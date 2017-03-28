Фірма родини мера Тернополя переводить комунальні котельні на свої торфяні котли

За ініціативи керівництва Тернополя на базі комунальних котелень ТОВ «Тернопільтепло» встановлює спеціальні котли для спалювання торфу.

Про це пише Тетяна Колеснік в виданні «Номер один».

«Тернопільтепло» було зареєстроване 7 серпня 2016 року з статутним капіталом в 99,50 млн грн.

Серед засновників «Тернопільтепло» є Богдан Богданович Вербовий. Це рідний брат дружини мера Тернополя Сергіа Надала Олени (у дівоцтві – Вербова Олена Богданівна).

Керівником фірми вказаний Олександр Миколайович Ріпка. Людина з таким ПІБ була депутатом Зборівської райради Тернопільської області ВО «Свобода», яку представляє Надал.

Внесок Вербового до статутного фонду фірми найменший – 1,00 млн грн. Він також є засновником ТОВ «СІО», основним видом діяльності якого є «допоміжне обслуговування наземного транспорту». Його бізнес-партнером тут через ТОВ «Інноваційна група «Нова генерація» виступає Володимир Кришталовський. Це співвласник охоронної фірми «Максима-Т», яка почала вигравати тендери на охорону тернопільських держустанов з 2011 року, після того як мером Тернополя став Сергій Надал.

Ще одним засновником «Тернопільтепло» є Олександр Юрійович Куриляк, який вклав у статутний фонд одразу 16 млн грн. Людина з таким ПІБ віднедавна очолює комунальну установу Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з літніх видів спорту», яку депутати утворили у вересні 2016 року.

Іншими засновниками фірми є мешканці Фастова Київської області Олег Цапін та Олег Воєводкін, а також киянка Тетяна Білоруська.

Раніше мер Тернополя заявив, що на альтернативні види палива будуть переведені всі котельні міста.

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