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У швидкісних «хюндаях» за 12 мільйонів прибиратиме найдорожчий учасник торгів

22 Лютого 2017

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Українська залізниця» 15 і 20 лютого уклала чотири угоди з ТОВ «Благодарочка» про послуги комплексне прибирання швидкісних поїздів у 2017 році на загальну суму 11,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили підтримуюче прибирання, основне, в пунктах обороту, через 7, 15 і 30 діб, а також дезінфекційну обробку розібраних конструкцій унітазів для:

  • десяти електропоїздів «Hyundai» по дев’ять вагонів – за 7,46 млн грн.
  • двох електропоїздів ЕКР-1 від ПАТ «КВБЗ» – за 1,93 млн грн.
  • двох електропоїздів «Skoda» – за 1,62 млн грн.
  • десяти вагонів міжрегіональної локомотивної тяги від ПАТ «КВБЗ» – за 940 тис грн.

За кошторисом, упаковка з 250 накладок для туалетних сидінь коштує 82,00 грн./шт., автоматичний освіжувач повітря – 78,48 грн./шт., туалетний папір – 5,32 грн./шт., рідке мило – 8,20 грн./л.

На всіх тендерах пропозиції переможця були найдорожчими.

ТОВ «Торговий дім «Попелюшка» Станіслава Прокудіна і Людмили Рогозної, ТОВ «Сантаун» Олега Прокоф’єва, ПП «Клінінг-Про» Миколи Козолупа, ПП «Ден» Олександра Михайленка та Олександра Бардачова пропонували 5-16% нижчі ціни, але їх відхилили. «ТД «Попелюшка» не надало тендерне забезпечення щодо трьох з чотирьох тендерів, тоді як в усіх інших випадках підставою для відхилення фірм стали якісь невідповідності умовам тендерної документації, не вказані у протоколах.

На вимогу компанії «Ден» замовник пояснив, що відхилив її через відсутність копій ТУ, ДСТУ чи ГОСТ на витратні матеріали та документів на підтвердження їхньої якості, а також файлу для перевірки електронно-цифрового підпису на банківській гарантії.

Київська фірма «Благодарочка» належить Ірина Сугірій-Гриненко, директором є Олександр Качалов. Вона почала вигравати тендери у липні 2015 року й відтоді отримала підрядів на 20,50 млн грн., з яких 17,37 млн грн. – у нинішнього замовника.

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