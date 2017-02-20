Запорожці розіграли 25 мільйонів на ремонт станції метро «Лівобережна» у Києві по коштовному прайсу

КП «Київський метрополітен» 14 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Енергодарбудмеханізація» капітальний ремонт станції «Лівобережна» за 24,74 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 20 квітня мають розробити не менше двох варіантів дизайну екстер’єру та інтер’єру станції та проектну документацію за 669 тис грн., пройти експертизу за 12 тис грн. і виконати будівельні роботи за 24,06 млн грн.

Зокрема замінять двері, відремонтують два вестибюля, сходові марші та платформу, встановлять підйомник за 800 тис грн.

За кошторисом, шпаклівка Ceresit CT 225 коштує 11,20 грн./кг. У відкритих джерелах її можна знайти у продажу на третину дешевше – по 6,96 грн./кг.

Крім того, лавки коштують 11 тис грн./шт., панелі оздоблювання фасаду з металічною обшивкою та пофарбований метал у комплекті з кріпленнями – 4 700-4 710 грн./кв. м

Із загальної суми на заробітну плату піде 741 тис., або трохи менше трьох відсотків вартості підряду. На прибуток відведено 107 тис грн., що становить лише піввідсотка від суми угоди.

Субпідрядником стане одеське ПП «Теплоенергоавтоматика» Лесі Нікітіної – депутата Енергодарської міськради.

Переможець приніс у якості аналогічних такі договори:

із ТОВ «Профстрой Плюс Лтд» про ремонт побутових приміщень на 177 тис грн.;

із ТОВ «Буденергомонтаж Лтд» про берегоукріплення в районі глибинних водозаборів Запорізької ТЕС ВАТ «Дніпроенерго» за 236 тис грн.;

з Управлінням комунальної власності Енергодарської міськради про монтаж електромереж, влаштування покрівлі, внутрішнє і зовнішнє оздоблення центрального теплового пункту і трансформаторної підстанції мікрорайонів №1-2 і гуртожитків;

субпідрядника ПП «Теплоенергоавтоматика» з КП «Іллічівськтеплоенерго» про ремонт насосного обладнання котельні за 338 тис грн.

ТОВ «Алавія Груп» і ТОВ «Фін-Інвест Груп» пропонували на піввідсотка нижчі ціни. Першу фірму відхилили через претензії до документів про субпідрядників та досвід будівництва і проектування, а другу – за відсутність статуту і кількох зведених відомостей ресурсів та недоліки документів про субпідрядників і договірної ціни.

Дорожчим конкурентом було запорізьке ТОВ «ТБ Техностиль» Олександра Волгіна та Олега Харламова. У серпні 2016 р. воно отримало 104 дрібних підряди КП «Вінницяміськтеплоенерго» Вінницької міськради на будівництво котельні, ремонт тепломереж і встановлення лічильників тепла на 8,35 млн грн.

«Енергодарбудмеханізація» з Енергодару Запорізької області належить місцевим жителям Світлані Смеречинській та Олександру Балаховцеву. Останній у 206-2010 рр.. був депутатом Енергодарської міськради від Партії регіонів, а в 2010 р. йшов туди від нині ліквідованої партії «ЕКО+25%» Анатолія Маслова. У 2015 р. він балотувався у Запорізьку облраду від ВО «Батьківщина», будучи директором із транспорту КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міськради.

Балаховцев заснував первинну профспілку «Комунальник Енергодара» зі згаданою Лесею Нікітіною, Степаном Бойком, Андрієм Злигостьєвим, Олександром Нагорним, Михайлом Пруглом, Іваном Тряпіциним, а також Євгенієм Литвиненком, відомим у реєстрі корупціонерів як старший помічник прокурора Оріхівського району Запорізької області.

Переможець 16 грудня 2016 р. також отримав 17 підрядів «Вінницяміськтеплоенерго» на встановлення лічильників тепла на 1,03 млн грн.

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