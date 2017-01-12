Сірка для СхідГЗК від оточення Дробота подешевшала на 11%

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 10 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» сірки на 63,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня мають поставити 16 тис т гранульованої сірки з умістом основної речовини не нижче 99,98% (ПСТ РК 18-2014) по 3 999 грн. за тонну.

У березні 2016 року комбінат купив її у цієї самої фірми на 11% дорожче – по 4 494 грн./т. Причому тоді ціна була майже на стільки ж нижча за ціну вересня 2015 року, яка становила 5 тис грн./т.

Нині єдиним конкурентом традиційно було ТОВ фірма «Торгсервіс» із різницею в ціні 0,006%.

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нинішнім очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Останній зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і комбінат.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 1,12 млрд грн., переважно – у СхідГЗК.

Засновниками харківського «Торгсервісу» зі статутним капіталом 11 800 грн. є Борис Гринько і Сергій Євсєєв.

Раніше Євсєєв значився кінцевим бенефіціаром ТОВ «Енерго-промислова «Югенергопромтранс» разом із Володимиром Куковальським та Жанною Григоренко.

Зараз номінальним засновником і бенефіціаром «Югенергопромтрансу» є кіпрська компанія «БПК Біомасс Пауер Корпорейшн Лімітед».

Жанна Григоренко була прописана за однією адресою з Русланом Журилом.

Вона володіє ТОВ «Профімед Сервіс» разом із Сергієм і Тетяною Сірими, ТОВ «Техномашінвест» і ТОВ «Темп» із Анатолієм Лісковським.

Фірма «Темп», співвласником якої раніше був сам Журило, з 2011 року є фактичним монополістом тендерів СхідГЗК на перевезення вантажів.

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