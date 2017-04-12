«Антонов» модернізує президентський літак за 28 мільйонів

Державне авіаційне підприємство «Україна» Державного управління справами 10 квітня уклало угоду з ДП «Антонов» про послуги з модернізації літака на 28,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

До кінця року модернізують літак Ан-148-100В (UR-UKR) 2011 р. в., а саме виконають:

доробку системи кондиціонування (для додаткових третього і четвертого бортпровідників);

перепрограмування обчислювальної системи літаководіння ВСС-100, комплексної системи електронної індикації і сигналізації КСЄИС-148, системи керування загально-літаковим обладнанням СУОСО-148, бортової системи технічного обслуговування БСТО та радіо-передавального пристрою РПП;

розробку конструкторської документації та матеріалів для заміни систем RDR-4B, Mark-V-A, CAS-100;

перепрограмування БСТО та РПП;

заміну метеорологічного локатора RDR-4D;

заміну системи раннього попередження зіткнення з землею Mark-V-A;

заміну системи попередження зіткнення літаків у повітрі CAS-100;

встановлення механізованого трапа задньої вхідної двері;

доробку салону під трап складний;

розробку змін до експлуатаційної документації у зв’язку із встановленням нового обладнання (розробка бюлетенів та виконання, зміни до керівництва з технічної документації, льотної документації);

супутні роботи на літаку, льотні випробування і технічне обслуговування під час них.

Угода передбачає перший аванс у розмірі 11,55 млн грн. (41%) до 20 квітня та другий у розмірі 2,53 млн грн. (9%) до 20 травня. Решту оплатять після надання послуг.

Нагадаємо, у січні ДАП «Україна» застрахувало це повітряне судно на 242,76 млн грн.

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