Президентський авіапарк, який зменшився на один вертоліт, застрахували на півтора мільярди

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Державне авіаційне підприємство «Україна» Державного управління справами 3 січня за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» про  послуги з обов’язкового страхування цивільної авіації за 15,35 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

На поточний рік застрахували повітряні судна, членів екіпажу та інший авіаційний персонал, а також відповідальність експлуатанта за шкоду третім особам та перевізника за шкоду пасажирам, багажу, пошті, вантажу.

Йдеться про літаки А319-115 (UR-ABA), Ан-74ТК-300Д (UR-AWB), Ан-148-100В (UR-UKR) та вертоліт Мі-8МТВ-1 (UR-РАВ), які застрахували на загальну суму 1,56 млрд грн.

Додатковою умовою договору щодо літака UR-ABA є страхування відповідальності перед третіми особами з єдиним лімітом не менше $500 млн за кожним із випадків.

Аналогічні послуги на 2016 рік замовляли у ПрАТ «Бусін» за 9,56 млн грн. Причому тоді до переліку суден входив ще один вертоліт Мі-8 (UR-РАА), застрахований на найменшу з сум – 3,92 млн грн.

Акціонерами «ПЗУ Україна» є ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» і велика польська компанія «Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA».

Нині з переможцем змагалося ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна».

Дешевшу на 19% пропозицію згаданої фірми «Бусін» і дорожчу ПрАТ «Український страховий капітал» відхилили через невідповідність вимогам тендерної документації.

Активи «Бусін» становили менше 10% від загальної страхової суми стосовно страхування повітряних суден та 0,5% від загальної страхової суми відповідальності перед третіми особами під час міжнародних польотів. Крім того, надані нею договори перестрахування містили недоліки. Компанія скаржилась в АМКУ, проте адмінколегія не задовольнила скаргу, визнавши відхилення правомірним.

«Український страховий капітал» відхилили через невідповідність страхової суми за шкоду життю і здоров’ю пасажира, арифметичні помилки в розрахунку страхової суми на повітряне судно та відсутність підпису на документі про персональні дані підписанта.

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