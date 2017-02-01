Фірма помічника замголови адміністрації Порошенка судиться за 6 тисяч гектарів для видобутку бурштину

Спеціалізований сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Сехівський» (Рівненська обл.), який контролюється людьми з оточення першого заступника голови АП Віталія Ковальчука, намагається в суді відстояти оренду лісу, де нелегально видобувався бурштин.

Про це пише Алла Садовник в «Рівне вечірнє».

У 2003-му кооперативу «Сехівський» віддали в 49-річну оренду 5,6 тис га землі на Рокитнівщині. Офіційно оренду оформили для робіт з лісозаготівлі, але кооператив замість заготівлі лісу почав видобувати там бурштин.

2014 році орендована територія потрапила під перевірку комісії, яка обстежувала землі, що постраждали від незаконного видобутку бурштину. У матеріалах перевірки написали, що «площа порушених земель» становить щонайменше 6,3 га. Після чого прокуратура подала до суду, вказуючи на неналежне виконання кооперативом умов оренди для заготівлі лісу. Перша інстанція задовольнила позов прокуратури, зараз справа знаходиться в апеляційному суді.

В 2015 році у ССОК «Сехівський» змінилися власники. Серед нових засновників — Олександр Тимченко. Це помічник Віталія Чугуннікова – колишнього голови Рівненської ОДА і нардепа в 2012-2014 роках. Команда Чугуннікова керує і нині місцевою облдержадміністрацією, а сам він нині є депутатом обласної ради та очолює «Блок Петра Порошенка» в Рівненській області.

Іншим новим власником кооперативу став депутатський помічник нинішнього першого заступника адміністрації президента Віталія Ковальчука – Костянтин Негода. Ковальчук – близький друг Чугуннікова.

Серед співзасновників «Сехівського» — Антоніна Черниш та Анатолій Крюков.

Торік Крюков та Тимченко стали власниками ще одного підприємства — ТзОВ «Артіль Сехи», зареєстрованого у квартирі на вулиці Волинської Дивізії, 15 у Рівному. Це підприємство спеціалізується, серед іншого, на видобутку корисних копалин та виробництві ювелірних виробів.

Олександр Тимченко разом з Антоніною Черниш також є офіційними власниками ТзОВ «Бурштин Полісся 2», яке має такі ж види діяльності, як і «Артіль Сехи», і зареєстроване на вулиці Відінській, 39-Б.

«Сехівський», «Артіль Сехи» та «Бурштин Полісся 2» складають разом повний цикл видобутку та обробітку бурштину.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Земля, Порошенко, Суди