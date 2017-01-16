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Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

16 січня 2017

ПАТ «Лисичанськвугілля» 12 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Люксор Кепітал» скребкових конвеєрів на 12,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають поставити один конвеєр СП-250 за 6,44 млн грн. та ще один СП-202 за 6,01 млн грн. (технічні характеристики з цінами – у таблиці нижче).

ТОВ «Плано» пропонувало другий конвеєр на 0,3% дешевше, але його відхилили через невідповідність технічних характеристик, відсутність копії сертифікату чи паспорту якості та інших паперів.

Єдиним допущеним конкурентом стало донецьке ТОВ «Інко Плюс». Його власниками є Ігор Абражан та Максим Русаченко – екс-депутат міськради міста Ясинувата від Партії регіонів. Його батько Олександр Русаченко був мером Ясинуватої до її окупації.

«Люксор кепітал» заснували у 2010 році Сергій Куляба і Тетяна Шапочка, яка в 2009-2011 роках керувала фірмою згаданого Русаченка-молодшого – ТОВ «Барс».

Із вересня 2012 року власницею «Люксору» є Світлана Горпиненко, а директором – Ольга Ясінько, котра також очолює ТОВ «Інтранс 2011», яким співволодіє Марина Володимирівна Русаченко.

Раніше «Люксор Кепітал» був зареєстрований у Яснуватій, але нині його переоформлено у підконтрольній українській владі Константинівці.

«Люксор кепітал» та «Інко Плюс» неодноразово розігрували між собою тендери «Донецької залізниці».

Найменування товару і технічні характеристики Ціна, грн. з ПДВ
Скребковий конвеєр СП-250 (довжина 130 м., швидкість руху ланцюга 1м/с, ланцюг калібру 18х64) у комплекті:

·         риштак СП-250 довжиною 1350 мм – 96 од.;

·         редуктор СП-202 – 3 од.;

·         електродвигун 2ЕДКОФ250М4, 55 кВт, 1500 об/хв. – 3 од.;

·         фідерний автомат АВ-400 – 1 од.;

·         пускач ПВИ-320М – 1 од.;

·         кабель ГРШЕ 3х70 – 200 м.

 6 440 000
Скребковий конвеєр СП-202 (довжина 130 м., швидкість руху ланцюга 1м/с, ланцюг калібру 18х64) у комплекті:

·         риштак СП-202 довжиною 1350 мм – 96 од.;

·         редуктор СП-202 – 2 од.;

·         електродвигун 2ЕДКОФ250М4, 55 кВт, 1500 об/хв. – 2 од.;

·         фідерний автомат АВ-400 – 1 од.;

·         пускач ПВИ-320М – 1 од.;

·         кабель ГРШЕ 3х70 – 200 м.

 6 010 000

 

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