Кабмін готується запровадити нову схему збуту вугілля, автором якої називають протеже Кононенка

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Кабінет міністрів готується об’єднати всі державні вугільні підприємства в єдину юридичну особу – ДП «Національна вугільна компанія».

Відповідне розпорядження Кабміну підготувало міністерство енергетики та вугільної промисловості, документ заплановано було розглянути на засіданні урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єра Степана Кубіва 12 січня.

Проектом розпорядження передбачено злити в єдину юридичну особу 19 підприємств вугільної галузі, в тому числі всі державні шахти.

Міненерго пояснило, що це злиття обумовлене високим зношенням промислово-видобувних фондів галузі – майже всі шахти вже 30 років працюють без реконструкції. А після початку війни на Сході країни погіршилася логістика, розрахунки та знизився видобуток вугілля.

«Виникла загроза згортання вуглевидобутку на більшості шахт протягом одного-двох років», – сказано в пояснювальній записці.

Тому з метою концентрації трудових і матеріальних ресурсів та для ефективного управління було вирішено створити «Національну вугільну компанію». Заплановано, що до нової компанії увійдуть сім вугільних підприємств, які нині включені до списку на приватизацію в 2015-2017 роках.

В документах про погодження Міністерство юстиції вказало, що Міненергетики в ході створення «Національної вугільної компанії» ініціювало перереєстрацію вугледобувних підприємств Донбасу з окупованих територій на підконтрольні Україні. При цьому, реальна робота цих підприємств за новим місцем реєстрації не передбачена. Натомість, вважають в Мін’юсті, нині в українському законодавстві відсутнє таке юридичне поняття як «перереєстрація».

За даними «Економічної правди», «НВК» дозволить створити централізовану схему збуту вугілля, будуть ліквідовані кадрові апарати вугільних об’єднань, а соціальна інфраструктура шахт буде передана місцевій владі. Хоча офіційним автором урядового розпорядження є Міненерго вугілля, але до його розробки причетний Віталій Кропачов. Зараз цю людину називають новим вугільним «смотрящим» та людиною нардепа БПП  Ігоря Кононенка. Видання стверджувало, що міністр енергетики Ігор Насалик був противником планів створення «НВК» і відмовлявся підписувати наказ про створення держкомпанії.

Нагадаємо, восени вугільно-збагачувальні фабрики «Україна», «Комсомольська» і «Росія», які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Віктора Януковича Олександра, перейшли у власність структур Віталія Кропачова.

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