера – креативного супервайзера для Пісенного Конкурсу Євробачення 2017 Проскурня Сергій Владиславович 372 671 UA-2017-04-18-001405-b
Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Пономаренко Володимир Володимирович 240 000 UA-2017-04-20-001468-b
Послуги головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Дічек Олександр Іванович 199 000 UA-2017-03-10-002052-b
послуги головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Карабан Олексій Олексійович 186 400 UA-2016-12-24-000111-b
Послуги головного костюмера для забезпечення організації підготовки та проведення ПКЄ-2017 Кірієико Євген Анатолійович 163 000 UA-2017-04-04-002736-b
Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Гнєдо Сергій Григорович 161 400 UA-2017-03-31-002175-b
послуги креативного продюсера (розроблення програми, постановки та проведення не конкурсних виступів для шоу) конкурсу «Євробачення-2017» та церемонії відкриття Бондарчук Олег Володимирович 124 250 UA-2016-12-26-001835-b
послуги з підготовки та експлуатації місця події ПКЄ – 2017, а саме площ павільйону №2 та № З МВЦ Мазур Тимур Миколайович 93 200 UA-2016-12-26-001819-b
послуги головного менеджера події – Івент-менеджера ПКЄ-2017 Мазур Тимур Миколайович 93 200 UA-2016-12-24-000120-b
Послуги з обробки даних про перебіг і підготовку Пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у м.Києві ФОП Гріцфельдт Людмила Андріївна 87 000 UA-2017-03-10-002013-b
Консультаційні послуги з питань безпеки з метою належного забезпечення організації підготовки та проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Гнєдо Сергій Григорович 80 745 UA-2017-04-11-002524-b
послуги помічника головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Сальніков Ігор Іванович 74 600 UA-2016-12-24-000113-b
Послуги з організації роботи відділу комунікацій та налагодження звязків з засобами масової інформації для організації Пісенного конкурсу Євробачення 2017 Данилюк Оксана Геннадіївна 66 221 UA-2017-03-30-002339-b
Послуги лінійного продюсера шоу Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» у січні-лютому Агеєва Олена Олександрівна 60 500 UA-2017-03-30-002318-b
Послуги телеоператора-постановника Володимир Ігорович Совяк-Круковський 59 750 UA-2017-04-01-000042-b
Послуги телеоператора-постановника Володимир Ігорович Совяк-Круковський 59 750 UA-2017-04-01-000042-b
послуги менеджера напряму «Євровіладж» ПКЄ-2017 Козлова Катерина Ігорівна 55 950 UA-2016-12-24-000116-b
послуги з підготовки та експлуатації місця події ПКЄ – 2017, а саме площ павільйону №1 МВЦ Дзюнько Богдан Іванович 46 800 UA-2016-12-26-001823-b
послуги лінійного продюсера шоу Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Агеєва Олена Олександрівна 45 970 UA-2016-12-26-001924-b
послуги менеджера напрямку «Логістика» ПКЄ – 2017 Зябкін Іван Олександрович 37 300 UA-2016-12-26-001927-b
послуги менеджера напрямку «Делегації та розміщення» ПКЄ – 2017 ФОП «Павлик Ірина Володимирівна» 37 300 UA-2016-12-26-001908-b
послуги менеджера напрямку «Церемонія відкриття/червона доріжка» ПКЄ – 2017 Шарапова Тетяна Олександрівна 37 300 UA-2016-12-26-001901-b
послуги менеджера напрямку «Євроклуб» ПКЄ – 2017 Карпенко Олександра Анатоліївна 37 300 UA-2016-12-26-001895-b
послуги з організації та забезпечення інформаційної підтримки ПКЄ-2017 Головльова Юлія Олександрівна 31 000 UA-2016-12-26-001841-b
послуги менеджера з питань безпеки Арени ПКЄ – 2017 Михайлюк Олександр Анатолійович 24 900 UA-2016-12-26-001875-b
послуги менеджера напрямку «Кейтерінг» ПКЄ – 2017 Кривошея Олена Вікторівна 18 800 UA-2016-12-26-001884-b
послуги менеджера по технічним засобам охорони ПКЄ – 2017 Хоменко Роман Анатолійович 18 800 UA-2016-12-26-001867-b
послуги менеджера з питань безпеки напрямку «Євроклуб» ПКЄ – 2017 Шредер Євгеній Володимирович 18 800 UA-2016-12-26-001855-b
послуги помічника менеджера по напрямку «Логістика» ПКЄ – 2017 Тузлуков Олексій Сергійович 14 950 UA-2016-12-26-001928-b
послуги менеджера напрямку «Логістика» ПКЄ – 2017 Юрченко Ольга Андріївна 14 950 UA-2016-12-26-001915-b

 

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