Міноборони не змогло відсудити у фірми путінського депутата склади в центрі Києва

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31 Січня 2017

Суд відмовив державній установі Міністерства оборони «70 Управління начальника робіт» в праві власності на нерухомість Печерському районі в центрі столиці площею 1968 кв м.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

Суд встановив, що в 2009 році  ДУ МО «70 Управління начальника робіт» провело перевірку використання будівель і споруд за адресою: м. Київ, пров. Госпітальний, 16.  Це будівлі по сусідству з історико-архітектурним музеєм «Київська фортеця».

Перевірка військових встановила, що КПП, два складських приміщення та АЗС знаходяться на балансі установи. На початку 2015 році в Міноборони вирішили провести за цією адресою інвентаризацію майна, але невідомі не пустили інспекцію на територію.

Після цього військові звернулися до суду.

За даними реєстру прав на нерухоме майно, власником низки нежитлових будівель за вказаною адресою загальною площею 1 968 кв м є ТОВ «Мунлайт Іст». Право власності фірми підтверджується договором купівлі-продажу від 2008 року. Представник Фонду державного майна в суді також підтвердив,  що права власності на цю нерухомість у «Мунлайт Іст».

Нагадаємо, в 2002 році військова частина А2352 в рахунок боргу передало ТОВ  ТОВ «Інтеркас-Київ» будівлі Міноборони на столичному Печерську за адресою пров. Госпітальний 16. Тоді фірма стала тут власницею нерухомості загальною площею 1977 кв м. У переліку: адмінкорпус, виробничий корпус, гаражі та складські приміщення.

Адреси «провулок Госпітальний, 16» не існувало, військове містечко було розташоване по вулиці Госпітальна, 16. В середині 2003 «Інтеркас» продало військову частину «Адвокатському бюро «Лотюк та партнери». До цієї фірми напряму мали відношення сім’їя колишнього заступника генпрокурора Степана Лотюка, та сім’я Миколи Горащенкова, який на початку 90-х керував карним розшуком Києва. Дочка Лотюка Ольга є кандидатом «Блоку Порошенка» до Центральної виборчої комісії. Син Горащенкова, Олексій, разом з батьком працював в «Інтеркас» та раніше був помічником президента Петра Порошенка. Пізніше, через низку угод, право на нерухомість перейшло до «Мунлайт-Іст» з орбіти депутата Держдуми Росії Олександра Бабакова, який останній раз обирався по спискам правлячої «Єдиної Росії».

З судового реєстру відомо, що поліція веде кримінальну справу за підозрою впривласненні державних коштів «VS Energy», яка належить Бабакову та його російським партнерам. В судових клопотаннях станом на червеня 2016 року слідчі вказують, що ТОВ «Мунлайт Іст» підконтрольна «VS Energy».

Нині «Мунлайт-Іст» зареєстрована на кіпрську «Carallo investments limited», керівником з минулого літа є максим Шеремет. Ні кіпрська компанія, ні Шеремет раніше не були серед засновників, або керівників інших українських підприємств.

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