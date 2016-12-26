Вугільні фабрики Януковича перейшли у власність протеже Кононенка

Вугільно-збагачувальні фабрики «Україна», «Комсомольська» і «Росія», які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Віктора Януковича Олександра, перейшли у власність структур Віталія Кропачова.

Про це пише Дмитро Рясний у «Економічній правді».

Поки що офіційно побачити зміну власників фабрик у держреєстрах неможливо, але джерела стверджують, що угоди вже відбулися і підприємства керуються Кропачовим. Прогнозована сума угод – $15 млн. На підтвердження інформації про зміну власників фабрик може свідчити той факт, що підприємства в останній місяці «завалені замовленнями на збагачення вугілля від державних шахт».

Тепер Кропачєв планує стати власником вугільно-збагачувальної фабрики «Червоноградська», до якої прив’язані два західноукраїнських держпідприємства – «Львіввугілля» та «Волиньвугілля». Зараз «Червоноградська» контролюється народним депутатом від «Опозиційного блоку» Наталя Королівська та її бізнес-партнером Олександром Ісаєвим, який проживає в Москві.

Кропачов підтвердив, що запропонував за «Червоноградську» $2 млн.

Кропачов – креатура першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

В листопаді стало відомо, що Генеральна прокуратура завела кримінальну справу про незаконну приватизацію ДП «ЦЗФ «Червоноградська».

Нагадаємо, раніше «ЕП» повідомила що Крапачов причетний до створення добровольчих батальйонів «Шахтарськ» і «Торнадо». У серпні він нібито замінив нардепа Сергія Трегубенка (БПП) у ролі неофіційного куратора вуглепрому в угрупуванні Ігоря Кононенка, з яким Кропачов познайомився за посередництва помічника міністра МВС Антона Геращенка. Кропачов також є міноритарним акціонером державного «Центренерго», головою наглядової ради якого є Олександр Вiзiр, який раніше був помічником нардепа Кононенка.

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