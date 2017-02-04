«Одесаобленерго» купило у Святаша 20 автівок Renault за 6 мільйонів

ПАТ «Одесаобленерго» 30 січня за результатами тендеру замовило іноземному підприємству «АІС Авто-ЮГ» 20 легкових автомобілів вартістю 5,87 млн грн. Про це повідомляється в систему «Прозорро».

Обленерго купило 15 мінівенів Renault Dokker Van Acces вартістю 219 тис грн. кожен. Автомобіль 2016 року випуску має бензиновий двигун 1,6 л, систему курсової стійкості, систему, що полегшує початок руху на схилі, фронтальну подушку безпеки водія, еко-режим.

Також були придбані 5 автомобілів Renault Dokker Authentique з дизельним двигуном по 322 тис грн. Авто теж має систему курсової стійкості, систему, що полегшує початок руху на схилі, еко-режим, а також фронтальну подушку безпеки водія та пасажира, передні бокові подушки безпеки, бортовий комп’ютер, магнітолу, кондиціонер.

На сайті «АІС Авто-ЮГ» вказано, що Renault Dokker Van Acces можна придбати за 289 тис грн., а Renault Dokker Authentique за 383 тис грн.

Єдиним конкурентом «АІС Авто-ЮГ» на торгах було ТОВ «Авто-груп+» одеситки Лариси Соломяк, яка була зареєстрована за однією адресою з Олександром Кауфманом, братом одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Пропозиція «Авто-груп+» була вищою від переможця.

Одеське ІП «АІС Авто-ЮГ» з групи компаній «АІС», яке пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим, зареєстроване на кіпрську компанію «Радолін трейдінг лімітед».

«Одесаобленерго» входить до групи VSE депутата російської Держдуми Олександра Бабакова, 25% акцій належить державі.

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