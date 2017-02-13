Рятувальники на три роки орендували «Фольксвагени» за 16 мільйонів – вдвічі дорожче від вартості автівок

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13 Лютого 2017

Volkswagen Amarok DoubleCab Rancho у автосалоні можна придбати за 1,24 млн грн. Однак рятувальники орендували таке авто на три роки за 2,76 млн грн.

КП «Морська пошуково-рятувальна служба» (Одеса) 7 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Теком-Лізинг» про лізинг нових автомобілів 2016 року випуску за 16,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Строком на три роки у лізинг взяли:

  • мікроавтобус Volkswagen T6 Caravelle LR Saksonia 0 l TDI 140PS із даховим боксом на 420 л, поперечними леєрами та сигналізацією – за 2,48 млн грн.
  • мікроавтобус Volkswagen T6 Kombi LR City 0 l TDI 140PS 6G із сигналізацією – за 1,92 млн грн.
  • пікап Volkswagen Amarok DoubleCab Rancho 2.0 TDI 180PS 8A із сигналізацією, фаркопом, адаптером для причепу, заводським піддоном багажника та кунгом за 2,76 млн грн.
  • чотири пікапи Volkswagen Amarok DoubleCab Rodeo 2.0 TDI 140PS 6G із сигналізацією, фаркопами, адаптерами для причепу, заводськими піддонами багажника та двома кунгами – у середньому по 2,29 млн грн.

Усі вони обладнані кондиціонерами, круїз-контролем, подушками безпеки для водія та переднього пасажира тощо.

Такі автомобілі у стандартній комплектації продають у середньому вдвічі дешевше: Saksonia – по 1,38-1,43 млн грн., City – по 0,981,08 млн грн., Rancho (без кунга) – по 1,241,27 млн грн., Rodeo (без кунга) – по 1,04 млн грн.

За угодою, після закінчення строку лізингу служба повинна протягом трьох днів повернути транспорт лізингодавцю у такому ж стані, в якому отримала.

Якби рятувальники купили пікап Rancho за ринковою ціною 1,24 млн грн. у класичний кредит на три роки під 30% річних, він зрештою обійшовся покупцю у 1,81 млн грн. і рятувальники залишили б його собі і користувалися б автомобілем ще багато років. А по лізинговій схемі це авто коштуватиме рятувальникам у півтора рази дорожче – 2,76 млн грн. І його через три доведеться повертати у тому вигляді, якому брали – без подряпин. Таким чином трирічна оренда автомобіля коштує у півтора рази дорожче від придбання автомобіля у кредит і у двічі дорожче від простої купівлі в автосалоні.

Одеський «Теком-Лізинг» записано на місцевих жительок Зою Благодар і Маріетту Григорян, директором є Павло Мухін.

Раніше частку Григорян мала Світлана Домчинська, а до 2012 р. засновницями були Ольга Неврева та Любов Беккер. Остання володіє 3,5% банку «Південний» разом з одеськими бізнесменами Марком Беккером і Юрієм Родіним.

Беккеру і Родіну належить ПрАТ страхова компанія «Теком», партнер «Теком-Лізингу».

Нагадаємо, у грудня комунальні підприємства Криворізької міськради повідомили взяли в лізинг у «Теком-Лізинг» техніки на 129,53 млн грн.

У 2013 р. служба вже бралв в цієї фірми автомобілі у трирічний лізинг за 2,36 млн грн. Договір не був опублікований, однак у тендерній документації були вказані мікроавтобус Hyundai H-1, автомобілі Hyundai ix35, Hyundai Sonata і Hyundai Accent, а також два пікапи Mitsubishi L 200.

Нині єдиним конкурентом було одеське ТОВ «Європейський лізинговий альянс» Вікторії Юрковської, що не вигравало торгів. Його номер телефону 0504450445 також використовує ТОВ «Юридична фірма «Сентіс» Віктора Вовнюка та Богдана Ільяшова, яке до 2013 р. називалося ТОВ «Конкордія-Груп» і належало Антону Забровському. У 2013 р. цей же номер було вказано в оголошенні про продаж лізингової компанії за 1 грн.

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