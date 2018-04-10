Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
10 Квітня 2018
Міністерство культури України 29 березня і 4 квітня уклало дві угоди з компанією «[phase eins]. Hossbach Lehmhaus GbR» (Німеччина) щодо конкурсу проектів Меморіалу і Музею Майдану на загальну суму 247 тис євро, що становить близько 8 мільйонів гривень по курсу. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
У жовтні 2017 року фірмі замовили організацію і проведення коштом держбюджету Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні та Музею Революції Гідності за 2,50 млн грн. Тодішній підряд НЕ включав гонорари, перевезення і проживання членів журі, послуги Міжнародної спілки архітекторів, міжнародного партнера з організації конкурсу, професійних радників та аудиторської компанії, а також премії переможцям конкурсу. Але тоді офіційний сайт президента України повідомляв, що Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко передали 3 млн грн. благодійної допомоги для організації цього конкурсу. Хоча на що саме президент давав гроші – не повідомлялось.
Нинішні додаткові закупівлі у того ж постачальника провели за переговорною процедурою для уніфікації. Нові угоди передбачають оплату роботи членів журі та експертів, а також відшкодування різних витрат.
|Вид послуг/витрат
|Сума, євро
|Оплата роботи членів журі за Першою номінацією
|21 000
|Оплата роботи членів журі за Другою номінацією
|31 500
|Оплата роботи експертів за Першою Номінацією
|13 600
|Оплата роботи експертів за Другою номінацією
|2 400
|Відшкодування витрат на перевезення та проживання членів журі, експертів та відповідального секретаря
|71 825
|Відшкодування витрат на харчування членів журі, експертів та відповідального секретаря
|22 375
|Відшкодування витрат на забезпечення послуг перекладачів
|9 500
|Відшкодування витрат на технічне забезпечення засідань журі.
|15 000
|Витрати на організацію та проведення виставки
|17 500
|Витрати на розроблення конкурсної документації, включаючи її тиражування
|42 755
|Усього:
|247 455
Довідково:
Міністр культури Євген Нищук повідомив, що заявки подало 65 архітекторів та бюро.
За даними зі сторінки конкурсу на сайті виконавця, графік конкурсу такий:
Керуючим партнером німецької «[phase eins]. Hossbach Lehmhaus GbR» є Бенджамін Хоссбах. Фірма спеціалізується на консультаціях «першого етапу» проектів у галузі архітектури і містобудування, зокрема на управлінні конкуренцією. Вона провела конкурси щодо Мюнхенського концертного залу і Музею мистецтв у Бейруті, а нині проводить щодо офісної будівлі Юліхського дослідницького центру та корпусу Мюнхенського центру Гельмгольца.
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