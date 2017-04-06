Поляки приберуть столичні офіси Нацбанку за 15 мільйонів – торік стільки коштували послуги по всій Україні

06 Квітня 2017
Національний банк України 4 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Імпел Гріффін Груп» комплексні послуги з прибирання будівель і споруд у Києві на 14,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Послуги замовили на рік з дати підписання договору для чотирьох об’єктів:
Нагадаємо, торік річні послуги для об’єктів Нацбанку по всій Україні від ТОВ «Поліал Україна» обішлись у приблизно таку ж суму – 14,26 млн грн.
Нинішній договір передбачає прибирання службових приміщень, коридорів, сходових клітин і сантехнічних приміщень, миття вікон і фасадів, дезінсекцію і дератизацію, благоустрій та озеленення територій, вивезення сміття, а також послуги вантажників і ремонтників.
За кошторисом, літр рідкого мила коштує 20,00 грн., а рулон туалетного паперу – 8,20 грн. з гільзою та 5,00 грн. без гільзи.
У лютому на тендері філії «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Українська залізниця» щодо прибирання швидкісних поїздів рідке мило було вдвічі дешевшим – 8,20 грн. за літр. Натомість папір тоді замовили за співставною ціною 5,32 грн. за штуку.
Ціна угоди з «Імпел Гріффін Груп» на 18% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 18,03 млн грн.
Нацбанк не допустив до торгів чотири фірми: ТОВ «Експлуатаційна компанія №1» – за відсутність довідки про наявність достатньої кількості кваліфікованих працівників, ТОВ «Муравей – Україна» – за відсутність відомостей про невнесення до реєстру корупціонерів, а ПП «Ден» і ТОВ «Польза 52» – через претензії до пропозицій щодо залучення субпідрядників.
Дорожчими конкурентами стали ПП «Клінінг-Про», ТОВ «Укр-А-Тек», ТОВ «Інвайт», ТОВ «Сантаун» і ТОВ «Чистий світ Фасіліком».
Засновниками найбільшої української клінінгової фірми «Імпел Гріффін Груп» є Віталій Опанасюк, В’ячеслав Реуцький і польська фірма «Імпел Клінінг» («Impel Cleaning»). Нині кінцевими бенефіціарами останньої значаться Гжегош Дзік і Йозеф Бегай із Вроцлава.
Із 2008 року переможець отримав держпідрядів на 377,05 млн грн.
|Витратний матеріал
|Одиниця виміру
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Мило рідке
|літр
|20
|Мило туалетне порційне (15 гр)
|кг
|93,33
|Папір туалетний (гільза)
|рулон
|8,20
|Папір туалетний (без гільзи)
|рулон
|5,00
|Рушник паперовий (рулон)
|рулон
|18,20
|Рушник паперовий (лист)
|упаковка
|31,20