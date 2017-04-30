НОВИНИ

28.04.2017

Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

Міськрада Славутича регулярно платить дружині мера по мерським підрядам

Лікарні у Львові і Тернополі вподобали інгаляційний наркоз на чверть дорожче від реєстру МОЗ

Тюремники роздали 161 мільйон на дорогі харчі, викинувши конкурентів через ліквідацію СЕС

Донецькі «Швидкі» вподобали Сибазон вчетверо дорожче від Миколаївщини

В Сумах затримали посередницю з хабарем нібито для заммера, на якому вже кілька кримінальних справ

«Укропівець» підіграв другу Вілкула на тендері по ремонту доріг Кривого Рогу на 160 мільйонів

27.04.2017

На вимогу податкової «Чорноморнафтогаз» втратив спецдозволи на газ, який російські окупанти качають «вишками Бойка»

Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

«Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

1,8 мільярда на коштовне вугілля «Центренерго» розіграли грузинський акціонер «Індару» і польська «прокладка»

Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Як розігнати чергу бажаючих взяти на поруки. Інструкція

30 Квітня 2017

Зовсім недавно Фейсбук таврував ганьбою міністрів-депутатів, які прийшли брати на поруки Миколу Мартиненка. Виявилось, однак, що «засоби громадського впливу» – це не те, чого бояться наші очільники.

Натомість на одному судовому засіданні ми натрапили на більш дієвий спосіб розігнати натовп поручителів. При чому згідно з буквою закону. Мало того, виявилось, що судді давно володіють таким методом. Просто дехто про нього згадує, а хтось – «забуває».

Отож кілька днів тому до Солом’янського райсуду столиці прийшли чотири «народнофронтівці» – Юрій Береза, Геннадій Кривошея, Віталій Сташук і Олег Кришин. Брати на поруки гендиректора «Східного гірничо-збагачувального комбінату» Олександра Сорокіна

Олександр Сорокін (крайній праворуч) зі своїми адвокатами. Стоїть народний депутат від НФ Олег Кришин

Нагадаємо, Сорокін – директор єдиного в Україні підприємства, яке видобуває уранову руду і виробляє урановий концентрат. Це підприємство закупило урановмісну сировину через австрійську фірму-прокладку, в якій осіло $17,28 млн коштів держпідприємства. Саме Сорокін ініціював проведення цієї закупівлі на підприємстві. Організаторами цієї схеми, за даними слідства, є екс-нардеп Микола Мартиненко і в.о. гендиректора ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Руслан Журило.

Суддею була Вікторія Кицюк. Так от вона не просто прийняла заяви Берези, Кривошеї і Сташука (Кришин відволікся на інтерв’ю), а почала змушувати їх пояснити, чи розуміють вони, чого сюди прийшли.

«Як вбачається з цього письмового зобов’язання – ось ці рисочки стоять (деякі графи зобов’язання були не заповнені, у них стояли прочерки – Ред.). Невідомо вам, в чому підозрюється Сорокін? Так?», –  допитувалася Кицюк у Берези.

У відповідь Береза, жодного разу так і не назвавши Сорокіна по імені, розповів про те, що від діяльності «СхідГЗК» залежить соціальна ситуація в м. Жовті Води, розповів про «діяльність цирку шапіто імені Саакашвілі»,  і закінчив обіцянкою, що «ця людина (Сорокін – Ред.) буде співпрацювати зі слідством, не покине межі країни, і буде вести себе в межах чинного законодавства».

Так само, як і Береза, не заповнили повністю ці документи двоє інших «народнофронтівців».

«Кривошея і Сташук, якщо є бажання, заповнюйте відповідні графи стосовно своєї адреси проживання і інших даних, які ви бажаєте зазначити, якщо хочете, щоб суд врахував це обґрунтування на предмет застосування такого запобіжного», – вирішила допомогти їм суддя.

Крім того, двоє із трьох нардепів уникли прямої відповіді щодо того, як довго і як добре вони знають Сорокіна. Так, Береза заявив: «Я знаю цю людину як керівника того підприємства, яке є бюджетонаповнювачем міста Жовті Води».

Сташук: «Я не можу сказати, що ми якісь давні друзі. Але те, що я знаю про пана Сорокіна, воно дає мені підстави виступати з цим клопотанням». І лише Кривошея розповів, що його з Сорокіним познайомив Кришин, і знає він його більше двох років.

У підсумку суддя Кицюк, яка визнала обґрунтованою висунуту Сорокіну підозру, не прийняла клопотання трьох «народнофронтівців», оскільки «вони, незважаючи на відмітку про це у відповідних клопотаннях не в повній мірі ознайомлені із характером повідомленої підозри Сорокіна, а також із тим, які обов’язки підозрюваний повинен нести на даному етапі».

«Їх емоційні виступи більше характеризують особу підозрюваного виключно з позитивної сторони за критеріями трудової функції», – додала суддя.

Ми вже не раз бачили двох і більше народних депутатів-«народнофронтівців», які приходять поручатися за фігурантів справ про розкрадання на ОГКХ, ОПЗ і СхідГЗК. Здебільшого суди нардепам все-таки відмовляють. Однак відмовляють із формулюваннями про те, що особиста порука є занадто м’яким запобіжним заходом для цих справ.

А от відмов із формулюванням, що поручителі не розуміють до кінця, у чому підозрюється особа, ми ще не зустрічали.

Тепер у журналістів нашої редакції з’явилась ще одна опція: питати суддів, чому вони не вповні не використовують  можливості, які їм дає закон?

Блог від: Ірина Шарпінська

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Як розігнати чергу бажаючих взяти на поруки. Інструкція
30 Квітня 2017

Вінні-Пух Шредінгера у Печерському суді
26 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.04.2017

Київщина Депутат від «Нашого краю» за 40 мільйонів зведе дитсадок на 22% дорожчий від прайсу Мінрегіонрозвитку

Київщина Міськрада Славутича регулярно платить дружині мера по мерським підрядам

Донецьк Донецькі «Швидкі» вподобали Сибазон вчетверо дорожче від Миколаївщини

Суми В Сумах затримали посередницю з хабарем нібито для заммера, на якому вже кілька кримінальних справ

Дніпро «Укропівець» підіграв другу Вілкула на тендері по ремонту доріг Кривого Рогу на 160 мільйонів

27.04.2017

Крим На вимогу податкової «Чорноморнафтогаз» втратив спецдозволи на газ, який російські окупанти качають «вишками Бойка»

Харків Поліція перевіряє як зоопарк Кернеса розтендерив «волонтерському» кандидату 90 мільйонів на електромережі

Черкаси «Регіоналу» дадуть 108 мільйонів за ремонт траси з коштовними скляними кульками і піском

Херсон Прокуратура після ролику на Youtube відсудила півгектара пляжу в Скадовську

Київ Персонал і учасники «Євробачення» проїдять 10 мільйонів

Рівне Поліцію зацікавив білоруський тролейбус, який «Рівнеелектроавтотранс» придбав за рекордні 7,5 мільйонів

Суми Конотопський авіазавод за 10 мільйонів відремонтує вертоліт Нацгвардії

26.04.2017

Київ Зв’язок для столичної влади від радника екс-голови «Діпрозв’язку» вже коштує 47 мільйонів

Запоріжжя Оточення Фірташа продало комбінату Фірташа електродів на 43 мільйони

Житомир Суд забрав у мисливського клубу помічника Грановського 3 тисячі гектарів учебки ВДВ

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ