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«Роттердамські» «чайові» для Ахметова зрівнялись з собівартістю вугілля

07 Лютого 2017

Собівартість вугілля на шахтах ПАО «ДТЕК «Павлоградвугілля» складає 800-900 грн./, тоді як формула «Роттердам+» збільшує його ціну вдвічі – до 1800 грн./т.

Такі розрахунки навів екс-член НКРЕКП Андрій Герус.

В Україні для роботи теплової електрогенерації використовується дві марки вугілля – марка «А» (антрацит), доля якої у вугільному балансі складає 35%, і марка «Г» (газове вугілля) – на неї припадає 65%. Хоча це два різних види вугілля з різною ціною, для них обох введена одна формула розрахунки ціни – «Роттердам+» (індекс АРІ2).

Коли НКРЕКП у 2016 році ввело цю формулу, планувалося, що за рахунок підвищеної ціни на профіцитну марку «Г» буде профінансована закупівля за кордоном дефіцитного антрацитного вугілля і Україна відмовиться від його ввезення з тимчасово окупованих територій Донбасу. Але цього не сталося і Україна продовжує закуповувати вугілля в ОРДЛО. Подорожчання вугілля у тому числі виступило чинником підвищення комунальних тарифів для населення, а власники теплової генерації почали отримувати надприбутки.

Графік цін на вугілля у Роттердамі показує поступове зростанні цін на цей товар. Якщо у грудні паливо коштувало $56,5 за тону, то зараз вже ціна перевищує $65 і має всі підстави для подальшого зростання.

Графік ціни вугілля у Роттердамі. Червона лінія – змодельоване середнє значення по формулі НКРЕКП, рахується середнє за 12 місяців.

Нагадаємо, нову формулу для розрахунку вартості вугілля НКРЕКП ввела у квітні 2016, формула отримала неофіційну назву «Роттердам+», бо відтоді вартість вугілля у тарифі на електроенергію закладається у розмірі його вартості у порту Роттердама і віртуального транспортування вугілля з Голландії до України. Бо насправді Україна ніколи не завозила вугілля по такій схемі.

Найбільшими виробниками «вугільної» електроенергії є ДТЕК Ріната Ахметова (76% теплової генерації країни), набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем. За півроку дії формули ціна електроенергії ТЕС зросла удвічі.

Найбільше вугілля в Україні видобуває група Ахметова, до якої входить і ПАО «ДТЕК «Павлоградвугілля».

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU. На чиї гроші проводилась скупка – наразі невідомо.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював Дмитро Вовк, нинішний очільник НКРЕКП.

Сам Вовк визнавав, що штучне включення до тарифу вартості транспортування вугілля з Голландії до України насправді є просто такими собі «чайовими», які з мають гарантувати «відсутність проблем з вугіллям».

Саме в час прийняття формули «Роттердам+» Вовк зареєстрував на себе Мерседес GL 550 2010 р.в., який коштує до $40 тис. Продавцем автівки виступила Лілія Сільченко, співмешканка Вовка. Також у лютому Сільченко купила будинок в селі Іванковичі під Києвом. Вартість маєтку, який раніше належав покійному заступнику голови Верховної Ради та співзасновнику телеканалу «Інтер» Олександру Зінченку, ріелтори оцінюють у $1,5-2 мільйони. Сусідами є екс-міністр палива й енергетики Юрій Бойко та екс-міністр екології Микола Злочевський.

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