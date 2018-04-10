Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану

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Міністерство культури України 29 березня і 4 квітня уклало дві угоди з компанією «[phase eins]. Hossbach Lehmhaus GbR» (Німеччина) щодо конкурсу проектів Меморіалу і Музею Майдану на загальну суму 247 тис євро, що становить близько 8 мільйонів гривень по курсу. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У жовтні 2017 року фірмі замовили організацію і проведення коштом держбюджету Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні та Музею Революції Гідності за 2,50 млн грн. Тодішній підряд НЕ включав гонорари, перевезення і проживання членів журі, послуги Міжнародної спілки архітекторів, міжнародного партнера з організації конкурсу, професійних радників та аудиторської компанії, а також премії переможцям конкурсу. Але тоді офіційний сайт президента України повідомляв, що Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко передали 3 млн грн. благодійної допомоги для організації цього конкурсу. Хоча на що саме президент давав гроші – не повідомлялось.

Нинішні додаткові закупівлі у того ж постачальника провели за переговорною процедурою для уніфікації. Нові угоди передбачають оплату роботи членів журі та експертів, а також відшкодування різних витрат.

Вид послуг/витрат Сума, євро
Оплата роботи членів журі за Першою номінацією 21 000
Оплата роботи членів журі за Другою номінацією 31 500
Оплата роботи експертів за Першою Номінацією 13 600
Оплата роботи експертів за Другою номінацією 2 400
Відшкодування витрат на перевезення та проживання членів журі, експертів та відповідального секретаря 71 825
Відшкодування витрат на харчування членів журі, експертів та відповідального секретаря 22 375
Відшкодування витрат на забезпечення послуг перекладачів 9 500
Відшкодування витрат на технічне забезпечення засідань журі. 15 000
Витрати на організацію та проведення виставки 17 500
Витрати на розроблення конкурсної документації, включаючи її тиражування 42 755
Усього: 247 455

Довідково:

Міністр культури Євген Нищук повідомив, що заявки подало 65 архітекторів та бюро.

За даними зі сторінки конкурсу на сайті виконавця, графік конкурсу такий:

  • оголошення – 23 жовтня 2017 р.
  • реєстрація на участь в конкурсі – з 23 жовтня по 10 листопада 2017 р.
  • он-лайн форум під час реєстрації – з 23 жовтня по 31 жовтня 2017 р.
  • технічний комітет – середина листопада 2017 р.
  • колоквіум журі та публічний захід – середина листопада 2017 р.
  • відправка учасникам конкурсного завдання 1 туру – кінець листопада 2017 р.
  • подача проектних пропозицій 1 туру – 19 січня 2018 р.
  • засідання журі 1 туру та публічний захід – кінець лютого 2018 р.
  • колоквіум із учасниками 2 туру – березень 2018 р.
  • засідання журі 2 туру – кінець червня 2018 р.

Керуючим партнером німецької «[phase eins]. Hossbach Lehmhaus GbR» є Бенджамін Хоссбах. Фірма спеціалізується на консультаціях «першого етапу» проектів у галузі архітектури і містобудування, зокрема на управлінні конкуренцією. Вона провела конкурси щодо Мюнхенського концертного залу і Музею мистецтв у Бейруті, а нині проводить щодо офісної будівлі Юліхського дослідницького центру та корпусу Мюнхенського центру Гельмгольца.

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