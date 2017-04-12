«Антонов» модернізує президентський літак за 28 мільйонів

Державне авіаційне підприємство «Україна» Державного управління справами 10 квітня уклало угоду з ДП «Антонов» про послуги з модернізації літака на 28,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
До кінця року модернізують літак Ан-148-100В (UR-UKR) 2011 р. в., а саме виконають:
доробку системи кондиціонування (для додаткових третього і четвертого бортпровідників);
перепрограмування обчислювальної системи літаководіння ВСС-100, комплексної системи електронної індикації і сигналізації КСЄИС-148, системи керування загально-літаковим обладнанням СУОСО-148, бортової системи технічного обслуговування БСТО та радіо-передавального пристрою РПП;
розробку конструкторської документації та матеріалів для заміни систем RDR-4B, Mark-V-A, CAS-100;
перепрограмування БСТО та РПП;
заміну метеорологічного локатора RDR-4D;
заміну системи раннього попередження зіткнення з землею Mark-V-A;
заміну системи попередження зіткнення літаків у повітрі CAS-100;
встановлення механізованого трапа задньої вхідної двері;
доробку салону під трап складний;
розробку змін до експлуатаційної документації у зв’язку із встановленням нового обладнання (розробка бюлетенів та виконання, зміни до керівництва з технічної документації, льотної документації);
супутні роботи на літаку, льотні випробування і технічне обслуговування під час них.
Угода передбачає перший аванс у розмірі 11,55 млн грн. (41%) до 20 квітня та другий у розмірі 2,53 млн грн. (9%) до 20 травня. Решту оплатять після надання послуг.
Нагадаємо, у січні ДАП «Україна» застрахувало це повітряне судно на 242,76 млн грн.