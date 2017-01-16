Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

ПАТ «Лисичанськвугілля» 12 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Люксор Кепітал» скребкових конвеєрів на 12,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають поставити один конвеєр СП-250 за 6,44 млн грн. та ще один СП-202 за 6,01 млн грн. (технічні характеристики з цінами – у таблиці нижче).

ТОВ «Плано» пропонувало другий конвеєр на 0,3% дешевше, але його відхилили через невідповідність технічних характеристик, відсутність копії сертифікату чи паспорту якості та інших паперів.

Єдиним допущеним конкурентом стало донецьке ТОВ «Інко Плюс». Його власниками є Ігор Абражан та Максим Русаченко – екс-депутат міськради міста Ясинувата від Партії регіонів. Його батько Олександр Русаченко був мером Ясинуватої до її окупації.

«Люксор кепітал» заснували у 2010 році Сергій Куляба і Тетяна Шапочка, яка в 2009-2011 роках керувала фірмою згаданого Русаченка-молодшого – ТОВ «Барс».

Із вересня 2012 року власницею «Люксору» є Світлана Горпиненко, а директором – Ольга Ясінько, котра також очолює ТОВ «Інтранс 2011», яким співволодіє Марина Володимирівна Русаченко.

Раніше «Люксор Кепітал» був зареєстрований у Яснуватій, але нині його переоформлено у підконтрольній українській владі Константинівці.

«Люксор кепітал» та «Інко Плюс» неодноразово розігрували між собою тендери «Донецької залізниці».

Найменування товару і технічні характеристики Ціна, грн. з ПДВ Скребковий конвеєр СП-250 (довжина 130 м., швидкість руху ланцюга 1м/с, ланцюг калібру 18х64) у комплекті: · риштак СП-250 довжиною 1350 мм – 96 од.; · редуктор СП-202 – 3 од.; · електродвигун 2ЕДКОФ250М4, 55 кВт, 1500 об/хв. – 3 од.; · фідерний автомат АВ-400 – 1 од.; · пускач ПВИ-320М – 1 од.; · кабель ГРШЕ 3х70 – 200 м. 6 440 000 Скребковий конвеєр СП-202 (довжина 130 м., швидкість руху ланцюга 1м/с, ланцюг калібру 18х64) у комплекті: · риштак СП-202 довжиною 1350 мм – 96 од.; · редуктор СП-202 – 2 од.; · електродвигун 2ЕДКОФ250М4, 55 кВт, 1500 об/хв. – 2 од.; · фідерний автомат АВ-400 – 1 од.; · пускач ПВИ-320М – 1 од.; · кабель ГРШЕ 3х70 – 200 м. 6 010 000

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