Поляки приберуть столичні офіси Нацбанку за 15 мільйонів – торік стільки коштували послуги по всій Україні

Національний банк України 4 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Імпел Гріффін Груп» комплексні послуги з прибирання будівель і споруд у Києві на 14,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги замовили на рік з дати підписання договору для чотирьох об’єктів:

вул. Інститутська, 9 (К1,К2), 11-б, 12;

пр. Науки, 7 (К1,К2);

Контрактова площа, 2-а, 2-б, вул. Борисоглібська, 5-в, вул. Андріївська, 1;

вул. Драйзера, 2, вул. Франка, 5, вул. Ямська, 60.

Нагадаємо, торік річні послуги для об’єктів Нацбанку по всій Україні від ТОВ «Поліал Україна» обішлись у приблизно таку ж суму – 14,26 млн грн.

Нинішній договір передбачає прибирання службових приміщень, коридорів, сходових клітин і сантехнічних приміщень, миття вікон і фасадів, дезінсекцію і дератизацію, благоустрій та озеленення територій, вивезення сміття, а також послуги вантажників і ремонтників.

За кошторисом, літр рідкого мила коштує 20,00 грн., а рулон туалетного паперу – 8,20 грн. з гільзою та 5,00 грн. без гільзи.

У лютому на тендері філії «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Українська залізниця» щодо прибирання швидкісних поїздів рідке мило було вдвічі дешевшим – 8,20 грн. за літр. Натомість папір тоді замовили за співставною ціною 5,32 грн. за штуку.

Ціна угоди з «Імпел Гріффін Груп» на 18% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 18,03 млн грн.

Нацбанк не допустив до торгів чотири фірми: ТОВ «Експлуатаційна компанія №1» – за відсутність довідки про наявність достатньої кількості кваліфікованих працівників, ТОВ «Муравей – Україна» – за відсутність відомостей про невнесення до реєстру корупціонерів, а ПП «Ден» і ТОВ «Польза 52» – через претензії до пропозицій щодо залучення субпідрядників.

Дорожчими конкурентами стали ПП «Клінінг-Про», ТОВ «Укр-А-Тек», ТОВ «Інвайт», ТОВ «Сантаун» і ТОВ «Чистий світ Фасіліком».

Засновниками найбільшої української клінінгової фірми «Імпел Гріффін Груп» є Віталій Опанасюк, В’ячеслав Реуцький і польська фірма «Імпел Клінінг» («Impel Cleaning»). Нині кінцевими бенефіціарами останньої значаться Гжегош Дзік і Йозеф Бегай із Вроцлава.

Із 2008 року переможець отримав держпідрядів на 377,05 млн грн.

Витратний матеріал Одиниця виміру Ціна, грн./од. із ПДВ Мило рідке літр 20 Мило туалетне порційне (15 гр) кг 93,33 Папір туалетний (гільза) рулон 8,20 Папір туалетний (без гільзи) рулон 5,00 Рушник паперовий (рулон) рулон 18,20 Рушник паперовий (лист) упаковка 31,20

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